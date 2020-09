iOS 14 ist da: Das sind die neuen Features fürs iPhone

Springt zu

Diese iPhone-Modelle erhalten iOS 14

Endlich Widgets

Apple bringt endlich Widgets auf den Home Screen. Damit wird mit iOS 14 die klassische Kachel-Ansicht von Apps der Vergangenheit angehören. In der Keynote sah die Demo enorm interessant aus. Kompatible Apps werden künftig in verschiedenen Größen angezeigt werden können. Dabei können Größe und Info des App-Widgets angepasst werden. Android-Nutzer kennen das schon seit Jahren. Schön, dass Apple endlich mehr Individualisierung auf den Home Screen bringt. So sieht das künftig aus:

Apple bringt Widget-Kacheln mit iOS 14 auf den Home Screen. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

In iOS 14 können wir zudem Apps in der neuen App Library sortieren, sodass Ordner mit Apps ab sofort umfangreich angepasst werden können. Außerdem können Apps per Buchstaben-Drehrad, ähnlich wie in der Kontakte-App, schnell gefunden werden. Ganze Seiten mit Apps lassen sich auch aus- und einblenden.

Apps sind gebündelt in der App Library sichtbar. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

Bild-in-Bild

Eine weitere neue Funktion ist Bild-in-Bild. So können iPhone-Nutzer ein Video abspielen und gleichzeitig andere Apps öffnen oder im Netz surfen, ohne dass das Video dabei verschwindet. Es bleibt im Vordergrund und ist flexibel verschiebbar.

Siri bekommt neues Design

Auch Apples Sprachassistentin Siri erhält in iOS 14 neue Funktionen und wurde optisch angepasst. Siri erscheint nun wie eine Bubble am unteren Ende des Smartphones und überblendet die aktuelle Seite, anstatt einen schwarzen Hintergrund zu zeigen. Siri wird künftig auch Sprachnachrichten versenden können.

Siri kann jetzt Sprachnachrichten verschicken. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

Offline-Übersetzung mit neuer App

Wie bereits vermutet, hat Apple auch eine eigene Übersetzer-App vorgestellt, die auch offline funktionieren soll. Die App erinnerte bei der Demo recht stark an die Google-Übersetzer-App.

So sieht Apples neue Übersetzer-App unter iOS 14 aus. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

Neuerungen in Messages

Auch Apples Nachrichten-App wird unter iOS 14 eine Weiterentwicklung erfahren. In der Übersicht der Nachrichten können wichtige Kontakte und Konversationen ab sofort angepinnt werden. Bislang steht der aktuellste Chat ganz oben. Memojis erfahren mit iOS 14 zudem mehr Individualität. Über 20 neue Design-Merkmale wie Gesichtsmasken werden hinzugefügt. Memoji-Stickers erhalten zudem neue Gesten. In Gruppenchats lässt sich künftig eine Person direkt ansprechen, das kennen wir beispielsweise von WhatsApp, wo per "@" ein Gruppenmitglied angesprochen werden kann.

Apple Karten

Seinem eigenen Kartendienst Apple Karten spendiert man mit iOS 14 ein neues Design. Außerdem sollen Menschen mit Apple Karten einfacher interessante Orte finden, wie etwa Restaurants oder Ausflugsziele. Apple implementiert sogenannte Guides in Apple Karten, die wohl wie im App Store von der Apple-Redaktion empfohlen und bereitgestellt werden. Fahrradfahrer profitieren ebenfalls vom Update auf iOS 14: Sie erhalten ein neues Icon neben Fußgängern, Autos oder ÖPNV, um Radwege und geeignete Straßen besser erkennen und anhand dessen navigieren zu können.

So sehen die Guides in Apple Karten aus. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

Neuerungen in Apple Car

Apples Car Play erhält endlich Wallpaper, mit denen im Auto das Hintergrundbild auf der Anzeige geändert werden kann. Außerdem hat Apple endlich nähere Details zum neuen Apple Car Key bekanntgegeben. Kompatible Autos, wie etwa von BMW, lassen sich damit per iPhone öffnen und starten. Außerdem kann man seinen Schlüssel mit anderen iPhone-Besitzern teilen, indem ein Schlüssel generiert wird. Möglich macht's Apples U1-Chip, der sich in neueren Modellen befindet.

App Store

Im App Store werden unter iOS 14 einige Neuerungen kommen. Apple führt sogenannte App Clips ein. Damit lassen sich Apps ohne Installation nutzen und sie erscheinen auch nicht auf dem Home Screen. In der Demo hat Apple das beispielsweise mit E-Scootern gezeigt. Will man einen Elektro-Tretroller nutzen, muss man das iPhone an NFC-Tags oder QR-Codes halten und die Anwendung wird ohne Installation ausgeführt. Die Eingabe von Zahlungsdaten oder das Erstellen eines Accounts fallen weg, da App Clips mit Apple Pay und "Sign in with Apple" arbeitet. Praktisch, da man den Home Screen dann nicht mit tausenden Anwendungen zumüllt, die man nur ein oder zwei Mal benötigt.

Features, die Apple nicht gezeigt hat

Kurz nach der Keynote haben zahlreiche Tech-Fans die Developer-Beta für iOS 14 installiert und sich auf die Suche nach noch mehr Features gemacht, die Apple nicht direkt gezeigt hat. Darunter sind einige interessante Neuheiten und Funktionen, die wir Euch nicht vorenthalten wollen:

Welche iPhones bekommen iOS 14?

Es ist kein Geheimnis, dass ältere Apple-Produkte jahrelang Versionsupdates und Sicherheitpatches erhalten. Im Jahr 2020 wird nach neuesten Erkenntnissen wohl sogar das iPhone 6s aus dem Jahr 2015 noch das Update auf iOS 14 erhalten. Demzufolge dürfen sich Besitzer folgender iPhones auf neue Features freuen: