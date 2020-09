iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7: Apple kündigt überraschenden Start an

iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14 stehen in den Startlöchern und sollen bereits in wenigen Stunden der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Während wir am gestrigen Abend bereits mit der neuen neuen Hard- und Software gerechnet hatten, konnte Apple mit einer Ankündigung die Beobachter jedoch überraschen. So sollen noch heute die finalen Versionen von iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 und tvOS 14 den Nutzern weltweit zum Download bereitstehen. Beta-Tester können schon seit gestern die jeweiligen „Golden Master“, also die sehr wahrscheinlich finalen Versionen, auf ihre Geräte laden und installieren.

Mit dieser extrem kurzfristigen Zeitplanung sorgte man unter anderem in der Entwicklerwelt für einen Aufschrei. Üblicherweise haben die Programmierer mehrere Tage vor der breiten Verfügbarkeit Zeit, um ihre Apps mit den GM-Versionen zu testen und dann an Apple zur Freischaltung am ersten Tag der Verfügbarkeit übergeben.

Statt mehrerer Tage sind es in diesem Jahr aber nur wenige Stunden. Dies kann unter Umständen dazu führen, dass viele Apps noch nicht direkt zur ersten Stunde mit den neuen Betriebssystemen kompatibel sein werden.

Diese iPhones sind mit iOS 14 kompatibel

iOS 14 wird mit folgenden iPhone-Modellen kompatibel sein:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. und 2. Generation)

Zusätzlich unterstützt Apple auch noch den iPod touch (7. Generation) mit der jüngsten iOS-Version. Es wird derzeit vermutet, dass das iPhone 12 direkt mit einer aktualisierten Version, möglicherweise also iOS 14.1, ausgeliefert wird.

iPadOS 14: Diese Apple-Tablets werden unterstützt

Bei iPadOS 14 sieht die Lage ähnlich entspannt aus wie bei iOS 14 – auch hier werden noch viele ältere iPads weiterhin von Apple ein Update erhalten:

12,9" iPad Pro (1. bis 4. Generation)

11" iPad Pro (1. und 2. Generation)

10,5" iPad Pro

9,7" iPad Pro

iPad (5. bis 8. Generation)

iPad mini (5. Generation)

iPad mini 4

iPad Air (3. und 4. Generation)

iPad Air 2

Einige der Highlights von iPadOS 14/ / © Apple

watchOS 7: Unterstützung ab Apple Watch Series 3

Bei Apples Smartwatch werden ebenfalls eine Vielzahl jüngerer Modelle unterstützt. So erhalten alle Varianten seit der Apple Watch Series 3 – sowie die neue Apple Watch SE – das Update auf watchOS 7. Zu beachten ist jedoch, dass nicht alle Funktionen auf allen Geräten verfügbar sein werden.

tvOS 14 wird des Weiteren mit allen Geräten kompatibel sein, auf denen auch schon tvOS 13 läuft. Dies beinhaltet den Apple TV HD – ursprünglich bekannt als Apple TV (4. Generation) – und den Apple TV 4K (5. Generation).

Die Downloads der neuen Betriebssysteme werden vermutlich auch in diesem Jahr um 19:00 Uhr deutscher Zeit, 10:00 Uhr morgens in Cupertino, verfügbar sein.

Einen neuen Termin zur Verfügbarkeit von macOS Big Sur nannte Apple bislang nicht. Das Betriebssystem für den Mac wird weiterhin im kommenden Herbst erwartet.