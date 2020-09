Exklusiv: Wie Realme bis 2021 zu den Big Five der Smartphone-Branche gehören will

In einem Exklusivinterview erläutert uns Madhav Sheth, CEO von Realme Europe, die Strategie des Unternehmens, den Smartphone-Markt in Europa zu dominieren.

"Unter den ersten fünf bis Ende 2021." Der Mitbegründer von Realme mit Sky Li im Jahr 2018 und Leiter der Operationen in Indien und zuletzt in Europa zweifelt nicht am Erfolg seiner Marke auf dem Alten Kontinent.

Jung und überraschend augenzwinkernd, für einen CEO, erschien mir Madhav Sheth als die Art von Big Boss, der nie die Zeit hat, sich aber trotzdem die Zeit nimmt. Die Art, zwischen internationalen Flügen und seinen fünfzehn täglichen Konferenzgesprächen hin und her zu wechseln, obwohl die "Tür aber immer offen steht".

Es ist ziemlich selten, vor dem weltweit siebtgrößten Smartphone-Hersteller zu stehen, mit 15 Millionen verkauften Einheiten weltweit in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 und 50 Millionen bis Ende 2020 prognostizierten 50 Millionen. Und noch seltener ist es möglich, so direkt unkompliziert mit ihm zu sprechen.

Realme hat große Pläne für Europa und will neben Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi und BBK zu den Big Five der globalen Hersteller gehören. Und Madhav Sheth macht keinen Hehl daraus.

"Ich würde mich gerne als Konkurrent von Apple sehen"

Realme will nicht mit den großen Hufen in Europa landen. Die Marke will auf der Straße präsent sein, erwartet aber keine Willkommensparade. Europa, oder "Paneuropa", wie es bei Realme genannt wird, ist ein Schlüsselmarkt.

Und Frankreich ist einer der wichtigsten Schritte neben Spanien oder Deutschland, wo Realme beschlossen hat, in diesem Jahr einen seiner Sitze einzurichten. Ein Schritt hin zu einer dauerhaften Präsenz auf dem Rest des Kontinents und zur "Überbrückung der Kluft zwischen Verbraucher und Produkt". Trotz dieser Ambitionen bleibt Madhav Sheth realistisch.

"Ich würde mich gerne als Konkurrent von Apple sehen, aber so weit sind wir noch nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jeder, der Produkte in unseren Segmenten verkauft, ein Konkurrent".

Der Leiter glaubt, dass seine Produkte in jedem Fall den Unterschied ausmachen werden, um Realme von anderen Herstellern zu unterscheiden.

"In Europa wollen die Menschen einfach mehr Auswahl, ihnen geht die Auswahl aus, da sich einige Marken aus dem einen oder anderen Grund vom Markt zurückziehen", Madhav Sheth konkretisierte diese Aussage nicht, aber wer sich auf dem Markt auskennt, wird wohl eins und eins zusammenzählen können.

Ohne Preiserhöhung auf den Markt kommen

Was bei Realme auffällt, ist die Anzahl der Produkte, die der Hersteller seit seiner Gründung auf den Markt gebracht hat. Ein großes Portfolio, das Smartphones zwischen 50 und 600 Euro bietet. Und diese Strategie geht auf, das beweisen die Zahlen.

Madhav Sheth will jedoch mehr tun, als nur den Markt mit Smartphones zu überschwemmen; er will, dass Realme unentbehrlich wird und seine Produkte hervorstechen. "Realme will eine 'Marke für jedes Vergnügen' werden", eine Marke für alle.

Dazu will der Hersteller offensichtlich die Benutzererfahrung anpeilen, die durch seine neue Realme UI 2.0-Oberfläche oder das Design seiner Smartphones ermöglicht wird. Es geht aber auch darum, den Katalog besser identifizierbar zu machen: "In der Vergangenheit waren die Produkteinführungen zu unregelmäßig", räumt Madhav Sheth ein.

Der aktuelle Katalog der Realme-Smartphones in Europa im Jahr 2020. / © Realme

"Von nun an werden wir die Dinge in einer stärker synchronisierten Weise tun. Beginnend mit Realme 7 und Realme 7 Pro". Die jüngste Reihe von Realme 7 und 7 Pro soll eine Wiederbelebung, einen Strategiewechsel des Herstellers markieren.

"Wir werden also die Zahl der Smartphones, die jedes Jahr auf den Markt kommen, im Vergleich zu den Vorjahren reduzieren. Vielleicht zwei oder drei pro Jahr, das ist das Maximum, was wir tun werden. Aber stellen Sie sicher, dass diese zwei oder drei Produktreihen von Smartphones die größtmögliche Wirkung auf die Nutzer haben".

Madhav verspricht, dass diese Umstrukturierung des Katalogs nicht zu einer Preiserhöhung führen wird, wie bei Xiaomi oder OnePlus zu sehen war. "Die Idee ist, die gleiche Preisspanne wie bisher abzudecken, nur mit weniger Modellen. Und vor allem umfassendere Modelle".

Und wie? "Wir werden mehr Speicher- und RAM-Optionen anbieten, so dass es mehrere Varianten jedes Modells geben wird, um den Verbrauchern mehr Optionen in Bezug auf den Preis zu bieten. Wir werden versuchen, All-in-One-Smartphones anzubieten, die in jeder Hinsicht leistungsfähig sind, und das zu einem Preis, der die Nutzer nicht ruiniert".

Streben nach Qualität/Preis-Leistungs-Verhältnis

Madhav hat zunächst dazu beigetragen, den Erfolg von Realme in Indien aufzubauen. Man hätte gedacht, dass er auf diesem Erbe, auf dieser Erfahrung in einem bekanntermaßen sehr preisempfindlichen Markt aufbauen würde, um sich in Frankreich hervorzuheben.

Seiner Meinung nach gibt es aber keinen Unterschied zwischen Indien und Frankreich. "Wir alle sprechen die gleiche Sprache, die Sprache der Technik. Sie wollen, dass das Gerät funktioniert, sei es für die Fotografie, für den Prozessor oder beim Aufladen".

"Es ist für jeden Verbraucher das Gleiche, ob er in Frankreich oder Indien oder irgendwo anders auf der Welt ist. Die Erwartungen an ein Produkt werden immer größer sein, wir wollen immer mehr, und es ist dieses Bedürfnis, dieser Wunsch, den Realme erfüllen will".

"Der einzige Unterschied", räumt der Manager ein, "ist der durchschnittliche Verkaufspreis", der in Europa viel höher ist als in Indien. Aber, wie oben erläutert, "wollen wir sicherstellen, dass jeder Verbraucher einen Gegenwert für sein Geld erhält, von 99 bis 799 Euro. Damit sich jemand, der eines unserer Smartphones für 99 Euro kauft, genauso privilegiert fühlt wie jemand, der das Modell für 799 Euro kauft. Das Ziel ist es, den Menschen mehr zu geben, als sie von dem Produkt erwarten".

Madhav Sheth spricht auch über das Gefühl der "versunkenen Kosten", das Gefühl, nach dem Kauf eines Smartphones Geld zu verlieren, die Angst, dass unser kostbares Gerät seinen Wert verliert.

"Ich habe viel über ein psychologisches Phänomen namens Better-than-Average-Effekt gelesen. Wenn wir es auf Smartphones anwenden, haben wir das Gefühl, dass unser Smartphone besser sein muss als das anderer Menschen.

Dieser Effekt wird als kognitive Voreingenommenheit definiert, die darin besteht, seine Fähigkeiten, oder in diesem Fall die seines Smartphones, zu überschätzen und sie im Vergleich zu anderen als überlegen zu betrachten. Und genau auf dieses ständige Bedürfnis, das Gefühl zu haben, ein besseres Smartphone als die anderen zu haben, will Realme reagieren.

Finden Sie den Influencer, der seine oder ihre Lieben zu Realme bekehrt

Wir haben seit Beginn dieses Artikels viel über Smartphones gesprochen. Den Rest dieses Austauschs habe ich der "Ökosystem"-Strategie von Realme, der berühmten 1+4+N-Strategie und der diesen Sommer gestarteten "Dare to Leap"-Kampagne gewidmet.

Wie fast alle Hersteller bringt Realme abgeleitete Produkte auf den Markt, aber vor allem in Verbindung mit seinen Smartphones. Die Marke steckt auf dem IoT-Markt noch in den Kinderschuhen, sieht dies aber als einen einleitenden Schritt.

"Ist dies ein notwendiger Schritt? Ich würde ja sagen, aber es kommt auf den Zeitpunkt an. Dabei handelt es sich um komplementäre Produkte und Cross-Selling über unsere Smartphones. Auch hier geht es darum, den Menschen immer mehr Wahlmöglichkeiten zu geben".

"Einer unserer Benutzer, der bereits eines unserer Smartphones getestet hat, wird die Realme-Erfahrung mit einem der Kopfhörer, Headsets, Lautsprecher oder einem anderen Produkt, das wir auf den Markt bringen wollen, fortsetzen wollen. Ich denke, es ist sinnvoll, dass wir jetzt in dieses wachsende Segment einsteigen".

Die Zukunft der 1+4+N-Strategie von Realme, mit dem Smartphone (1) im Zentrum, den Wearables (4) und dem damit verbundenen Heim-Ökosystem (N), das sich daraus ergibt. / © Realme

Aber wie kann man die Nutzer, die Realme vor allem wegen Smartphones kennen, davon überzeugen, kopfüber in das Ökosystem einzutauchen und alle Produkte auf nachhaltige Weise zu übernehmen? Hier setzt die Realme-Kampagne "Wagen Sie den Sprung" an.

Eine Kampagne, die mit Stammesmarketing verglichen werden kann. Davon berichteten wir bereits in einem Artikel, der dem "Fanboyismus" und seinen Wurzeln gewidmet ist. Unter Stammesmarketing versteht man die Nutzung des sozialen Verhaltens bestimmter Verbrauchergruppen (Stämme), um für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu werben.

Konkret geht es darum, Kunden, die a priori nicht viel gemeinsam haben, in ein "Silo der Interessen" zu pressen – ein Phänomen, das spezifisch für das Web und die sozialen Netzwerke ist, die es Teilen der angeschlossenen Bevölkerung ermöglichen, ein gemeinsames Interesse zu finden. Eine Nische, die sie um Werte zusammenbringt, die auf ihren soziokulturellen, ethnischen, geografischen, sprachlichen, religiösen und sogar geschlechtsspezifischen Besonderheiten beruhen.