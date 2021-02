"Nothing" und Ambient Computing: Sollten Tech-Produkte verschwinden?

Ich weiß, ich weiß. Der Hype-Zug um Nothing, das neue Start-up von Ex-OnePlus-Gründer Carl Pei, ist längst abgefahren. Aber der Gedanke, dass Technik "seemless" und organischer werden muss, ist ein faszinierender. Können wir zum Beispiel wirklich auf ein Smartphone als physisches Produkt verzichten?

Wir haben es hier mit einem der am häufigsten wiederkehrenden Themen zu tun, wenn es um Technik und Antizipation geht. Ob es in der Populärkultur Fiktionen mit taktilen Computermatrizen à la Iron Man oder Minority Report sind oder bestimmte Innovationen in Sachen NFC mit den berühmten subkutanen Implantaten, die Symbiose zwischen Tech und "Natur" fasziniert und mischt transhumanistische Utopien und Cyberpunk-Dystopien.

Genauer gesagt, DER große Trend, den die verschiedenen Tech-Giganten zu verfolgen scheinen, ist der des Ambient Computing. Ein Konzept, das der bedeutende amerikanische Tech-Journalist Walt Mossberg, ein echter Profi wie ich, in einer Kolumne für The Verge im Jahr 2017 hervorhob.

"Ich erwarte, dass das Endergebnis all dieser Arbeit sein wird, dass die Technologie, der Computer im Inneren all dieser Dinge, in den Hintergrund tritt. In einigen Fällen kann er komplett verschwinden und darauf warten, aktiviert zu werden. durch einen Sprachbefehl, eine Person, die den Raum betritt, eine Veränderung der Blutchemie, eine Veränderung der Temperatur, eine Bewegung. Vielleicht sogar nur ein Gedanke.", schrieb Mossberg in diesem Beitrag, kurz bevor er sich zurückzog.

Für mein Empfinden spiegelte sich dieser Gedanke in einem Teil der Worte von Carl Pei wider, als er sehr vage darüber sprach, was seine neue Firma Nothing sein und produzieren sollte.

Tech-Produkte, die immer diskreter werden...

"Ich stelle mir eine grüne Wiese vor, auf der Menschen picknicken und auf der es keinen Bildschirm gibt, keinen Laptop-Bildschirm, keinen Smartphone-Bildschirm, keinen Smartwatch-Bildschirm, keinen Billboard-Bildschirm", träumt Carl Pei in seinem Interview mit The Verge. "Das ist sozusagen der Endzustand."

Der Endzustand, in dem Technik, oder zumindest Technikprodukte, unsichtbar werden oder zumindest in den Hintergrund treten. Ein Endzustand im Gegensatz zum natürlichen Zustand, oder wie? Und wenn ja, was ist der natürliche Zustand, aus dem sich die Technik zurückziehen soll, um diesen Endzustand zu erreichen? Ich extrapoliere total und diese Theorie ist allein meine, aber ich denke, dass der Naturzustand, auf den wir derzeit noch beschränkt sind, der einer Produkttechnologie ist.

Ein fast gesättigter Markt, in dem wir in gewisser Weise die Geschichte wiederholen, indem wir die Produkte zur Befriedigung neuer Bedürfnisse vervielfältigen, bevor wir sie wieder zusammenführen. Nach der Veröffentlichung des ersten iPhones prophezeite der Tech-Nostradamus, dass das Smartphone alles, wirklich absolut alles einkassieren würde, angefangen bei Tapedecks und CD-Playern über MP3-Playern bis hin zu Kameras und Fernsehern.

Ein ganzes Ökosystem von unverbundenen und unabhängig voneinander funktionierenden Produkten in einem Gerät - und davon gab es wahrlich einige. Ich werde nicht nochmal die Geschichte erzählen, die sowieso jeder kennt. Aber die Logik des Marktes und die ständige Notwendigkeit, den Produktkatalog zu erweitern und dann zu diversifizieren, um Gewinne zu erzielen, zwangen die Hersteller dazu, andere Produkte zu produzieren, wodurch neue Märkte und neue Bedürfnisse entstanden.

Smarte Uhren, True-Wireless-Kopfhörer, Fitness-Tracker, vernetzte Lautsprecher. Das IoT und die drahtlose Wirtschaft erlebten einen neuen Boom, der zu einer neuen Notwendigkeit führte, zu viele und zu isolierte Produkte in einem neuen Ökosystem zu bündeln.

Hier kommt die berühmte 1 + 4/8 + N-Strategie von Herstellern wie Huawei oder Realme (aber eigentlich machen das alle) ins Spiel. Ökosysteme, in denen das Smartphone im Zentrum steht (die berühmte 1), wie eine Matrix, die als Gravitationspunkt für alle anderen daraus resultierenden Satellitenprodukte dient.

Die 1+4+N-Strategie von Realme / © Realme

Die Verringerung der Reibung beim Wechsel von einem Produkt zu einem anderen im gleichen Ökosystem ist heute eine große Herausforderung, die alle Hersteller mit unterschiedlichem Erfolg anzugehen versuchen. Apple hat in diesem Bereich einen erheblichen Vorsprung vor den meisten seiner Konkurrenten.

Auf der Android-Seite scheint Huawei am meisten auf diesen universellen Ansatz ausgerichtet zu sein und globalisiert seinen Gesamtkatalog an Produkten und Diensten mit der Entwicklung von HarmonyOS, dem gleichen Betriebssystem, das auf all seinen Produktlinien läuft.

Aber wir arbeiten noch an einer Produkttechnologie. So "nahtlos" der Wechsel von meinem Samsung Galaxy S21 Ultra zu meinem Laptop mit DEX-Modus auch sein mag, oder der Wechsel von meinem PS4-Spiel auf meinem Monitor zu meinem Smartphone-Bildschirm, wenn ich auf die Toilette gehe, bin ich doch auf Produkte angewiesen, die ihre Grenzen haben und in mein eigenes Ökosystem eingreifen.

Ich will keine Tech der Unmittelbarkeit und des "Nothing"

Auf Anhieb macht der Name "Nothing", den Carl Pei für seine neue Box gewählt hat, ein wenig mehr Sinn. Er will die Lücke zwischen dem Benutzer und dem Benutzererlebnis schließen. Lasst uns die Schnittstellen loswerden, zuerst Hardware und dann eventuell Software.

Eine Doktrin der organischen, fast symbiotischen Technologie, die noch Lichtjahre entfernt ist. Das Smartphone ist immer noch da, entweder in unseren Händen oder versteckt in einer Hosentasche. Der Fernseher steht immer noch da, umrahmt von Euren Wohnzimmermöbeln. "True Wireless"-Kopfhörer sind immer noch da und stecken in Euren Ohren.

Wir haben uns also in den letzten Jahren sicherlich in Richtung einer fortschreitenden Digitalisierung von Dienstleistungen und Produkten bewegt. Cloud-Gaming ist das bemerkenswerteste Beispiel der letzten Zeit. Doch dieser Übergang, wenn er denn überhaupt stattfinden soll, ist noch mit Tücken behaftet.

Weiße Zonen, sinkende Kaufkraft, das wissenschaftliche Vorsorgeprinzip rund um das Thema Funk, Softwarepflege, geplante Obsoleszenz – die Liste ist lang. Ganz zu schweigen von den potenziell schädlichen Nebenwirkungen für die Verbraucher.

Das Fehlen eines physischen Produkts führt zwangsläufig zu einem Verlust der Kontrolle des Käufers über das, was er haben sollte. Die Ökonomie des Abonnements ist ein besonders markantes Beispiel. Umso mehr, als die Digitalisierung selbst erst einmal eine Illusion ist. Es gibt nichts Magisches an Cloud-Gaming/Computing und es erfordert physische Server und physische Computer, um zu funktionieren.

Lest auch: Wie Abo-Modelle uns langsam enteignen

Aus den Augen, aus dem Sinn: Bei der Technik dreht sich immer noch alles um Produkte. Und außerdem fällt es mir ehrlich gesagt schwer, mir eine Technosphäre ohne Produkte vorzustellen. Oder zumindest ohne sichtbare Produkte. Etwas Greifbares in den Händen zu halten, ein schönes Objekt, ein einzigartiges Objekt, materialisiert die Investition, die ich beim Kauf getätigt habe.

Ich möchte keinen Wind kaufen – schon gar keinen Wind, dessen Richtung ich nicht kontrollieren kann. Zugegeben, die Evolution der Technik wird nicht aufhören, nur weil ich weiterhin meine alten Technikprodukte an der Ecke weiterverkaufen will oder mit meinen Bling-Bling-Gadgets angeben möchte.

Aber von einer Post-Smartphone-Ära zu sprechen, ist meiner Meinung nach völlig unrealistisch, selbst in naher Zukunft. So oberflächlich es auch sein mag, ich kann mir nicht vorstellen, auf ein Produkt und sein Design zu verzichten. Ich brauche eine physische Schnittstelle, und sei es nur, um das Produkt als solches zu schätzen, aber auch, um es beherrschen zu können.

Die Tatsache, dass Google die Ambient-Computing-Agenda so sehr vorantreibt und so viel in diesen Bereich investiert, insbesondere seit dem Pixel 4, macht mich misstrauisch gegenüber Tech-Giganten, die ihre Produkte und Dienste subversiv verstecken wollen.