Ich liebe es, mich nach Feierabend in ein Spiel zu stürzen. Aktuell ist Clair Obscur: Expedition 33 mein absoluter Favorit und ich muss gestehen, dass mir schon das ein oder andere Tränchen über die Wange geflossen ist. Als leidenschaftlicher Gamer musste ich Euch den aktuellen Otto-Deal also unbedingt präsentieren. Denn hier bekommt Ihr einen der wohl besten OLED-Monitore für unter 1000 Euro noch einmal 27 Prozent günstiger.

Bereits das MMORPG "Guild Wars" aus dem Jahre 2005 hat meine Leidenschaft für Fantasy, Rollenspiel und Story entfacht. Seit ich das Game zum allerersten Mal gezockt habe, hat mich die Faszination hinter einer anderen Welt nicht mehr losgelassen. Mit den Abenteuern der Expedition 33 rund um Gustave ist es dem französischen Entwickler nun erneut gelungen, mich komplett zu fesseln. Noch besser wird das Spiel allerdings erst mit dem richtigen Monitor. Und genau den bekommt Ihr jetzt in Form des MSI MPG 341CQPX QD-OLED bei Otto zum absoluten Tiefpreis*.

Monster von MSI: Ist das der beste Curved-Monitor auf dem Markt?

Der MPG 341CQPX von Hersteller MSI ist definitiv nicht für Euer Home-Office gedacht. Der Gaming-Bildschirm strotzt nur so vor Superlativen und das Datenblatt überzeugt in (fast) jedem Punkt. Es handelt sich um einen Curved-Monitor mit einer Krümmung von 1800R und einer Bilddiagonale von 34 Zoll. MSI hat zudem ein QD-OLED-Panel verbaut, das eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixel (UWQHD) bietet. Über Adaptive-Sync wir die Bildwiederholfrequenz dynamisch zwischen 48 und 240 Hz synchronisiert.

Auch der VESA-Standard ClearMR 13000 ist an Bord, der für eine sehr gute Bewegungsunschärfe spricht. / © MSI

Die native Helligkeit liegt im SDR-Bereich bei 250 Nits und in HDR erreicht diese sogar bis zu 1.000 Nits. Das Kontrastverhältnis gibt MSI mit 1.500.000:1 an, was stark an Premium-Qualität von LG erinnert. Für Gamer ebenfalls wichtig: Die Reaktionszeit liegt bei 0,3 ms. Das ist auch schon das "größte Manko". Denn die Farbgebung des MSI-Monitors ist ebenfalls beeindruckend. Bis zu 99 Prozent im DCI-P3-Farbraum sind hier möglich. Dank DisplayHDR True Black 400 werden HDR-Inhalte zusätzlich verbessert dargestellt, aufgrund des größeren Dynamikumfangs.

Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, bietet der MSI MPG 341CQPX einen Farbgenauigkeitswert von Delta E ≤ 2, was bedeutet, dass die Farben auf dem Monitor (Kaufberatung) dem Original doch recht nahekommen. Auf der Unterseite befinden sich zudem allerhand Anschlüsse für HDMI-2.1-, DisplayPort-1.4a- und USB-Geräte. Und wie sollte es im Jahre 2025 anders sein? Auch eine KI, genannt "AI Vision", ist mit an Bord, die automatisch die Gesamthelligkeit verbessert oder Farben sättigt, um Bilder noch kraftvoller wirken zu lassen.

Lohnt sich das Angebot zum MSI OLED-Monitor?

Was sich liest wie eine absolute Lobeshymne auf MSI, sollte auch so verstanden werden. Der Hersteller hat es geschafft einen herausragenden Monitor auf den Markt zu bringen, den ich nur zu gern in meine (Gaming)-Finger bekommen würde. Der Grund, warum er nicht längst mein Triple-Setup zu einem Quad-Setup erweitert, liegt schlicht am hohen Einstiegspreis. Denn der Hersteller verlangt normalerweise satte 1.099 Euro für das Gerät – günstig ist das nicht.

Aus diesem Grund ist das Gerät auch nicht an Gelegenheitsgamer gerichtet, sondern soll vor allem Hardcore-Zocker ansprechen, die großen Wert auf eine unglaubliche Optik legen. Spielt Ihr also nur alle paar Wochen für 1–2 Stunden oder wollt den Monitor für Euer Büro, würde ich Euch davon abraten. Hier würde sich der Samsung Odyssey G5 mit einer Diagonale von 34 Zoll für 262,99 Euro* bei Amazon mehr lohnen. Falls Ihr allerdings unbedingt an High-End-Performance kommen möchtet, bietet Otto den MSI-Monitor jetzt für 799 Euro* an – günstiger ging es noch nie.

Handelt es sich bei Clair Obscur: Expedition 33 bereits um das beste Spiel des Jahres? / © nextpit

Ein Preisvergleich mit anderen Händlern fällt hier allerdings etwas schwer. Denn bisher könnt Ihr das Gerät nur bei Otto und Quelle kaufen, die es beide für den aktuellen Deal-Preis anbieten. Übrigens liegt das Angebot rund 142,73 Euro unter dem Durchschnittspreis seit Release. Habt Ihr also ohnehin vor auf einen Curved-Monitor zu setzen, sucht einfach einen neuen Haupt-Monitor oder möchtet Euer Gaming-Setup endlich beenden, solltet Ihr hier nicht zögern. Und noch ein Gratis-Tipp am Ende: Während des Schreibens habe ich die Spotify-Playlist zu Clair Obscur: Expedition 33 laufen lassen und konnte weder die Gänsehaut noch das Grinsen abstellen – Hört Euch hier unbedingt einmal "Une vie à t'aimer" an.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind OLED-Monitore sinnvoll für Euch oder zockt Ihr wie Counter-Strike-Profis mit 5 cm Abstand auf einem FHD-Gerät? Habt Ihr Clair Obscur: Expedition 33 bereits gespielt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!