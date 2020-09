iOS 14: Das bedeuten die grünen und orangenen Punkte im Display

Apple hat in iOS 14 und iPadOS 14 erneut an den Hinweisen zur Privatsphäre gearbeitet. Dies umfasst auch grüne und orangene Punkte, die im Display erscheinen können.

Nach dem Upgrade auf iOS 14 oder iPadOS 14 erscheinen oben rechts im Display hin und wieder ein orangener oder grüner Punkt. Diese zeigen – analog zur Anzeige der Aktivität der Webcam im Mac – an, dass die Kameras oder das Mikrofon aktiv waren oder noch aktiv sind.

Der orangene Punkt zeigt an, dass das Mikrofon aktiv ist – im Kontrollzentrum erkennt man, welche App verantwortlich ist oder war / © NextPit

Erkennt iOS, dass das Mikrofon aktiv ist, beispielsweise aufgrund von Siri oder einem Telefonanruf, erscheint oben rechts ein kleiner orangener Punkt. Ist eine der Kameras aktiv, ist der Punkt grün – genauso wie die LED neben der Kamera im Mac.

Kamera und Mikro in iOS 14: Kontrollzentrum nennt aktive App

Aufschluss auf die App, welche das Mikrofon oder Kamera aktiviert hat, gibt ein Blick ins Kontrollzentrum. Ein Wisch zeigt dann ganz oben in der Übersicht, welche App derzeit aktuell ist oder zuletzt für die Aktivierung von Mikro oder Kamera verantwortlich ist.

Ein grüner Punkt bedeutet, dass eine der Kameras aktiv ist – ein Blick ins Kontrollzentrum sagt, welche App sie verwendet oder verwendet hat / © NextPit

Dieser neue Hinweis in iOS 14 und iPadOS 14 hilft dabei, auf einen Blick erkennen zu können, dass eine App derzeit oder kürzlich Zugriff auf die beiden Komponenten hatte. Dies kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn zum Beispiel eine Telefon-App im Hintergrund laufen sollte und das Mikrofon dauerhaft aktiv hält. Mit einem schnellen Blick ins Kontrollzentrum kann man diese dann identifizieren.

Damit gibt Apple den Nutzern von iPhone oder iPad einen besseren Einblick über die genutzten Funktionen ihrer Geräte und erhöht so gleichzeitig möglicherweise die Privatsphäre. Die neuen Punkte helfen insbesondere dann, wenn man befürchtet, dass eine App oder ein Spiel im Hintergrund mitlauschen könnten.

In manchen Apps will man zwar vielleicht generell die Nutzung von Kamera oder Mikrofon über die Berechtigungen in iOS erlauben, aber eben nur für einige Funktionen innerhalb einer App. Die grünen und orangenen Punkte können dann als Kontrolle genutzt werden, damit man sehen kann, wann die App die beiden Hardware-Features wirklich verwendet.