OnePlus Nord im Hands-On: eine schöne Entschuldigung

Eine Preissenkung und alles ist vergeben? Das am 21. Juli vorgestellte OnePlus Nord soll mit seinen 399 Euro einen Neuanfang markieren. OnePlus will sich mit seinen alteingesessenen Fans versöhnen, die durch den Kampf im Premium-Segment in den vergangenen Monaten vernachlässigt wurden. Die gesamte Werbekampagne von OnePlus rund um das Nord riecht nach einer ernstgemeinten Entschuldigung an preisbewusste Fans der Marke. Ein echter Neuanfang? Im Hands-On zeigt sich, ob OnePlus mit seinem neuen Smartphone einen Treffer in der oberen Mittelklasse landen kann.

Hier punktet das OnePlus Nord

AMOLED-Bildschirm mit 90 Hz

Das OnePlus Nord verfügt über ein 6,44 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Ein Feature, das in der Preisklasse um 500 Euro keine Seltenheit mehr ist. OnePlus spendiert aber auch dem günstigeren Modell für unter 400 Euro das knackige Panel.

Zu diesem Preis bieten nur Realme-Modelle eine solche Bildwiederholrate. Das Display des OnePlus Nord wirkt auf den ersten Blick wirklich sehr schön und leuchtet kräftig. Das Panel kommt ohne gebogene Edge-Kanten und wird links oben durch eine pillenförmige Aussparung für die Dual-Selfie-Kamera unterbrochen. Die Ränder bleiben sehr schmal, während das Kinn doch breiter gehalten ist als bei anderen aktuellen Smartphones.

Die pillenförmige Stanze oben links auf dem 90-Hz-AMOLED-Bildschirm des OnePlus Nord. / © NextPit

Das Display performt flüssig und der Touchscreen ist sehr reaktionsschnell. Nimmt man dazu noch die gewohnte Schnelligkeit von OxygenOS, die schönen Animationen und das ausgezeichnete haptische Feedback, kann der erste Kontakt mit dem OnePlus Nord nur positiv sein.

Flaggschiffwürdige Vierfach-Kamera

Die Bereitschaft von OnePlus, so wenig Zugeständnisse wie möglich zu machen, wird am besten durch das Fotomodul veranschaulicht. Zum ersten Mal finden wir auf einem Smartphone der Marke eine doppelte Selfie-Kamera. Zum Haupt-Weitwinkelsensor gesellt sich kein Tiefensensor, sondern ein Ultra-Weitwinkelobjektiv von 8 MP hinzu.

Interessant ist aber vor allem das hintere Fotomodul. OnePlus ist stolz darauf, eine Vierfachkamera konzipiert zu haben, die eines Flaggschiffs würdig ist. Und was das betrifft, erhaltet Ihr am Ende fast den gleichen Satz Objektive wie beim 200 Euro teureren OnePlus 8 – und sogar einen zusätzlichen Sensor.

Das OnePlus Nord hat fast das gleiche Fotomodul wie das OnePlus 8. / © NextPit

Das Hauptobjektiv IMX586 48MP von Sony ist nichts Außergewöhnliches mehr, erfüllt seine Aufgabe aber sehr gut. Zumal beim Betrachten der ersten Bilder (die ich Euch hier nicht zeigen kann), die Fortschritte bei der Software-Verarbeitung und optischen Bildstabilisierung deutlich werden.

Für den Rest gibt es ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv mit 119° FOV (im Vergleich zu 16 MP beim OnePlus 8), einen 5-MP-Tiefensensor und einen 2-MP-Makrosensor. Letztere Sensoren müssen den praktischen Nutzen im Praxistest nachweisen. Oftmals sind solche Objektive verbaut, um "Vierfach-Kamera" ins Datenblatt zu schreiben. Meist ist das leider reine Datenblattkosmetik, wie Ihr in unserem Guide nachlesen könnt:

Ein Teleobjektiv bleibt bei OnePlus im Jahr 2020 ein Feature im Premium-Segment. Im ausführlichen Test werden wir der Kamera des OnePlus ausführlich auf den Zahn fühlen.

Snapdragon 765G

So hochwertig, wie Qualcomm ihn präsentieren möchte, verhält sich der Snapdragon 765G, basierend auf unseren bisherigen Tests mit anderen Modellen nicht. Er ist kein High-End-Prozessor, bietet im OnePlus Nord aber mit begrenzten Mitteln so viel wie möglich. Während meiner ersten Spielsitzungen hat das OnePlus Nord recht zufriedenstellend gearbeitet. Ich konnte meine ziemlich ressourcenintensiven Spiele, etwa Call of Duty Mobile, mit hochgeschraubter Grafik ausführen.

OnePlus' Spiel- und Fnatic-Modus sind natürlich enthalten und sollen die Leistung noch mal steigern. Mein erster Eindruck ist also eher positiv. Insgesamt verlief meine erste Gaming-Erfahrung mit dem Nord flüssig und ruckelfrei, und ich konnte während meiner Session keine Überhitzung feststellen.

Auch hier müssen Benchmarks und weitere Nutzung den Eindruck erst bestätigen. Zumal OnePlus in seiner jüngeren Geschichte noch nie einen Chipsatz dieser Preisklasse in einem seiner Smartphones integriert hat. Ich möchte daher unbedingt herausfinden, ob das Nord, wie das OnePlus 8/Pro, in der Lage ist, Fortnite mit 90 fps bei maximaler Grafikdarstellung zu befeuern.

OxygenOS, das traute Heim

Nach mehreren Wochen unter den Versionen Android Stock und RealmeUI (die ihre Qualitäten haben), war es für mich eine Freude, zu OxygenOS zurückzukehren. Die Version 10.5 der OnePlus-Oberfläche ist meiner Meinung nach mit Abstand die beste.

Es fehlt mir also sicherlich an Objektivität in diesem Punkt. Aber wenn Ihr Smartphones eines bestimmten Herstellers gewöhnt seid, wisst Ihr so gut wie ich, wie es sich anfühlt, sich auf vertrautem Terrain zu bewegen.

Das OnePlus Nord wird mit dem Juni-Sicherheitspatch geliefert, und der Hersteller garantiert wie immer zwei Jahre Software-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates. Ich werde in meinem vollständigen Test ausführlicher darauf eingehen, aber die OnePlus-Benutzeroberfläche auf einem 2020er-Modell zu einem erschwinglichen Preis zu haben, ist für mich schon jetzt ein Pluspunkt.

Über den Akku kann ich in diesem Hands-On noch nichts sagen. Auf dem Papier lädt der 4100-mAh-Akku mit der uns bereits bekannten Schnellladung Warp Charge 30T in 30 Minuten 70 Prozent auf.

Allerdings bietet das Nord keine drahtlose Aufladung. Das ist sehr schade, zumal das langersehnte Feature endlich in das OnePlus 8/Pro integriert wurde. Wenden wir uns nun den ersten negativen Eindrücken zu.