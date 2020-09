iOS 14: So legt ihr Google Chrome als Standard-Browser fest

Es war bereits bekannt, dass iOS 14 und iPadOS 14 die Möglichkeit zur Änderung einiger Standard-Apps erlauben wird. Nutzer der Beta-Versionen können dies in Google Chrome ab sofort ausprobieren.

Eine der lang ersehnten Neuerungen in iOS 14 und iPadOS 14 ist die Möglichkeit, alternative Browser und E-Mail-Clients als Standard-App auswählen zu dürfen. Wer sich also nicht mit Safari oder Apples Mail-App anfreunden kann, hat in den neuen Betriebssystemen die Möglichkeit, sich von diesen zu verabschieden.

Voraussetzung für die Aktivierung ist jedoch, dass der Entwickler der jeweiligen App grünes Licht für diese Möglichkeit erhalten halt. Dazu erhalten die Anbieter ein sogenanntes „entitlement“ von Apple. Dies erfordert es des Weiteren, dass die Programmierer ein entsprechendes Update ihrer App anbieten.

Genau dies ist jetzt im Falle von Google Chrome geschehen. In unserem Fall ermöglichte das Update auf Google Chrome Version 85.0.4183.109 die neue Auswahl in den Einstellungen.

So legt ihr Google Chrome als Standard-Browser fest

Die Auswahl des Standard-Browsers ist denkbar einfach:

Download der aktuellen Chrome-Version im App Store Aufrufen der iOS-Einstellungen Im Suchfeld „Chrome“ eingeben oder nach unten scrollen, bis Chrome erscheint und dies auswählen „Standard-Browser-App“ antippen Aus der Liste den gewünschten Browser, also zum Beispiel Chrome, auswählen, der standardmäßig verwendet werden soll

In nur wenigen Schritten könnt ihr den Standard-Browser von iOS 14 und iPadOS 14 festlegen / © NextPit

Ab sofort wird vom System standardmäßig dann der ausgewählte Browser geöffnet. In Zukunft dürften noch diverse weitere Apps hinzukommen. Voraussetzung ist derzeit, dass ihr die Beta von iOS 14 oder iPadOS 14 nutzt. Die finale Version der neuen Betriebssysteme wird jedoch noch im September erwartet.

Aktuell ist uns nur Google Chrome bekannt, welches die notwendige Berechtigung von Apple erhalten hat. Gmail wurde bislang beispielsweise noch nicht aktualisiert. Eine Änderung der Standard-Mail-App dürfte aber analog funktionieren.

