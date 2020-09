Apple Watch 6: Alle neuen Features im Überblick

Apple stellte heute Abend von Anfang klar: Heute geht es um zwei Produkte – Apple Watch und iPad. Kein neues iPhone. In einem vorproduzierten Film zeigte Apple die neue Apple Watch Series 6 und eine ganz neue Produktsparte innerhalb der smarten Uhr: Die günstige Apple Watch SE.

In den vergangenen Jahren hatte Apple stets bei der Neuvorstellung der Apple Watch aufwendige Videos produziert und ausgestrahlt. Das iPhone-Unternehmen zeigt seit jeher Filme über Menschen, die von der Technik der Apple Watch profitieren. Oftmals zeigt Apple an dieser Stelle Menschen mit Behinderungen, Sportler und Menschen, die dank der Apple Watch Krankheiten auf den Grund gehen konnten.

Apple Watch Series 6 misst jetzt Sauerstoffsättigung im Blut

Die neue Apple Watch Series 6 wird neuen Gehäusefarben kommen. So stellte Apple eine blaue Apple Watch vor und eine ProductRED-Watch mit rotem Gehäuse. Optisch kommen zudem neue Armbänder für die Watch. Ganz ohne Verschluss wird Apple Armbänder aus Silikon oder geflochtenem Stoff anbieten. Apple nennt die Armbänder "Solo-Loop-Bands".

So sieht das neue Feature der Apple Watch 6 in Action aus. / © Apple

Bei der neuen Apple Watch 6 stellt Apple den neuen Sensor für die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut hervor. Die Apple Watch Series 6 misst die Sauerstoffkonzentration im Blut durch Infrarot-Sensoren. Ein Feature, das bereits andere Hersteller von Smartwatches bieten. So etwa die Withings Move ECG.

Mit der Messung der Sauerstoffsättigung im Blut kann die neue Apple Watch 6 beispielsweise erste Anzeichen von Herzfehlern erkennen. Gemeinsam mit der Messung der Herzfrequenz will Apple auf diese Weise Frühsymptome von Krankheiten noch besser ermitteln können.

Die Sauerstoffsättigung oder SpO2 steht für den Anteil der mit Sauerstoff beladenen roten Blutkörperchen, die den über die Lunge eingeatmeten Sauerstoff aufnehmen und in den Rest des Körpers verteilen. Der Wert zeigt an, wie gut dieses sauerstoffhaltige Blut im gesamten Körper transportiert wird.

Um die natürlichen Unterschiede der Haut auszugleichen und die Genauigkeit zu verbessern, verwendet der Sensor zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut laut Apple vier Cluster aus grünen, roten und infraroten LEDs sowie die vier Fotodioden im Glas des Gehäusebodens der Apple Watch, um das vom Blut zurückreflektierte Licht zu messen. Die Apple Watch verwendet dann einen Algorithmus, der den Sauerstoffgehalt im Blut in einem Bereich zwischen 70 und 100 Prozent misst. Der Anwender kann, wenn er still steht, jederzeit Messungen durchführen und regelmäßige Messungen finden zudem im Hintergrund statt, wenn der Nutzer inaktiv ist, Schlafphasen eingeschlossen. Alle Daten sind in der Health App sichtbar und der Nutzer kann sich Trends anzeigen lassen, um zu sehen, wie sich sein Sauerstoffgehalt im Blut über die Zeit verändert.

Die apple Watch mit neuem blauen Gehäuse. / © Apple

Die Apple Watch Series 6 hat zudem eine Vielzahl an Hardwareverbesserungen, darunter ein schnelleres S6 System in Package (SiP) und einen immer aktiven Höhenmesser der nächsten Generation. Die neue Apple Watch ist die bisher farbenfrohste Produktfamilie mit einer Reihe an neuen Gehäusefinishes und Armbändern. watchOS 7 bringt zudem die neue Familienkonfiguration, Schlaferfassung, automatische Erkennung des Händewaschens, neue Trainingsarten und die Möglichkeit, Zifferblätter zu personalisieren und zu teilen.

Die Apple Watch 6 verfügt außerdem über ein besseres, helleres Display mit Echtzeit-Höhenmesser. Das Display der Uhr soll zweieinhalb Mal heller sein als das der Apple Watch 5. WatchOS 7 erlaubt außerdem neue Zifferblätter für Surfer, Fotografen oder Ärzte auf der Apple Watch.

Der Preis für die Apple Watch Series 6 (GPS) beginnt bei 418,15 Euro und der für die Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) bei 515,65 Euro.

Apple Watch SE: Günstige Variante für alle

Die neue Apple Watch SE kommt mit allen neuen Apple-Armbändern, aber mit S5-Chip des Vorjahresmodells. Die Apple Watch SE verfügt über denselben Beschleunigungssensor, Gyrosensor und immer aktiven Höhenmesser wie die Apple Watch Series 6 und bietet zudem Sturzerkennung, Notruf SOS, internationaler Notruf und die Geräusche App. Die Apple Watch SE besitzt kein Always-On-Display.

Die Apple Watch SE verfügt über ein Retina Display mit dünnen Rändern und abgerundeten Ecken, das 30 Prozent größer ist als das der Apple Watch Series 3. Eine Vielzahl neuer Zifferblätter wurde laut Apple für das Display optimiert, sodass Nutzer Mitteilungen, Nachrichten, Trainingswerte und vieles mehr sehen können.

Die neue Apple Watch SE. / © Apple

Mit dem S5 System in Package (SiP) und Dual-Core Prozessor ist die Apple Watch SE bis zu zweimal schneller als die Apple Watch Series 3. Die Digital Crown mit haptischem Feedback ist ebenfalls an Bord. "Die Apple Watch SE ist mit dem neuesten Lautsprecher und Mikrofon ausgestattet, die für eine bessere Klangqualität bei Telefonaten, Siri und optimiert sind, sowie mit Bluetooth 5.0", schreibt Apple seiner Website.

Mit watchOS 7 können Nutzer auch die neue Familienkonfiguration nutzen, die es Kindern oder älteren Familienmitgliedern ohne iPhone ermöglicht, die Apple Watch zu verwenden. Schlaferfassung, automatische Erkennung des Handwäschens und neue Trainings sind ebenfalls verfügbar. Die Apple Watch SE ist in drei Gehäusefinishes aus 100 Prozent recyceltem Aluminium erhältlich und mit allen Apple Watch Armbändern kompatibel, einschließlich des neuen Solo Loop.

Der Preis für die Apple Watch SE (GPS) beginnt bei 291,45 Euro und für die Apple Watch SE (GPS + Cellular) bei 340,20 Euro. Hier geht's zur Apple Watch im Apple Store.