Stillschweigen bei Apple: Für diese Neuigkeiten war kein Platz im Event

Nach nur knapp einer Stunde war Apples Event am vergangenen Dienstag abgefrühstückt. Doch abseits des Events gab es noch diverse Neuigkeiten, die es nicht ins Rampenlicht geschafft haben.

Schon ganz am Anfang des Events machte Tim Cook – etwas überraschend – klar, dass es in diesem Event primär um die Apple Watch und das iPad gehen würde. Wie üblich kristallisierten sich aber erst nach dem Event einige weitere Details heraus, die Apple nicht an die große Glocke gehängt hatte.

Apple Watch: Mehr Freiheit bei den Aktivitätsringen

Insbesondere bei der Apple Watch gab es diverse Neuigkeiten, die für viele Nutzer etwas überraschend waren und nicht im Event erwähnt wurden. So erlaubt watchOS 7 beispielsweise die Anpassung der Aktivitätsringe. War es bereits möglich, die angepeilten täglichen Kalorien den eigenen Wünschen anzupassen, hat Apple diese Möglichkeit auch auf die Ringe für Trainieren und Stehen ausgeweitet.

Diese können ab sofort in der Apple Watch in Aktivität angepasst werden. Nach dem Öffnen der App wählt man ganz unten wie gehabt „Ziele ändern“ aus. Hier können nun Bewegungsziel, Trainingsziel (10 bis 60 Minuten) und Stehziel (6 bis 12 Stunden) angepasst werden.

Ein kleiner Hinweis auf das folgende Feature war zwar in Apples Keynote zu sehen, wörtlich erwähnt wurde die neue Hardware in der Apple Watch Series 6 jedoch nicht. So besitzt die neue Smartwatch – wie schon das iPhone 11 – einen U1-Chip für Ultra Wideband, kurz UWB.

In dieser Übersicht nannte Apple das Vorhandensein des U1-Chips / © Apple

Diese Technologie wird aktuell nur im iPhone für AirDrop verwendet. Zukünftig verspricht UWB aber etwa die Zusammenarbeit mit den erwarteten AirTags und auch CarKey wird in Zukunft nicht nur NFC sondern auch diesen neuartigen Kurzstreckenfunk unterstützen. Denkbar ist aber auch ein verbessertes Auffinden eines verloren gegangenen iPhone oder Apple Watch, wenn beide Geräte mit einem U1-Chip ausgestattet sind.

Es gab aber auch schlechte Nachrichten für Fans der Apple Watch. So wird es in diesem Jahr kein Keramikmodell der Apple Watch Series 6 geben. Eine Smartwatch mit komplett weißem Gehäuse fehlt also diesmal.

Apropos fehlen: Dies gilt auch für das Netzteil einiger Apple-Watch-Modelle. Diese Änderung wurde von Apple auch in der Keynote angekündigt. Das kleine Ladegerät wird aber nur bei den günstigeren Modellen fehlen, gut betuchte Käufer der Apple Watch Edition mit Titangehäuse oder Apple Watch Hermès erhalten den „5W USB Power Adapter“ noch. Aber keine Angst: Der kleine magnetische Puck liegt weiterhin jeder Watch bei.

Diese Ankündigung aus Umweltgründen erwarten viele Beobachter auch für die nächste iPhone-Generation. Diesen könnte ebenfalls das Netzteil – und die bislang mitgelieferten Kopfhörer – fehlen.

Bessere Bedingungen für AppleCare+ und AirPods-Update

Am Rande des Events hatte Apple auch die Bedingungen von AppleCare+ angepasst. So beinhaltet der kostenpflichtige Schutz nun „bis zu zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung binnen 12 Monaten“. Bislang waren es zwei Reparaturen in 24 Monaten.

Für Besitzer der AirPods und AirPods Pro hat Apple des Weiteren bereits Anfang der Woche eine neue Firmware-Version vorgestellt. In Verbindung mit den AirPods Pro erlaubt dieses Update das bereits im Juni angekündigte „Räumliche Audio“. In iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 erlangen beispielsweise diverse Titel in Apple TV+ ein ganz neues Hörerlebnis.

Apple beschreibt das Feature mit folgenden Worten:

Mit den AirPods Pro hast du ein Erlebnis wie im Kino, egal wo du bist. Räumliches Audio mit dynamischem Head-Tracking platziert Surround-Sound-Kanäle genau richtig, auch wenn du deinen Kopf drehst oder dein Gerät bewegst.

Des Weiteren erlaubt die neue Firmware auch den automatischen Wechsel zwischen mehreren Apple-Geräten. Dabei wechseln die AirPods zum Beispiel automatisch die Verbindung von iPad zu iPhone, wenn ein Anruf eingeht.