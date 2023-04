Google Pixel 7a zeigt sich in drei neuen Farben!

Neue Farben und Spezifikationen des Google Pixel 7a

Nach allem, was wir wissen, wird das Google Pixel 7a in diesem Jahr in drei neuen Farben erscheinen. Die exklusiv von "My Smart Price" geteilten Bilder zeigen eine neue hellblaue Farbvariante, die das bisherige "Sage"-Grün ersetzen soll. Mit von der Partie wieder eine weiße und schwarze Variante. Der dunkelgraue Farbton scheint dem Charcoal-Ton des Pixel 6a sehr zu ähneln, ist aber gedämpfter und einen Tick heller. Wenngleich das Weiß auf den ersten Blick zum Google Pixel 6a identisch erscheint, so hat man dennoch – sofern der Leak sich bewahrheitet – von der zweifarbigen Gestaltung (über dem Visor) Abstand genommen.

Immer wichtig: Die besten Smartphones 2023 unter 300 Euro

Es fällt auf, dass Google auf die zweifarbige Oberfläche seines Vorgängers verzichtet und das Pixel 7a sich eng an das Design der Flaggschiff-Smartphones Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro (Test) anlehnt. Der Kamerasteg, dass die Dual-Kamera auf der Rückseite beherbergt, wird anscheinend aus einem Metall oder einem anderen Material als das Glaspanel des Vorgängers gefertigt.

Zu den Farben des Google Pixel 7a gehört ein neuer hellblauer Farbton. / © MySmartPrice

Auf der Vorderseite sehen wir die gleichen dicken Einfassungen des Vorgängers, insbesondere am unteren Kinn. Auch wenn die Ränder des Bildschirms dieses Jahr schmaler aussehen, soll das 6,1 Zoll große OLED-Display unverändert bleiben. Die beiden Tasten auf der rechten Seite werden zum Vorjahresmodell beibehalten, ohne dass es zu sichtbaren Veränderungen kommt.

Gerüchten zufolge soll das Google Pixel 7a außerdem mit einer verbesserten 64-MP-Hauptkamera ausgestattet sein, die den 12-MP-Weitwinkel-Sensor aus dem letzten Jahr ersetzt. Obendrein könnte die 8-MP-Frontkamera noch ein weiteres Jahr zum Einsatz kommen. Neben dem neuen Tensor-G2-Chipsatz ist auch eine größere Akkukapazität zu erwarten.

Affiliate Angebot Google Pixel 6a 30 Prozent Rabatt! Zur Geräte-Datenbank

Details über den Preis des Google Pixel 7a sind noch nicht bekannt. Man kann aber davon ausgehen, dass Mountain View es zu einem ähnlichen Preis wie das Pixel 6a anbieten könnte, das zum Verkaufsstart für 459 Euro angeboten wurde und inzwischen für 333 Euro von Google selbst vertrieben wird.

Zu dieser unverbindlichen Preisempfehlung (459 Euro) würden wir gerne wissen, ob Ihr denkt, dass es sich lohnt ein Google Pixel 7a zu kaufen?