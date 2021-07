IKEA Symfonisk Bilderrahmen im Test: Sollte Tech unsichtbar werden?

Ist es an der Zeit, dass Technik wieder in den Hintergrund rückt? Während in meiner Kindheit ganze Besuchergruppen zur Einweihung eines neuen Fernsehers eingeladen wurden, gliedern sich neue Technologien nahtlos und fast unsichtbar in unser Smart-Home ein. Aber ist das überhaupt sinnvoll und praktisch? Und ist das schon dieses "Ambient Computing", von dem Techies schwärmen? Um all das herauszufinden, hat NextPit den IKEA Symfonisk Bilderrahmen ausprobiert.

Als Nachteile beim Design fiel mir dann aber doch das Kabel auf. Gerade an der Wand entlarvt dieses das musikalische Bild ziemlich. Ein integrierter Akku, den man nur alle paar Tage aufladen muss, wäre hier noch genial gewesen. Darüber hinaus gibt es keine Indikation dafür, wo genau sich die drei Bedienknöpfe am Rahmen befinden. So müsst Ihr mit der Hand ertasten, wenn Ihr am Rahmen lauter und leiser stellen wollt.

Clever gelöst ist die Kabelführung des wunderschönen, stoffummantelten Stromkabels. Mit 3,5 Metern Länge bringt dieses viel Flexibilität beim Aufhängen mit. Ihr führt es an der Hinterseite erst durch einen Klettverschluss und dann durch dezente Kabelkanäle. So schließt die Rückseite des IKEA Symfonisk Bilderrahmens bündig mit der Wand ab.

Da ich für meinen Test keine Schrauben in die ehemalige DDR-Wand bohren wollte – bohren ist ratsam, da der Bilderrahmen sechs Kilogramm wiegt – habe ich den WLAN-Bilderrahmen auf ein Regal über meinem Sofa gestellt. Die Gewichtsverteilung erlaubt ein Aufstellen ohne feste Anbringung, unterstützt wird diese Eigenschaft von ein paar Möbelgleitern, die IKEA an der Rückseite anbringt. Alternativ liefert IKEA auch die nötigen Dübel und Schrauben zur Anbringung an der Wand mit.

Die Idee, Technik in einen Bilderrahmen unterzubringen, erinnert natürlich direkt an Samsung. Eventuell kennt Ihr die "The Frame"-Fernseher des Herstellers , die Ihr ebenfalls fast unsichtbar an die Wand bringen könnt. Da Ihr Fernseher aber bei der Nutzung anschauen müsst, ergibt sich hier ein Problem: Entweder Ihr schaut ständig nach oben oder Ihr hängt ein Bild auf "Sofablick-Höhe". Das ist beim IKEA Symfonisk Bilderrahmen kein Problem.

Klang und Setup: Sonos regelt

IKEA hat sich für all seine Symfonisk-Speaker einen starken Partner ins Boot geholt: Sonos! Die Sound-Spezialisten aus den USA packen einen 102-Millimeter-Tieftöner und einen 25,5-Millimeter-Hochtöner in das Gerät. Musik geht dann per WLAN an die Wand. Erfreulicherweise unterstützt der Symfonisk Bilderrahmen Apples Standard "AirPlay 2".

Hat mir gefallen:

Viel Wumms für einen ... Bilderrahmen

Kinderleichte Einrichtung

Immer an und erreichbar

Hat mir nicht gefallen:

Ziemlich basslastig

Nur mit 2-Band-Equalizer

Kein Bluetooth ...

... wodurch nicht alle Medieninhalte übertragbar sind

Nach dem Auspacken und Aufhängen müsst Ihr den IKEA Symfonisk Bilderrahmen in Euer WLAN-Netzwerk bringen. Dafür nimmt Euch die Sonos-S2-App, die's kostenlos für Android und iOS gibt, mit Bildern an die Hand. Hier profitiert Ihr natürlich davon, wenn Ihr bereits andere Sonos-Lautsprecher habt. Denn so könnt Ihr den Bilderrahmen in eine Gruppe eingliedern und Stereoklang genießen.

Ohne Frontplatte gewähren IKEA und Sonos Blick auf die Speaker. / © NextPit

Bei mir habe ich einen neuen Raum erstellt und den Lautsprecher ins Wohnzimmer eingebunden. Über Spotify ließ sich Musik dann direkt per WLAN an das konfigurierte Zimmer schicken und voilá, schon ertönte Musik. Sonos ist mit vielen gängigen Musikstreamingdiensten kompatibel und sogar AirPlay 2 ist mit an Bord.

Wie für einen WLAN-Speaker üblich, streamt Ihr Musik aber immer gezielt von einer Quelle an das Gerät. Ein Nachteil gegenüber Bluetooth-Speakern, die sich als externe Audioquelle auf Eurem Handy einstellen lassen. Ist ein Dienst wie YouTube nicht mit Sonos kompatibel, könnt Ihr Videos oder Musik nicht über den Bilderrahmen hören. Hier wäre Bluetooth als Zusatz-Funktion noch echt praktisch gewesen.

Auch ein Ethernet-Anschluss ist mit an Bord. / © NextPit

Generell stellte sich die Klangcharakteristik des IKEA Symfonisk Bilderrahmen im Test aber als basslastig heraus. Musik klingt schon fast ein wenig zu dumpf und bei Podcasts habt Ihr einen ziemlichen "Autoradio-Effekt" bei Stimmen, da sie dröhnend tief wummern. Seid Ihr wie mir und gefällt Euch das nicht, könnt Ihr den Equalizer in der Sonos-App anpassen. Genauer gesagt ein 2-Band-Equalizer mit zusätzlichem Button für "Loudness".

Die voreingestellte Klangcharakteristik wird vielen Käufer:innen gefallen, da bin ich mir sicher. Aber gerade da der Bilderrahmen an der Wand hängt und in Wohnungen so direkt mit den neugierigen Ohren Eurer Nachbarn verbunden ist, missfällt mir diese Grundeinstellung. Und so 100%ig weg bekommt man den dröhnenden Bass mit den Equalizern auch nicht.

tl;dr: Der Symfonisk Bilderrahmen bringt erstaunlich viel Power mit, der sich hauptsächlich auf den Bassbereich konzentriert. Das kann bei der richtigen Musik echt Spaß machen! Die Einrichtung ist kinderleicht und die Möglichkeit, den Symfonisk Bilderrahmen in ein bestehendes Sonos-Setup zu integrieren, ist auch genial!