LG Wing ist offiziell: Alle Infos zum Handy mit schwenkbarem Doppel-Display

LG Electronics hat sein erstes Gerät des Explorer-Projekts, das LG Wing , bei einer Online-Einführungsveranstaltung vorgestellt, die von seinem Hauptsitz in Seoul aus live in die ganze Welt übertragen wurde. Das Wing verfügt über einen einzigartigen Formfaktor, der sicherlich für Aufsehen sorgen wird. Wer sagt, dass Smartphones langweilig geworden sind?

Das Ziel des Explorer-Projekts ist es, "noch unerforschte Usability-Konzepte zu entdecken, um die Mobilfunkbranche zu erweitern", und das LG Wing tut dies mit Sicherheit. Mit seinem seltsamen, aber faszinierenden schwenkbaren zweiten Display ist das Wing wie nichts anderes auf dem heutigen Smartphone-Markt.

Der versteckte zweite Bildschirm

Benutzer können jederzeit zwischen dem Basismodus und dem Schwenkmodus wechseln, um ein einzigartiges Benutzererlebnis zu genießen. Im Schwenkmodus dreht sich die gesamte Vorderseite des Telefons um 90 Grad im Uhrzeigersinn und richtet den Hauptbildschirm im Querformat aus, so dass ein 3,9-Zoll-Zweitbildschirm zum Vorschein kommt, der laut LG neue Benutzerfreundlichkeit und neue Möglichkeiten zur Erkundung eröffnet. Eine einzige Anwendung kann auf beide Bildschirme erweitert werden, oder es können zwei Anwendungen gleichzeitig angezeigt werden, eine auf jedem Display.

Videowiedergabe mit einem separaten Bedienfeld auf dem LG Wing. / © LG

Das Betrachten von Videos im Schwenkmodus ermöglich die Interaktion mit dem zweiten Bildschirm, während die Inhalte ohne Unterbrechung auf dem Hauptbildschirm abgespielt werden. LG sagt, dass es bei diesem Projekt mit branchenführenden Plattformpartnern zusammengearbeitet hat.

Beim "vieWing" (so schreibt es LG in seinem Pressematerial) von YouTube auf dem vorinstallierten NAVER Whale-Browser wird das Video auf dem Hauptbildschirm abgespielt, während auf dem zweiten Bildschirm Kommentare oder die Suchleiste angezeigt werden. Dank der Partnerschaften von LG mit anderen Streaming-Plattformen wie Rave und Ficto können LG Wing-Besitzer Videos im Vollbildmodus ansehen und gleichzeitig über den zweiten Bildschirm mit anderen Zuschauern interagieren.

Die zwei Displays und der seltsame Formfaktor des LG Wing bieten neue Möglichkeiten, sich mit bestimmten Anwendungen und Funktionen zu beschäftigen, was das Multitasking erleichtern soll. Die Benutzer können ihre Filme im Breitbildformat anschauen, während sie nach Informationen über die Schauspieler suchen oder den Film im Chat mit Freunden diskutieren – zumindest ist das die Idee.

LG möchte, dass Benutzer gleichzeitig zuschauen und interagieren können. / © LG

Mit der Multi-App-Funktion können auch Verknüpfungen für Paare von Apps erstellt werden, die zusammen verwendet werden sollen. Der Schwenkmodus kann sich auch beim Fahren als praktisch erweisen, wie wir aus den Leaks vor der offiziellen Enthüllung gesehen haben. So können die Fahrer den Kartenanweisungen auf dem Hauptbildschirm folgen und den zweiten Bildschirm für Anrufe reservieren, die auf anderen Telefonen die Karte verdecken würden.

Ein immersives Seherlebnis ohne Ablenkungen

LG sagt, dass mehr Verbraucher als je zuvor Inhalte auf ihren Smartphones anschauen und führt verschiedene Funktionen für das Wing ein, um das mobile Fernseherlebnis zu verbessern. Der Hauptbildschirm des LG Wing ist ein 6,8-Zoll-P-OLED-FullVision-Display mit einem Seitenverhältnis von 20,5:9. Der zweite Bildschirm erweitert die sichtbare Fläche des Geräts, aber er dient auch als Griff, wenn sich der Hauptbildschirm im Querformat befindet. Bei aktivierter Griffsperre zeigt der zweite Bildschirm Informationen wie Zeit und Datum an und ignoriert versehentliche Berührungen.

Bei Anwendungen für Videoplattformen, die für den einzigartigen Formfaktor optimiert sind, fungiert der zweite Bildschirm des LG Wing als Mediensteuerung. Bei Aktivierung erscheint ein schwebendes Symbol in der oberen rechten Ecke des zweiten Bildschirms, so dass die Benutzer die Möglichkeit haben, Video- und Toneinstellungen zu ändern, ohne das Video anhalten oder zu einem anderen Fenster wechseln zu müssen. Um mögliche visuelle Ablenkungen zu eliminieren, hat LG eine 32-Megapixel-Popup-Kamera implementiert, die bei Bedarf aus dem Gehäuse des Geräts austritt.

Es gibt Funktionen, die speziell für Fahrer auf dem neuen LG Wing entwickelt wurden. / © LG

Eine kardanische Funktion für Videoaufnahmen

Das LG Wing verfügt über eine Triple-Kamera – eine 64-Megapixel-Weitwinkelkamera mit OIS, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine weitere 13-Megapixel-Weitwinkelkamera. Ihr könnt die duale Aufzeichnung im Schwenkmodus aktivieren, indem Ihr die 32-Megapixel-Popup-Kamera und eine der hinteren Kameras des Telefons gleichzeitig verwendet. Die Ergebnisse können zusammen in einer einzigen Datei oder in zwei separaten Dateien mit einem Seitenverhältnis von 1:1 oder 16:9 gespeichert werden.

Der zweite Bildschirm kann auch als dedizierte Bearbeitungspalette verwendet werden, während das Video oder Foto auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird. Das LG Wing wird mit dem LG Creator's Kit geliefert, einer Sammlung von fortschrittlichen Bildbearbeitungslösungen einschließlich Zeitraffer-Steuerung, Voice Bokeh und ASMR-Aufnahme.

Die kardanische Bewegungskamera, die weltweit erste in einem Smartphone, verwandelt den zweiten Bildschirm des LG Wing in einen Griff und bietet die Stabilität, die für klarere Aufnahmen und flüssige Videoaufnahmen im horizontalen Modus mit einer Hand erforderlich ist. Das LG Wing ist mit Funktionen ausgestattet, die nach Angaben der Marke typischerweise nur auf einem echten Gimbal zu finden sind, wie z.B. einem Joystick zur Steuerung des Kamerawinkels, einer Sperre zur Reduzierung von Verwacklungen und Unschärfen, einem Folgemodus für flüssigere Videos bei Bewegungen, einem Schwenkmodus für horizontale Bewegungen mit minimalen Auf- und Abwärtsverwacklungen und einem Ego-Person-View-Modus zur Aufnahme rhythmischer und dynamischer Bewegungen.

Das LG Wing kann als Gimbal für Videoaufnahmen dienen. / © LG

Leichtere Bauweise

Selbst mit zwei Bildschirmen ist das neue Wing laut LG immer noch relativ leicht. LG verwendete Verbundmaterialien und eine spezielle Perforationstechnik, so dass seine Ingenieure das Gewicht auf 260 Gramm reduzieren konnten. Das Ziel ist, dass sich das Wing in geschlossenem Zustand wie jedes andere Smartphone in den Händen anfühlt.

Bei der Aufnahme eines Selfies erkennt der Beschleunigungsmesser, ob das Telefon fallen gelassen wurde, und zieht sofort die Pop-up-Kameralinse zurück, um Beschädigungen zu vermeiden, eine Funktion, die wir bei Pop-up-Kameras schon oft gesehen haben.

Das Scharniermodul selbst ist mit einem hydraulischen Dämpfer ausgestattet, der die Belastung des Mechanismus reduziert, wenn der Hauptschirm gedreht wird. Auf der Rückseite ist thermoplastisches Polyoxymethylen aufgebracht, um ein leichteres Schwenken zu ermöglichen und Kratzer auf dem zweiten Bildschirm zu verhindern. LG behauptet, dass sich der Scharniermechanismus in der Tragfläche auch nach 200.000 Schwenkungen als zuverlässig erwiesen hat.

LG sagt, dass der Mechanismus für mehr als 200.000 Drehungen geeignet ist. / © LG

Ein Snapdragon 765G 5G von Qualcomm

Das LG Wing enthält eine Qualcomm Snapdragon 765G 5G Mobile Plattform mit dem Snapdragon X52 5G Modem-RF System. Als erste Mobilplattform von Qualcomm, die einen Anwendungsprozessor und ein 5G-Modem-RF-System integriert, sollte dieser Chipsatz eine gute KI-Leistung, 5G-Konnektivität und intelligente Multi-Kamera-Fähigkeiten bieten und gleichzeitig die Akkulaufzeit optimieren. Unter anderem dank der Snapdragon Elite Gaming-Features von Qualcomm sollte das LG Wing ein solides Unterhaltungserlebnis mit kurzen Reaktionszeiten, Grafiken in Kinoqualität und der lehrbuchmäßigen Audioqualität von LG bieten.

Der Akku hat eine Kapazität von 4.000 mAh und unterstützt schnelles und kabelloses Aufladen. Wie das beim Betrieb von zwei Displays funktioniert, werden wir zeigen, sobald wir die Gelegenheit hatten, etwas Zeit mit dem LG Wing zu verbringen.

Das LG Wing in der Farbvariante Illusion Sky. / © LG

"Das LG Wing ist ein wirklich innovatives Gerät, das vom Snapdragon 765G 5G Mobile Platform angetrieben wird und die Vision des neuen Explorer-Projekts von LG perfekt verkörpert", sagte Jim Tran, Senior Vice President und General Manager, Mobile Handsets, Qualcomm Technologies, Inc. "Qualcomm Technologies hat aktiv mit LG Mobile an Möglichkeiten zur Optimierung der Leistung der Produkte des Explorer-Projekts gearbeitet, die den Verbrauchern neue und andere Erfahrungen bringen werden".

"Das LG Wing läutet eine neue Ära der mobilen Entdeckung ein und ist ein aufregender Anfang unserer Explorer-Projekt-Initiative", sagte Morris Lee, Präsident der LG Mobile Communications Company. "Anders als alles andere auf dem heutigen Markt stellt dieses innovative Gerät den Status quo der Branche in Frage und bietet den Verbrauchern eine neue mobile Erfahrung, die neue Wege eröffnet, über das Smartphone nachzudenken.

Das LG Wing wird ab nächsten Monat zunächst in Südkorea eingeführt, gefolgt von den Schlüsselmärkten in Nordamerika und Europa. Das Telefon wird in zwei Farben erhältlich sein, Aurora Grau und Illusion Sky. Ein Muster ist bereits auf dem Weg zu unserer Redaktion in Berlin, und wir werden sehr bald mit einem vollständigen Bericht über dieses ungewöhnliche und doch faszinierende Gerät rauskommen.