Apple One und Fitness+: Auf diese Features müssen deutsche Nutzer verzichten

Apple setzt immer stärker auf die sogenannten Services, also zum Beispiel Dienste wie Apple TV+ oder Apple Music. Durch ein Bundle will man diese nun attraktiver machen. Gleichzeitig präsentiert man mit Fitness+ aber auch ein völlig neues Angebot.

Nachdem wir zuletzt im August von den konkreten Plänen rund um Apple One und einem neuen Fitness-Angebot berichteten, machte Apple vor einigen Stunden ernst und präsentierte genau diese Angebote. Wie sich dabei herausstellte, waren auch die Leaks in der Android-Version von Apple Music, welche auf den Namen Apple One hingewiesen hatten, goldrichtig.

Apples Bundle soll noch im kommenden Herbst starten und wird – je nach Land – mit verschiedenen Services angeboten. In Deutschland nennt Apple beispielsweise zwei Stufen. Einzelpersonen erhalten zum monatlichen Preis von rund 15 Euro das Abo von Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB Speicher bei iCloud. Dies entspricht laut Apple Einsparungen in Höhe von 6 Euro pro Monat, wenn man die Dienste separat abonnieren würde.

Als zweite Stufe bietet Apple ein Familien-Bundle an, welches von bis zu sechs Personen genutzt werden kann. Hier legt der iPhone-Hersteller beim iCloud-Speicher noch mal 150 GB oben drauf und bietet damit insgesamt 200 GB an. Für diese Kombination verlangt Apple rund 20 Euro im Monat, was einer Einsparung von 8 Euro pro Monat entsprechen soll.

Apple One umfasst Dienste wie Apple Arcade, Apple Music und Apple TV+ / © Apple

Ein Blick über den großen Teich beziehungsweise in andere Englisch-sprachige – Australien, Großbritannien, Kanada und den USA – Gefilde offenbart, dass deutsche Nutzer, die noch mehr Speicher benötigen, das Nachsehen haben. So gibt es in den USA oder auch Großbritannien ein sogenanntes Premier-Bundle für rund 30 US-Dollar pro Monat, welches 2 TB iCloud-Speicher beinhaltet. Gleichzeitig kommen die Anwender aber auch in den Genuss von Apple News+ und Fitness+.

Apple Fitness+: Deutsche Sport-Fans bleiben außen vor

Apropos Fitness+: Der neueste Dienst nach Apple Arcade und Apple TV+ richtet sich an Fitness-Fans mit einer Apple Watch, die sich für ihre Trainingseinheiten einen Leitfaden und persönlichen Trainer wünschen. Die Studio-Workouts sind laut Apple „geeignet für Anfänger bis hin zu begeisterten Sportlern“.