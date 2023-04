IKEA Starkvind im Test: Smarte Frischluft für nur 149 Euro?

Mit dem Starkvind führt IKEA einen smarten Luftreiniger für nur 149 Euro! Nach der Installation im gewohnten IKEA-Stil kann der Reiniger bis zu 99,5 Prozent der Kleinstpartikel nach PM 2,5 aus der Luft entfernen – und per Zukauf sogar schädliche Gase entfernen. Aber überzeugt der IKEA Starkvind im Alltag? Tief durchatmen im NextPit-Test!

Wenig Informationen über Luftqualität in App

Per Wunsch auch als Tisch nutzbar

Ebenfalls elegant gelöst ist die Bedienung des Luftreinigers. Ohne Smartphone gibt es an der Oberseite nur einen Drehschalter, den Ihr herunterdrücken könnt. Durch Drücken schaltet Ihr den Reiniger ein oder aus – Drehbewegungen schalten zwischen fünf Gebläsestufen umher. Ärgerlich finde ich beim Starkvind besonders, dass es kein Informationsdisplay über die Luftqualität gibt. Ihr müsst im automatischen Modus also darauf vertrauen, dass der Luftreiniger Gase und Schmutzpartikel erkennt und erfolgreich herausfiltert.

Besonders clever ist IKEAs Umgang mit dem Netzteil, das streng genommen extern positioniert wird. Allerdings gibt es beim Starkvind ein Fach samt Klappe, in welches Ihr das Netzteil legen könnt. Der Vorteil ist hierbei, dass es bei der Platzierung in Steckdosennähe nicht stört. Müsst Ihr das Kabel verlängern, könnt Ihr das Netzteil aber auch außerhalb des Starkvinds platzieren.

Der IKEA Starkvind wird in einer umweltfreundlichen Verpackung aus Karton geliefert – und muss ganz im IKEA-Stil erst einmal aufgebaut werden. Ein Inbusschlüssel ist im Lieferumfang enthalten, die Anleitung ist ausführlich und halbwegs verständlich. Beim Aufbau müsst Ihr zwei Füße am Starkvind anbringen, dort eine Abdeckplatte reinhängen und diese auf der Oberseite mit zwei Klammern befestigen. Da sich die Knöpfe für die Verbindung und den Filterwechsel unter der Holzplatte befinden, müsst Ihr diese im Betrieb noch einmal abnehmen können.

Der IKEA Starkvind sieht auf den ersten Blick nicht nach einem Luftreiniger aus. Denn er entstammt der Ambient-Technologie-Serie, die Ihr womöglich von Produkten wie dem Bilderrahmen-Lautsprecher IKEA Symfonisk (zum Test) kennt. Der Starkvind kann sich auf Wunsch und für einen Aufpreis von 50 Euro in einen Tisch verwandeln.

Filter- und Reinigungsleistung

Standardmäßig kann der IKEA Starkvind nur Kleinstpartikel nach PM 2.5 aus der Luft reinigen. Für einen kleinen Aufpreis könnt Ihr allerdings noch einen Gasfilter dazukaufen, um auch schädliche Gase aus der Luft zu entfernen. Ausgelegt ist der Starkvind für Räume mit bis zu 20 m² – dank integriertem Griff könnt Ihr das Smart-Home-Produkt auch von Raum zu Raum tragen.

Gefällt:

Im Auto-Modus braucht Ihr Euch nicht um den Starkvind zu kümmern

Reinigung von Partikeln nach PM 2.5

Starke Reinigungsleistung auf höchster Stufe

Gefällt nicht:

Nur wenige Informationen über die Luftqualität verfügbar – und nur per Smartphone

Nur für Räume bis 20 m² ausgelegt

Keine Dreh- und Schwenkfunktion, keine Befeuchtung oder Entfeuchtung der Luft

Nicht fürs Filtern von Aerosolen zertifiziert

Die Konstruktion des IKEA Starkvind ist recht simpel. Es gibt zwei quadratische Filter: einen für Kleinstpartikel und einen für Gase. Diese sitzen vor einem Ventilator, der Luft durch die Filter zieht und diese im Raum verteilt. Wie stark der Ventilator arbeiten muss, misst der Starkvind über einen Sensor, dessen Informationen zur Partikelkonzentration Ihr über die App einsehen könnt.

Die Filter müsst Ihr alle sechs Monate reinigen. / © NextPit

Die genutzten Filter entfernen laut Herstellerangaben 99,5 % der Partikel bis zu PM 2,5, die sich in Eurer Raumluft befinden. Damit werden neben Staub und Pollen auch Viren und Bakterien entfernt, die eine Größe von 0,1 bis 2,5 Mikrometern haben. Das kann bei Allergikern durchaus für Erleichterung sorgen, für das Herausfiltern von Aerosolen ist der Filter laut Klassifizierung nicht geeignet.

IKEA schickte uns für diesen Testbericht zudem einen Gasfilter zu, den Ihr zusammen mit dem Partikelfilter in den Luftreiniger einsetzen könnt. Dieser entfernt Gase wie Formaldehyd, Zigarettenrauch oder Kochdunst aus der Luft. Leider müsst Ihr hier darauf vertrauen, dass der Reiniger seine Arbeit zuverlässig durchführt. Denn der Starkvind misst lediglich die Feinstoffbelastung, nicht etwa die Konzentration an Gasen, wie es der Philips AC3033/10 schafft, den wir kürzlich getestet haben.

Das Messgerät für die Feinstoffbelastung sitzt hinten am Starkvind. / © NextPit

Im Vergleich zum genannten Philips-Modell ist der Starkvind zudem für deutlich kleinere Räume ausgelegt. IKEA nennt hier 20 m². Da der Starkvind bei höchster Gebläsestufe 270 m³/h schafft, wäre ein 20 Quadratmeter großer Raum mit einer Deckenhöhe von 2,8 Metern in nur 12,4 Minuten durchgepustet. Ein guter Wert, zumal IKEA den Luftreiniger dank Tragegriff für den Einsatz in mehreren Räumen rüstet.

Allerdings ist der Starkvind bei maximaler Lautstärke auch deutlich wahrzunehmen und klingt in etwa wie eine Filter-Dunstabzugshaube auf höchster Stufe. Die niedrigste Stufe soll laut Herstellerangaben leise genug zu sein, um beim Schlafen zu laufen – hier schneidet das teurere Philips-Modell im Schlaf-Modus aber deutlich schlechter ab. Der Starkvind bleibt in ruhigen Räumen auch auf niedrigster Stufe hörbar.

Den Aktivkohlefilter für Gase müsst Ihr zusätzlich kaufen. / © NextPit

Was ich dem smarten Luftreiniger ebenfalls ankreiden muss, ist, dass die Luft zusätzlich nicht noch befeuchtet oder entfeuchtet werden kann. Auch eine Hitzekammer zur Abtötung von Viren und Bakterien bietet IKEA nicht an. Die Nutzungsdauer gibt IKEA für beide Filter mit bis zu sechs Monaten an.