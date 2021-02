OnePlus Nord N10 im Test: Wohl eher OneLess

Diesbezüglich bin ich aber gar nicht sicher, ob wir Letzteres noch als Vorteil aufzählen sollten, weil die meisten von Euch vermutlich eh längst beim Musikgenuss auf drahtlose Kopfhörer setzen, oder? Apropos Musikgenuss: Die Stereolautsprecher sind dem Rotstift nicht zum Opfer gefallen – falls Ihr also Euren Sitznachbarn in der U-Bahn mit mäßigem Deutsch-Rap auf den Sack gehen wollt, ist das mit dem Nord N10 5G mit durchaus brauchbarem Sound möglich.

Der Name verrät es bereits: In diesem Smartphone wird auch 5G unterstützt. Das gilt nicht für die zweite, optional nutzbare SIM-Karte, aber immerhin. Das macht das Nord N10 5G zum günstigsten 5G-Smartphone des Herstellers. Wenn Ihr keine zweite SIM-Karte benötigt, könnt Ihr den Slot für eine microSD-Karte nutzen, um die 128 GB Speicher zu erweitern. Diese Speichererweiterung ist in heutigen Tagen längst nicht mehr so selbstverständlich – genau wie der ebenfalls vorhandene Platz für eine 3,5mm-Klinke.

Der Akku hat mich überzeugen können. Nominativ haben wir es mit 4.300 mAh zu tun, was erst mal gar nicht so überwältigend klingt bei einem so großen Klopper mit 90-Hz-Display, aber in der Praxis schlägt sich das OnePlus N10 5G dann doch richtig gut und bringt euch bei handelsüblicher Nutzung über zwei Tage. Dank Warp Charge 30T ist das Teil zudem auch flott wieder geladen. Etwa 55 Minuten reichen, um es komplett aufzuladen, bereits nach einer halben Stunde ist es zu zwei Dritteln gefüllt.

Das Nord N10 5G kommt, wie wir es von OnePlus kennen, natürlich auch mit Oxygen OS, in diesem Fall mit dem auf Android 10 basierenden Oxygen OS 10.5. Wir sehen also ein fast nacktes Android, welches nur vorsichtig und sinnig um zusätzliche Features ergänzt wurde. Dadurch, dass man so nah am originalen Android bleibt, kann uns OnePlus flott Updates liefern, was auch hier der Fall sein dürfte. Persönlich mag ich diese eher schlicht gehaltenen Interfaces, die ein Smartphone nicht zu sehr mit oft unnötigen Zusatzfunktionen zuballern. Leider hat das Thema OS auch einen Haken, zu dem kommen wir dann später noch.

Was das OnePlus Nord N10 5G nicht so gut macht

Design und Verarbeitungsqualität

Ich möchte Euch ja gerne erzählen, was das OnePlus Nord N10 5G wirklich gut macht und was eher nicht. Wenn ich mir aber das Design des Geräts anschaue, überlege ich, ob ich noch eine Kategorie “Was macht das OnePlus Nord N10 5G so richtig mittel” einführen soll, denn optisch kommt das Smartphone recht unscheinbar daher.

Das liegt nicht an der einzig verfügbaren Farbe “Midnight Ice”, denn dieses dunkle Blau gefällt mir doch recht gut. Weniger gut gefällt mir die Materialwahl, denn wo beim OnePlus Nord auf der Rückseite noch mit Glas gearbeitet wurde, finden wir hier nun schnöden Kunststoff vor. Vorne ist kratzfestes 2.5D-Glas verbaut, bei dem es sich immerhin um Corning Gorilla Glass 3 handelt und das in einen Kunststoffrahmen übergeht. Zusammengefasst hat man bei der Materialwahl gegenüber dem Nord vorne wie hinten gespart. Schade.

Mit 190 Gramm nicht gerade ein Leichtgewicht, liegt das Gerät mit dem 6,49 Zoll großen LCD-Panel dennoch sehr angenehm in der doch recht großen Hand des Autors. Die Ränder ums Display hätten für mein Empfinden ruhig schlanker ausfallen können. Eine Screen-to-Body-Ratio von 83,5 Prozent würde ich jetzt zwar nicht als “aus der Zeit gefallen” bezeichnen, aber in dieser Preisklasse geht es durchaus schon besser. Oben links im Display sehen wir das Punch Hole der Selfie-Cam, eine Benachrichtigungs-LED sucht ihr leider vergeblich. Das ist doppelt schade, da wir auch auf ein Always-On-Feature verzichten müssen.

Auf der Rückseite prangt knapp oberhalb der Mitte das OnePlus-Logo, direkt darüber finden wir den sehr gut erreichbaren Fingerabdrucksensor, den OnePlus anscheinend nicht wieder im Display unterbringen konnte oder wollte. Oben links in der Ecke befindet sich die Kamera-Sektion des Nord N10 5G, die optisch stark ans OnePlus 8T erinnert. Ansonsten gefällt mir auf der Rückseite vor allem die Farbe, die je nach Blickwinkel und Reflexion zwischen einem unterschiedlich hellen Blau und einem fast Schwarz changiert. Schade, dass diese Rückseite vermutlich bald außer von meinen Fingerabdrücken auch von ein paar Kratzern verschönert werden dürfte, da OnePlus uns leider keine Hülle in die Box gepackt hat, ebenso wenig wie eine Folie fürs Display.

Nur Kunststoff – aber gerade im Licht sieht die Rückseite dennoch toll aus / © NextPit

Wenn wir eh schon am Schimpfen sind, möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass das OnePlus Nord N10 5G nicht IP-zertifiziert ist. Davon abgesehen macht das Device einen sehr robusten Eindruck, die Tasten wackeln kein Stück und bieten knackige Druckpunkte und generell weist das Gerät eine sehr solide Verarbeitungsqualität auf.

Display

Da wir eben schon über das Display geredet haben, können wir da jetzt auch direkt weitermachen. Ich kritisierte ja bereits, dass OnePlus hier auf ein IPS-LCD-Panel setzt statt auf AMOLED. Das geht mit den üblichen Begleiterscheinungen einher, sprich: Die Farben wirken weniger lebendig und knackig, ich vermisse ein wenig Kontrast und Helligkeit.

Schade, leider kein AMOLED / © NextPit

Dadurch, dass das FullHD-Display mit seinen 6,49 Zoll Bildschirmdiagonale minimal größer ist als das Nord, ist die Pixeldichte ebenso minimal niedriger. Bei all den Sparmaßnahmen, die das N10 5G gegenüber dem ersten Nord-Smartphone erdulden muss, ist es aber durchaus bemerkenswert, dass der chinesische Hersteller diesem Modell ein 90-Hertz-Display spendiert hat. Das ist definitiv ein Pluspunkt für ein Mittelklasse-Gerät.

Kamera

Leider befindet sich auch die Kamera in unserem Testbericht in dem Abschnitt des Beitrags, in dem wir über die Dinge sprechen, die wir eher weniger mögen. Ich möchte dabei auch gar nicht zu kritisch sein, denn ebenso wie das Display ist auch die Kamera eigentlich ganz okay. Ist halt die Frage, ob “eigentlich ganz okay” der Maßstab ist, wenn man für 399 Euro das OnePlus Nord mit deutlich stärkerer Kamera erhält.

Das OnePlus Nord N10 5G besitzt eine ordentliche Cam – wenn das Licht stimmt / © NextPit

Das 399-Euro-Smartphone ist auch in Sachen Kamera der offensichtliche Elefant im Raum, denn auch hier hat OnePlus beim Nord N10 5G wieder den Rotstift angesetzt und auf Sony-Sensoren verzichtet zugunsten des Samsung GW1. Das Kamera-Setup sieht wie folgt aus:

Hauptkamera: 64 MP, f/1.79, EIS

Ultraweitwinkel: 8 MP, f/2.25, 119°

Makro: 2 MP, f/2.4

Monochrom: 2 MP, f/2.4

Front-Cam: 16MP, f/2.05, EIS

Vier Kameras auf der Rückseite – zwei davon taugen sogar was/ © NextPit

Das macht abzüglich der Selfie-Cam vorne immerhin satte vier Sensoren auf der Rückseite. Klingt viel, aber ganz ehrlich: Die Makro- und Monochrom-Sensoren mit je 2 Megapixeln hätte man auch unauffällig durch Aufkleber ersetzen können und kaum jemand hätte es gemerkt. Die Hauptkamera an sich ist aber tatsächlich in Ordnung – wenn das Wetter mitspielt und ihr bei tollen Lichtbedingungen knipsen könnt. Je schlechter das Licht ist, desto mäßiger werden dann auch die Ergebnisse. Da unterscheidet sich das OnePlus Nord N10 5G leider nicht von anderen Mittelklasse-Handsets.

Scheint die Sonne bzw. sind die Lichtbedingungen gut, kann auch die Kamera glänzen. Die Farben werden realistisch dargestellt und die Bilder sind auch wirklich detailreich.

Wenn das Wetter mitspielt, geht die Knipse des N10 5G absolut klar / © NextPit

Mein Eindruck war aber, dass es schon reicht, dass sich die Sonne versteckt, damit die Ergebnisse breiiger werden und die Farben blasser. Die fehlende optische Bildstabilisierung tut ihr übriges dazu.

Diese Straßenecke und die Qualität des Bildes sind in Sachen Trostlosigkeit auf Augenhöhe / © NextPit

Nochmal auffälliger wird das, sobald es Nacht wird und wir dann mit der Kamera draufhalten. Es rauscht, Details gehen verloren und die Farben wirken ziemlich blutleer. Folgende Bilder sind schon die besten, die mir nachts gelungen sind:

Das Dortmunder U sieht nachts eigentlich knackiger aus / © NextPit

Hier im Vergleich dazu die Weitwinkel-Cam / © NextPit

Schade, dass so viele Details verloren gehen und die Farben so blass sind/ © NextPit

Was die Selfie-Cam mit 16 Megapixeln angeht, würde ich eigentlich sagen, dass auch hier grundsätzlich ein Shooter verbaut wurde, der zumindest so abliefert, wie man es in der Smartphone-Mittelklasse erwarten kann. Da ich mich mit Selfies aber angesichts des haarsträubenden Motivs immer schwer tue, hält sich meine Begeisterung jedoch ziemlich in Grenzen. In diesem Fall muss ich mir das aber selbst ankreiden und nicht dem Handy von OnePlus.

Rotbäckiges Radiogesicht - nicht wirklich schön, aber auch nicht die Schuld des Nord N10 5G/ © NextPit

Vermutlich würde mir Vieles am Nord N10 5G – wie eben die Kamera – aber gar nicht so negativ auffallen, hätte OnePlus nicht mit dem Nord bewiesen, wie viel besser es für nur wenig mehr Geld geht. Ihr merkt, das OnePlus Nord und dessen Preisschild sind der Elefant im Raum, um den wir nicht drumherum kommen, egal über welche Facette des Nord N10 5G wir sprechen.

Software-Updates: Wie seid ihr denn bitte auf diese Idee gekommen?

Ich erwähnte eingangs bereits, dass ich die Software von OnePlus mag, weil ich definitiv eher zur Puristen-Fraktion gehöre und reines Android mag. Allerdings müssen wir unbedingt darüber sprechen, dass OnePlus für seine Billigheimer-Modelle N10 und N100 angekündigt hat, dass diese lediglich ein einziges Major-Update erhalten neben diversen Sicherheits-Updates. Das finde ich ehrlich gesagt sehr enttäuschend, denn damit ist nach dem noch ausstehenden Android 11 wohl bereits Schluss.

OxygenOS 11 ist bei OnePlus eifrig auf dem Vormarsch und wird somit vermutlich auch auf dem OnePlus Nord N10 5G nicht so spät aufschlagen. Das bedeutet dann, dass Ihr ein Smartphone in Händen haltet, welches schon relativ kurz nach dem Kauf sein letztes dickes Software-Update erhält und von da an lediglich noch zwei Jahre mit Sicherheits-Updates versorgt wird. Das hätte man anders regeln können, OnePlus!

Um meine Mäkelei am OnePlus Nord N10 5G aber nun langsam abzuschließen: Ich finde ich es schade, dass kein Wireless Charging unterstützt wird und wieder einmal bei OnePlus die IP-Zertifizierung fehlt. Das sind immerhin aber Punkte, die wir schon beim OnePlus Nord kritisieren mussten und sich damit fast logischerweise auch über die günstigeren Modelle erstrecken.