Nokia 5.4 im Test: Lohnt sich der Umstieg vom Nokia 5.3?

Schlichtes Android One

Moderner Look

Wie Ihr seht, sind die Unterschiede zwischen den beiden Geräten nicht gerade deutlich. Durch das kleinere Display fällt das Nokia 5.4 zudem kaum merklich kleiner aus und auch ein wenig an Gewicht hat das Smartphone verloren. Da die größten Unterschiede beim genutzten Prozessor und bei der Auflösung der Haupt- und Frontkamera liegen, ziehe ich das Vorgängermodell bei diesen Punkten nachfolgend noch einmal genauer ran.

Nach wie vor handelt es sich beim Nokia 5.4 um ein Smartphone der unteren Mittelklasse, mit dem Ihr Euch für 219 Euro ein Handy aus dem Jahr 2019 kaufen könnt. Dabei muss sich der zu HMD gehörende Hersteller mit Marken wie Xiaomi, Realme und Motorola messen, die zu den Platzhirschen im Bereich der Preis-Leistungs-Smartphones gehören. Nokia hat sich allerdings Lizenzen für Android One gesichert und bietet somit eine der reinsten Android-Versionen und eine Update-Garantie von mindestens zwei Jahren.

Hier überzeugt das Nokia 5.4

Android One als Betriebssystem

Mit einer Prise Subjektivität muss ich gestehen, dass mir Android One immer wieder gut gefällt. Als langjähriger Pixel-Nutzer ist Stock-Android einfach schön anzusehen und findet meiner Meinung nach einen guten Mix aus Animationen und Geschwindigkeit. Auch wenn ich die Animationen in den Entwicklereinstellungen bei günstigeren Smartphones immer herunterstelle, läuft das Betriebssystem in den meisten Fällen flüssig.

Darüber hinaus garantiert Euch Android One im Nokia 5.4 Sicherheits- und Betriebssystem-Updates für mindestens zwei Jahre. Versteht mich nicht falsch – dass nur zwei Jahre bei Android-Smartphones inzwischen als Positivum erwähnt werden müssen, ist absolut grauenvoll. Aber am Betriebssystem des Nokia 5.4 stört mich etwas ganz anderes, wie Ihr später noch in den Punkten lesen könnt, die mir nicht gefallen.

Design in Pixel-Optik

Wie bereits erwähnt, bin ich langjähriger Pixel-Nutzer und hatte im Jahr 2020 auch die Gelegenheit, das Pixel 4a 5G zu testen. In Sachen Haptik ist das Nokia 5.4 fast schon eine Lite-Lite-Lite-Version des günstigen Pixel-Smartphones. Der Zeigefinger fühlt sich dank rückseitig platziertem Fingerabdrucksensor direkt wohl und auch die Punch-Hole-Notch in der oberen linken Displayecke erinnerte mich direkt an das Google-Handy.

Die kleine Notch im Pixel 4a 5G-Look hat es mir angetan!/ © NextPit

Dazu bietet das Nokia 5.4 dieselbe Plastik-Wertigkeit, die mir beim 4a 5G schon gefiel. Ja, das Smartphone besitzt eine Rückseite aus Polycarbonat, aber trotzdem fühlt es sich nicht billig oder schlecht verarbeitet an. Die Druckpunkte der insgesamt vier Buttons sind schön, die Displayränder rund um das 6,55-Zoll-IPS-Panel schmal und der Vibrationsmotor sorgt für ein deutlich angenehmeres Feedback, als der des Nokia 5.3.

Gerade letzterer sorgt meiner Meinung nach im Nokia 5.4 für einen wertigen Gesamteindruck. Der Motor klappert nicht so stark wie im Vorgängermodell und wirkt ein wenig pointierter. Die Rückseite im Nokia 5.4 ist zudem nicht mehr matt, was für zusätzlichen Halt sorgt. Schön!

Überraschend schöne Fotos

Das wohl signifikanteste Upgrade vom Nokia 5.3 auf das 5.4 ist die Hauptkamera. Denn diese löst maximal nicht mehr mit 13 Megapixeln, sondern mit 48 Megapixeln auf. Das Upgrade ermöglicht es der Software des Handys, immer vier Pixel zu einem zusammenzurechnen. Das sogenannte Pixel-Binning ist in aktuellen Foto-Smartphones der neuste Schrei und funktioniert auch im Nokia 5.4 ganz gut. So schauen die Bilder mit effektiven Auflösung von 12 Megapixeln aus:

Gerade die Belichtung der Hauptkamera überzeugt beim Nokia 5.4. / © NextPit

Für eine Smartphone-Kamera fand ich die Farben und die Belichtung überraschend realistisch. Während andere Hersteller HDR-Aufnahmen schnell unnatürlich wirken lassen oder die Farben übersättigen, hält sich HMD Global zurück und findet in meinen Augen eine gute Mitte.

Allerdings hätte Nokia auch den anderen Kameras ein Upgrade spendieren sollen. Denn sobald Ihr auf die Ultraweitwinkelkamera schaltet, überzeugen die Bilder nicht mehr so sehr. Dabei fallen gerade die Farbunterschiede und die geringere Schärfe im Ultraweitwinkel auf. Der Porträtmodus ist wiederum bei Selfies okay, bei allen anderen Motiven ziemlicher Murks.

Während Porträts von Menschen mir ganz gut gefielen, versagt der Porträtmodus bei anderen Objekten. / © NextPit

Die "Quad-Kamera" ist beim Nokia 5.4 womöglich eher für die Verpackung integriert und nicht für bessere Bilder. Das ist zwar schade, in der Smartphone-Mittelklasse aber leider gängige Praxis. Einen letzten Foto-Check möchte ich aber noch machen und hierfür ein Bild des Nokia 5.3 heranziehen.

Links: Nokia 5.4 – Rechts: Nokia 5.3 / © NextPit

Die Bilder des Nokia 5.3 besitzen schon fast einen gewissen Lomographie-Charme, sind aber selbst als kultige Schnappschüsse grenzwertig. Das Upgrade war also bitter nötig und in zukünftigen Nokia 5.x-Modellen wünsche ich mir dann auch bessere Makro-, Ultraweitwinkel-, und Frontkameras

Akku

Mittelklasse-Smartphones haben sich aus irgendeinem Grund als echte Goldgrube für Handys mit langer Akkulaufzeit gemausert. Man denke an das Realme 7i oder das Motorola Moto G9 Power, die dank ihres 6.000-mAh den meisten Flaggschiffen in Punkto Durchhaltevermögen davonlaufen.

Statt 12 Megapixeln bietet der neue Sensor 48 Megapixel. / © NextPit

Die Batterie im Nokia 5.4 ist mit 4000 Milliamperestunden zwar nicht ganz so eindrucksvoll, sorgt aber dennoch für eine angenehme 2-Tage-Sorglos-Akkulaufzeit. Im Testzeitraum waren 48 Stunden zudem auch dann realistisch, wenn man nicht gerade vorsichtig mit dem Stromverbrauch umgeht und beispielsweise ständig das Bluetooth deaktiviert, wenn man es mal nicht braucht.

Natürlich ist die Akkulaufzeit stark von dem Nutzerverhalten abhängig, aber zumindest eine Tendenz hin zu zwei Tagen kann ich dem Handy ruhigen Gewissens bescheinigen. Das liegt aber auch am Display mit mäßiger HD+-Auflösung und am größten Kritikpunkt, zu dem ich jetzt direkt überleite.