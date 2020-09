Apple mischt sich in die Öffentliche Gesundheit ein – das stört mich

Bei einer Keynote ohne iPhone am Dienstag, 15. September, stellte Apple sein neues iPad Air 4 und iPad 8 sowie seine Apple Watch Series 6 und Apple Watch SE vor. Während der Konferenz zeigte Apple zudem Fälle, in denen es um die Auswirkungen der Apple Watch auf die Gesundheit und Fitness seiner Benutzer ging.

Sport und E-Health sind der Eckpfeiler der gemeinsamen Strategie von Apple für Wearables. Aber Cupertino geht noch weiter. Parallel zu diesen Ankündigungen hat die Marke über ein nationales Gesundheitsprogramm in Singapur kommuniziert, das in Partnerschaft mit der lokalen Regierung durchgeführt wird.

Das Prinzip ist einfach: Bürger (Freiwillige) dazu bringen, eine Apple Watch zu kaufen, so dass sie eine Gesundheits- und Fitnessanwendung über zwei Jahre abonnieren und für jedes erreichte Ziel belohnt werden.

Im Schweiße seines Angesichts

Ich übertreibe natürlich den dystopischen Aspekt dieser Initiative. Es handelt sich um ein freiwilliges Programm, bei dem man keine Apple-Produkte kaufen muss, wenn man sie bereits besitzt. Aber ich mag den Gedanken nicht wirklich, dass sich Marken in öffentliche Politiken einmischen, die die Menschen zum Kauf ihrer Produkte ermutigen –ob wir nun über Sport reden oder nicht.

Konkret handelt es sich bei der Abo-App um eine kostenlose Anwendung namens LumiHealth. Sie läuft ab Apple Watch Series 3 und höher und erfordert iOS 13.0.

LumiHealth bietet ein personalisiertes Programm zur Förderung gesunder Aktivitäten und Verhaltensweisen mit einer Apple Watch. Es handelt sich um eine Initiative des Singapore Health Promotion Board, die in Zusammenarbeit mit einem Team von Ärzten und Experten für öffentliche Gesundheit entwickelt wurde. Apple ist hier also nur ein Partner.

In seiner Pressemitteilung erklärt Apple, dass sich die Benutzer mit LumiHealth "mit einem freundlichen Forscher, der sie durch Aufgaben führt, die ihrem Alter, Geschlecht und Gewicht entsprechen, auf eine Reise durch verschiedene Welten begeben".

LumiHealth wird den Nutzern in Singapur erst ab dem 28. Oktober 2020 zur Verfügung stehen. / © LumiHealth

Und der Entwickler fährt fort: "Dazu gehören wöchentliche Aktivitätsziele, die nicht nur durch Gehen, sondern auch durch Schwimmen, Yoga und andere Aktivitäten erreicht werden können. LumiHealth erinnert die Nutzer auch an Gesundheitschecks und Impfungen".

Darüber hinaus motiviert die App die Teilnehmer, sich an Herausforderungen zu beteiligen, die darauf abzielen, die Schlafgewohnheiten zu verbessern und zu einer besseren Wahl der Nahrungsmittel zu ermutigen", schloss er.

Oberflächlich betrachtet ist das überhaupt nicht schlimm, und es gibt sogar monetäre Belohnungen für die fleißigsten Teilnehmer, mit Auszahlungen von bis zu 380 Singapur-Dollar (oder 235 Euro) über die zwei Jahre des Programms.

Genug, um den Kauf einer neuen Apple Watch SE buchstäblich im Schweiße seines Angesichts zu finanzieren.

Schöne neue Welt: Wenn Marken die öffentliche Ordnung übernehmen

Der Vergleich mit Aldous Huxleys Roman ist vielleicht nicht der beste, um meine Phantasie von einer Dystopie zu unterstützen, in der die Gafas (Google, Facebook, Apple, Amazon) uns kontrollieren.

Aber in Best of Worlds ist es tatsächlich eine Marke, Ford, oder vielmehr sein Gründer, Henry Ford, der als einzige Gottheit agiert. Und der Roman dreht sich um die fast völlige Abwesenheit des freien Willens, den die Mitglieder einer völlig entpersönlichten Gesellschaft genießen.

Natürlich behaupte ich nicht, dass diese LumiHealth-Initiative in Partnerschaft mit Apple auch nur im Entferntesten in Umfang oder Zweck ähnlich ist. Aber es ist immer noch beunruhigend, ja sogar irritierend, wenn sich ein privates gewinnorientiertes Unternehmen in die öffentliche Politik einmischt.

Stellt Euch ein Tutorenprogramm für begabte Studenten vor, das die Verwendung einer App erfordern würde, die nur auf den neuesten iPads verfügbar ist. Das Programm wäre natürlich freiwillig und die Anwendung wäre kostenlos, aber für diejenigen, die keine Apple-Produkte besitzen, nun, schade.

Ich hatte das gleiche Gefühl, als die RATP im Jahr 2019 ankündigte, dass die Pariser ihre Fahrkarten und den Pass Navigo auf ihren Smartphones entwerten können, da die fragliche App exklusiv für Samsung-Smartphones oder Orange-Abonnenten gilt.

Wenn die Apple Watch ein Werkzeug für die öffentliche Gesundheit ist. / © Apple

Ich bin mir auch bewusst, dass es ein bisschen dumm von mir ist, mich über ein Programm in einem Land zu beschweren, in dem ich nicht lebe und an dem ich sowieso kein Interesse habe. Ich treibe keinen Sport und ich lebe nicht in Singapur. Warum rege ich mich also auf?

Der Zweck der öffentlichen Politik besteht darin, zu versuchen, auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen eine dauerhafte Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. Im singapurischen Beispiel ist das Ziel des Staates die öffentliche Gesundheit. Die Menschen gesünder machen.

Aber man kann sich berechtigterweise über das Interesse einer solchen Initiative wundern, wenn der Staat eine gewisse Exklusivität nur einem Teil der Bevölkerung vorbehält, in diesem Fall den Benutzern von Apple-Produkten. Und es ist umso fragwürdiger, wenn diese öffentliche Politik leicht als Anreiz zum Kauf von Apple-Produkten durchgehen könnte.

Wenn es sich um einen Service handeln würde, den Apple direkt anbietet, dann würde ich darin kein Problem sehen. Es wäre ein Abonnement wie jedes andere, aber es ist tatsächlich ein Programm, das von einem Staat kommt.

Sind Sie es leid, dick zu sein? Sie wollen weniger essen und sich mehr bewegen? Dann laden Sie diese kostenlose App herunter und nehmen Sie am nationalen Fitnessprogramm teil. Ah, Sie haben kein iPhone oder Apple Watch? In diesem Fall essen Sie halt mehr Äpfel ...