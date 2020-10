Das OnePlus 8T ausprobiert: So muss ein Smartphone sein

Das neue OnePlus 8T kommt zum Preis von 599 Euro auf den Markt und vervollständigt als Mittelklasse-Gerät das OnePlus Setup für 2020. Bleibt das OnePlus 8T dem Erbe der mittleren Flaggschiffreihe des Herstellers treu? Während ich an meinem vollständigen Test arbeite, zeige Euch in diesem Artikel meine ersten Eindrücke mit dem OnePlus 8T.

Pro ✓ 120 Hz Amoled-Bildschirm

✓ Snapdragon 865

✓ OxygenOS 11 basierend auf Android 11

✓ Always-On-Display

✓ Warp Charge 65T Contra ✕ Nur ein 48 MP Fotomodul

✕ Kein Teleobjektiv

✕ Nicht-erweiterbarer Speicher

✕ Keine IP-Zertifizierung

Frisches Design wie der Große Norden Das OnePlus 8T erinnert mich sehr an das OnePlus Nord, und natürlich war es erstklassig. Während des Briefings versicherte mir OnePlus, dass die Farbe Aquamarinblau nicht mit der blauen Farbe des OnePlus Nord übereinstimmt. Legt man beide Smartphones nebeneinander, erkennt man, dass das OnePlus 8T einen türkisfarbenen Farbton besitzt, der etwas mehr in Richtung Grüntöne zieht als der des OnePlus Nord. Abgesehen davon erfüllt das Design des OnePlus 8T alle Anforderungen an ein Spitzenmodell. Glasrückseite, Aluminiumrahmen und Loch im Bildschirm. Der 6,55-Zoll-Bildschirm ist flach, im Gegensatz zu den gebogenen Kanten des OnePlus 8 und 8 Pro. Das 120-Hertz.Display des OnePlus 8T. / © NextPit Es ist in Mode, gewölbte Bildschirme zu hassen, daher folgt OnePlus einem Markttrend. Einige Leute machen sich gerne über die Größe von OnePlus-Smartphones lustig. Persönlich fand ich das OnePlus 8T aber nicht besonders massiv, und ich schätze einen überdurchschnittlich großen Formfaktor sowieso. Die allgemeine Griffigkeit des Smartphones ist ebenfalls sehr gut, wobei der Schieberegler immer noch gut platziert ist, um in den Vibrations- und Klingelton-Modi zu wechseln. Der Schieberegler ist wieder mit dabei. / © NextPit Und auch das rechteckig gewordene Fotomodul ragt im Relief weniger hervor. Allerdings besitzt das OnePlus 8T keine IP-Zertifizierung gegen Staub und Wasser.

Ein heller 120 Hz-Bildschirm Das OnePlus 8T-Display ist ein 6,55-Zoll-Amoled-Panel im Format 20:9, bietet Full HD+-Auflösung, 402 dpi und 120 Hz Bildwiederholrate. Das Ganze ist HDR10+ zertifiziert. Der Hersteller kündigt eine maximale Helligkeit von 1100 nits an, im Vergleich zu 800 nits beim OnePlus 8 und 1300 nits beim OnePlus 8 Pro. Die Abtastrate der Berührungen auf dem Display beträgt bis zu 240 Hz, was gut für eine reaktionsschnelle Spielsteuerung ist. Die Selfie-Kamera ist in das Display als Loch-Notch integriert. / © NextPit Auf dem Papier sind alle Zutaten für ein flüssiges und immersives visuelles Erlebnis vorhanden. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die 120 Hz auf die Akkulaufzeit haben werden. Wie bei den meisten anderen Herstellern ist diese Aktualisierungsrate dynamisch und ihre Frequenz variiert je nach Verwendung (Spiele, Video, Navigation usw...). Wie bei OnePlus üblich, haben wir Anspruch auf eine ganze Reihe von Anpassungsoptionen für mehr visuellen Komfort mit einem mono- oder chromatischen Wiedergabemodus, einem Farbakzentuierungsmodus oder einem ständig eingeschalteten Display, das andererseits nicht so anpassbar ist wie unter ColorOS 11.

OxygensOS 11 basierend auf Android 11 Das OnePlus 8T ist das erste Smartphone der Marke und eines der ersten Android-Smartphones ohne Pixel, das mit installiertem Android 11 auf den Markt kommt. Das neue Overlay von OnePlus OxygenOS 11 hat viel Aufmerksamkeit erregt, insbesondere in der US-amerikanischen Fachpresse wegen seiner Cleverness (was seltsam ist, da die OnePlus-Verbreitung in den USA bei weitem nicht dominierend ist, aber so soll es sein). Der Hauptvorwurf an OnePlus ist, dass sich der Hersteller, zumindest visuell, von der Android-Stock-Oberfläche entfernt zu haben scheint. Eine frühere Nähe zu Googles UI, die das Markenzeichen von OxygenOS und der Schlüssel zu seinem Erfolg bei den Nutzern war. Mit OxygenOS 11 scheint OnePlus den Geist von Android Stock beibehalten zu wollen, jedoch mit einer persönlicheren Note und exklusiven Funktionen, die von der Community seit langem beansprucht werden, wie z.B. das Always-on-Display. Das OnePlus 8T kommt mit Always-On-Display. / © NextPit App-Namen werden in einer übergroßen Schriftart angezeigt. Die meisten Informationen und Befehle wurden in den unteren Teil des Bildschirms verschoben. Kurz gesagt, es geht darum, eine Hierarchie zwischen Informationen und taktilen Optionen zu schaffen, um sie in greifbare Nähe zu rücken. Die Schnittstelle von OxygenOS 11 wird einfacher, "lesbarer" / © NextPit In einem Blog-Post, in dem die Beta-Phase seines Overlays angekündigt wurde, erklärte OnePlus, dass Android Stock einfach nicht für moderne Großbildschirme optimiert worden sei. Der Hersteller ging weiter ins Detail und verwendete anthropometrische Daten, um eine thermische Karte der Bildschirminteraktionen zu erstellen, um das ultimative Verhältnis für die Optimierung von Inhalt und Benutzeroberflächenelementen zu schaffen. Visuell werdet Ihr sicher einen kleinen Schock bekommen. Die Schnittstelle ist wesentlich gestraffter. Was mir an OxygenOS gefiel, war, dass es ein bisschen wie das Arial Black der Android-UI war. Alles war klar, aber auch sehr detailliert. Das OnePlus 8T-Display ist eine echte Augenweide. / © NextPit Mit OxygenOS 11 gehen wir zu einer viel einfacheren und minimalistischeren grafischen Charta über. Die Informationen müssen sofort und deutlich sichtbar sein. OnePlus verzichtet nicht völlig auf die Anpassung an Kundenwünsche, sondern zeigt deutlich seine Bereitschaft, eine allgemeinere, leichter zugängliche Benutzeroberfläche anzubieten. Wenn wir über Anpassung sprechen, können wir das Always-On-Display erwähnen, das eine Funktion namens "AOD insight" bietet. Im Grunde genommen handelt es sich um einen visuellen Indikator in Form eines farbigen vertikalen Balkens, der anzeigt, wie viel Ihr das Handy nutzt. Es verfügt über einen Freigabezähler, und der Balken ändert seine Farbe je nach Dauer der Bildschirmzeit. Das Display unter OxygenOS 11 gibt visuelle Informationen über Ihre Nutzung des OnePlus 8T. / © NextPit Wir haben auch einen Lesemodus für besseren Augenkomfort mit einem chromatischen und einem monochromen Modus. Ein "Leinwand"-Modus in den Anpassungseinstellungen ermöglicht es, eine abstrakte Zeichnung zu zeichnen, die die Konturen eines Eurer Fotos wie eine Skizze aufnimmt. Leider hatte ich diese Funktion in meiner aktualisierten Version von OxygenOS 11 nicht. OnePlus hat auch eine kleine Nachbesserung des Zen-Modus und digitalen Wellness vorgenommen, die es ermöglicht, Gruppensitzungen zu erstellen, um Phasen von Digital Detox mit mehreren Personen zu synchronisieren. Unter OxygenOS 11 kann der Zen-Modus für Digital Detox mit mehreren Personen gestartet werden / © NextPit

Snapdragon 865 und Fnatic-Modus überarbeitet Das OnePlus 8T wird von Qualcomms SoC Snapdragon 865 in Verbindung mit einer Adreno 650 GPU angetrieben. Keine übertaktete Version mit dem Snapdragon 865+, wie zu seiner Zeit das OnePlus 7T samt Snapdragon 855+. Ohne ein Pro-Modell für seine 8T-Reihe möchte OnePlus auch nicht allzu sehr mit seinen Flaggschiff-Smartphones konkurrieren. Ich werde in diesem Hands-On keine Benchmarks anbieten, aber ich werde sie natürlich in meinen vollständigen Test mit einbeziehen. Aber wir beginnen, ein Gefühl für die Leistung dieses Prozessors zu bekommen, der derzeit einfach der leistungsfähigste unter Android ist. Das OnePlus 8T hat das Zeug dazu, mit den besten Gaming-Smartphones auf dem Markt wie dem Asus ROG Phone 3 oder dem Nubia RedMagic 5S zu konkurrieren. OnePlus erklärte mir, dass durch die Verschiebung seines Fotomoduls, das zuvor in der linken oberen Ecke zentriert war, neue Komponenten für die Temperaturregelung hinzugefügt werden konnten. Die Kamera des OnePlus 8T wurde optisch verändert. / © NextPit Ja, es ist schön und gut, ein leistungsstarkes SoC zu haben, aber wenn es das Smartphone in einen Toaster verwandelt, nützt es nicht viel. So erhalten Ihr 12 Temperatursensoren sowie 5 Graphitplatten und Silikonfett an allen Stellen, um die Überhitzung zu begrenzen. Ich werde das OnePlus 8T mit langen Spielsitzungen und mehreren Benchmarks verwenden müssen, um zu sehen, ob das Smartphone es schafft, die thermische Drosselung zu begrenzen, die automatische Leistungsdrosselung, wenn die Temperatur zu stark ansteigt. Der dedizierte Fnatic-Spielmodus ist weniger fortschrittlich als bei reinen Gaming-Smartphones, aber die Oberfläche ist viel intuitiver. Ihr könnt das Spielmenü kontextbezogen erscheinen lassen, wie ein Popup-Fenster, das einmal im Spiel erscheint. Ihr habt eine Temperaturanzeige, den Akkustand oder könnt Benachrichtigungen blockieren. Instagram offen, während man mit dem OnePlus 8T spielt, aber wozu soll das gut sein? / © NextPit

Ein vierfaches 48 MP Fotomodul Auf der Fotoseite enthält das OnePlus 8T ein Vierfach-Fotomodul mit folgender Konfiguration: Hauptsensor: Sony IMX586, 48 MP, OIS und EIS, f/1,7

Ultra-Weitwinkel: Sony IMX481, 16 MP, f/2,2, 123° FOV

Makro: 5 MP

Monochrom: 2 MP Auf dem Papier bezweifle ich die Nützlichkeit von Makro- und monochromen Sensoren. Meiner Meinung nach, und vielleicht irre ich mich, da ich nicht getestet habe, ist es einfach eine Marketingtechnik, um mehr Sensoren hinzuzufügen. Auf jeden Fall hätte ich ein spezielles Teleobjektiv für mehr Vielseitigkeit vorgezogen. Das OnePlus 8T bringt eine 48-Megapixel-Hauptkamera mit. / © NextPit Das Fotomodul ist jetzt rechteckig und befindet sich in der linken oberen Ecke auf der Rückseite des Smartphones. OnePlus erklärte mir, dass der Nachtmodus von Nightscape in Video funktioniert und sich automatisch, ähnlich wie bei iOS, in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen aktiviert. Es handelt sich schließlich um ein sehr klassisches Fotomodul, das zu diesem Preis nichts Extravagantes an sich hat. OnePlus hat seit der Einführung von OnePlus 8 und 8 Pro zahlreiche Software-Updates für seine Fotoanwendung bereitgestellt, so dass ich in meinem vollständigen Test sehen werde, ob es funktioniert hat oder nicht. Beachtet aber, dass es sich bei der Selfie-Kamera auf der Vorderseite um einen Sony IMX471 16 MP-Sensor ohne IOS mit einer Blende von f/2,4 handelt. Das OnePlus 8T kann auch Videos mit bis zu 4K 60 fps aufzeichnen.

Warp Charge 65T – eine Killerfunktion? Die große Neuigkeit, die angeblich DAS Killer-Feature des OnePlus 8T ist, ist nicht, wie ich gehofft hatte, eine versteckte Kamera unter dem Bildschirm, sondern Warp Charge 65T. Diese Schnellladung mit 65W (nur mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät, sonst 27W) soll die 4.500mAh-Doppelzelle des OnePlus 8T von 0 auf 100 Prozent in 39 Minuten oder von 0 auf 58 Prozent in 15 Minuten aufladen können. OnePlus erklärte mir, dass Warp Charge 65T auf einem dualen Batteriesystem basiert, bei dem jede Batterie gleichzeitig geladen wird, ohne die Spannung zu erhöhen oder sich zu stark zu erwärmen. Die 10 Volt werden durch zwei geteilt und mit 6,5 Ampere geliefert, so dass jede Batterie gleichzeitig mit je 5 V/6,5A aufgeladen wird. Das Warp Charge 65T-Ladeteil. / © NextPit Der größte Teil der Technologie des Warp Charge 65T befindet sich im Adapter, nicht im Telefon. Sowohl im Ladegerät als auch im USB-C-Kabel befindet sich ein zusätzlicher Verschlüsselungschip zur Temperaturkontrolle (zusätzlich zu den zwölf Wärmesensoren im Smartphone). Auch dies ist keine große Neuerung, wenn man sich den "Wettbewerb" bei Oppo oder Realme ansieht. Aber das ist die OnePlus-Philosophie: Sie implementieren ein Feature nur, wenn es vollständig optimiert ist, während sie gleichzeitig die Kosten so weit wie möglich reduzieren (nein, nicht wie Apple, da man viel zu lange wartet und die Kosten maximiert, anstatt sie zu reduzieren). Ich werde in meinem vollständigen Test mitteilen, ob der Akku samt Warp Charge 65T im Gebrauch gut funktionieren. Warp Charge 65T ist angeblich DAS Highlight des OnePlus 8T. / © NextPit