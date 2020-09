Mit neuem A14 Bionic: Apple stellt neue iPads vor

Während das neue iPad Air, mittlerweile in der 4. Generation angekommen, näher an das iPad Pro rückt, präsentiert sich das iPad 8 im altbekannten Design mit vergleichsweise wenigen Änderungen. So verfügt das iPad 8 weiterhin über Touch ID im Homebutton und die breiten Ränder.

Im Inneren arbeitet ab sofort jedoch nicht länger ein A10-Chip aus dem Jahr 2016, sondern ein etwas frischerer A12 Bionic. Apple spricht von einer 40 Prozent schnelleren CPU und einem doppelt so schnellen Grafikchip als zuvor. Dies sollte dafür sorgen, dass Apple auch seinem günstigsten Tablet für viele Jahre Updates spendieren kann.

Die geringfügigen Änderungen bedeuten aber auch, dass das Einstiegsmodell weiterhin erschwinglich bleibt. So ist das iPad 8 mit 32 GB ab 369,40 Euro erhältlich. Falls notwendig steht auch ein Modell mit 128 GB zur Auswahl. Varianten mit integriertem Mobilfunkchip sind gegen Aufpreis ebenfalls erhältlich.

Das iPad 8 kann ab heute vorbestellt werden und ist ab Freitag, dem 18. September erhältlich.

iPad Air 4 rückt dem iPad Pro immer näher

Die größeren Neuerungen hat Apple sich für das iPad Air 4 aufgehoben. Mit dem neuen Design und diversen Features, die bislang dem iPad Pro vorbehalten waren, nähert man sich den deutlich teureren Tablets.

Schon auf den ersten Blick kann man erkennen, woran sich das neue iPad Air orientiert hat. Deutlich kleinere Ränder, die nun außerdem abgeflacht sind, lassen die Designsprache des iPad Pro erkennen. Das Display ist von 10,5 Zoll auf nun 10,9 Zoll gewachsen.

Das iPad Air kommt in fünf kunterbunten Farben auf den Markt. / © Apple

Im Gegensatz zum iPad Pro hat Apple dem iPad Air aber kein Face ID spendiert. Stattdessen hat man einen Touch-ID-Sensor für den Fingerabdruck in die Taste an der Oberseite integriert, die man auch beim Einschalten des Tablets betätigt. Der Wegfall von Face ID hilft dabei, die Kosten zu reduzieren – und sich vom iPad Pro abzugrenzen.

Beim Kamerasystem muss man außerdem auf den vom jüngsten iPad Pro bekannten LiDAR-Scanner verzichten. Wie im alten iPad Air gibt es auch in der 8. Generation nur eine Kamera auf der Rückseite. Hier soll dieselbe 12-Megapixel-Kamera wie im iPad Pro zum Einsatz kommen. Auf der Front ist ein 7-Megapixel-Sensor zu finden.

Das Geheimnis ist gelüftet: Der neue A14-Bionic ist da

In einem Punkt ist das neue iPad Air den großen Geschwistern jedoch etwas voraus. So kommt im neuen Tablet bereits Apples neuer A14-Chip zum Einsatz. Damit bekommt erstmals seit vielen Jahren wieder ein iPad den neuesten Prozessor, bevor ein entsprechendes iPhone mit dem Chip erhältlich ist.

Der A14 Bionic verfügt über sechs CPU-Kerne und soll 40 Prozent schneller sein als der Chip im alten iPad Air. Die GPU soll doppelt so schnell sein als zuvor. Hinzu kommen deutliche Verbesserungen beim Machine Learning und der Neural Engine.

Wie beim iPad Pro verfügt das iPad Air 4 nun außerdem einen USB-C-Anschluss – Lightning ist nicht länger vorhanden. Damit entfällt auch die Möglichkeit, den Apple Pencil der ersten Generation zu laden, weshalb das neue Tablet den neuesten Apple Pencil unterstützt, welcher magnetisch am iPad Air 4 Platz findet und dabei gleichzeitig geladen wird.

Der Smart Connector ist geblieben, findet sich nun jedoch auf der Rückseite des Tablets. Damit ist das neue iPad Air unter anderem kompatibel mit Apples eigenen Tastaturen. Dies beinhaltet auch das Magic Keyboard.

Das neue iPad Air soll ab Oktober zu Preisen ab 632,60 Euro erhältlich sein. Wie bei den anderen Apple-Tablets gibt es auch hier wieder Varianten mit 64 und 256 – und auf Wunsch auch mit Mobilfunkchip. Neu hinzugekommen sind blaue (Sky Blau) und grüne Modelle des iPad Air.