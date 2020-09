100 Tage mit dem Galaxy Z Flip: Nichts für Schüchterne

Könnte das faltbare Samsung-Smartphone sprechen, würde es garantiert etwas in dieser Richtung äußern. Dieses Gerät ist definitiv etwas Besonderes, das spürte ich sofort, als ich es meinem Kollegen David aus seiner Schreibtisch-Schublade entriss und für einen Langzeit-Test in meinen Besitz nahm. Das Galaxy Z Flip gibt Tech-Fans einen gepflegten, süßen Kick und nicht selten realisiert man innere Monologe, die an den Wahnsinn von Gollum aus "Der Herr der Ringe" erinnern, wenn ein anderer das Z Flip in die Hand nehmen will. Mein Schatz!

Und tatsächlich muss man auf diesen Schatz gut aufpassen. Im öffentlichen Nahverkehr und an allen anderen Plätzen, an denen sich Menschen tummeln, fällt man mit diesem Handy sofort auf. Es ist irgendwie wieder 2007 und ich halte ein innovatives Gerät in der Hand, auf das viele begeistert reagieren. Das Samsung Galaxy Z Flip sorgt auch Monate nach seinem Erscheinen noch für den "iPhone-Effekt".

Das Galaxy Z Flip zieht die Blicke auf sich

»Herbert, guck doch mal, was die Frau da hat«, sagte die dürre Dame am Flughafen Berlin-Tegel zu ihrem dicklichen Ehemann. Das Paar, um die 50 Jahre alt, saß fünf leere Schalensitze weiter neben mir. Mit einem seiner Wurstfinger schob Herbert sich die Brille an die richtige Stelle und ich spürte seinen Blick in meinen Händen. Er musterte die kleine digitale Puderdose, die meine Twitter-Timeline visualisierte. »Jaja, kenn’ ich schon. Sind diese neuen Dinger. Braucht kein Mensch, Inge.« Dann schob er einen abgerockten Billo-Stylus aus seiner fetten Faust und scrollte weiter auf einem Galaxy S6 in speckiger Lederhülle herum. Inge war begeistert und starrte noch ein paar Augenblicke weiter auf das Galaxy Z Flip. Ich spürte ihre Sehnsucht. Doch, Herbert. Sie braucht dieses Ding.

Das Galaxy Z Flip fällt vielen Handyfans sofort ins Auge. / © NextPit

Die Story ist so in Berlin passiert, und Besitzer des Z Flip müssen sich auch auf weniger diskrete Aufmerksamkeit einstellen, wenn sie das kleine Wunder der Technik in der Öffentlichkeit auf- und zuklappen. Inmitten dieser Pandemie sorgt das faltbare Handy nämlich dafür, dass Mitmenschen ihre ängstliche Scheu ablegen, ihre Alltagsmaske noch mal richten und einfach Fragen stellen. Das ist so undeutsch, so ganz und gar nicht kartoffelig. Die meisten Leute, die Interesse am Galaxy Z Flip haben, sind älteren Semesters, aber ich habe vor allem viele junge Frauen und Großstadt-Hipster erlebt, die mehr über das Handy wissen wollten und selbstbewusst auf mich zukamen.

Ich kann es ihnen nicht verübeln. Dieses Handy ist ein Mode-Accessoire. Und befänden wir uns nicht gerade in einer Zeit, in der jeder einmal mehr darüber nachdenkt, wo er seine Finger überall schmutzig macht, hätten die meisten Leute in Bus und Bahn mir das Gerät am liebsten für einen kurzen Moment entrissen. Um es zu halten, um es einmal auf und wieder zuzuklappen. Das waren schöne Momente. Technik verbindet; ein Smartphone macht vielleicht doch nicht einsam.

Irgendwann bin ich ausgeflippt

Aber in meinen 100 Tagen mit dem Galaxy Z Flip habe ich auch nicht so schöne Momente erlebt. Denn wo das Smartphone ein tolles Mode-Accessoire ist, über das alle sprechen wollen, sagt das Z Flip im zugeklappten Zustand eher wenig. Das Z Flip ist schüchtern, manchmal möchte man es schütteln: "Warum sprichst du nicht mit mir!" Das kleine pillenförmige Display zeigt zwar in Echtzeit Benachrichtigungen und Termine oder Anrufe an. Trotzdem hatte ich jeden Tag das panische Gefühl, etwas Wichtiges zu verpassen. Vor allem in meinem Berufsstand ist das eher ungünstig, wo ich als Privatperson doch auch gerne mal meine Ruhe habe.

Das Mini-Display zeigt zwar zuverlässig Infos an, es ist aber zu klein für meine Verhältnisse. / © NextPit

Die Bilanz nach meiner Zeit mit dem Galaxy Z Flip: Drei Anrufe des Chefs nicht mitbekommen und ein paar WhatsApp-Calls. Dazu muss ich sagen, dass ich meine Smartphones und sämtliche Geräte immer auf lautlos betreibe und auch keine Vibrationen nutze. Ich tippe einfach regelmäßig auf das Display meines iPhones, um übersichtlich und sofort zu sehen, was in meiner digitalen Welt passiert oder wer etwas von mir möchte. Bei Anrufen leuchtet das große Display auf. Das ist beim Galaxy Z Flip eben nicht so. Aufklappen, zuklappen, aufklappen, zuklappen. Den ganzen Tag, mehrmals. Keine Ruhe haben, wenn es zugeklappt ist. Das ist nichts für mich. Es macht mich wahnsinnig. Irgendwann bin ich ausgeflippt.

Und das ist schade, denn das Galaxy Z Flip hat mich anfänglich so sehr betört und in seinen Bann gezogen, dass ich mal wieder ans Überlegen kam, den Umstieg zu probieren. Die Falterei und das Android-System haben mich aber relativ schnell davon überzeugt, dass ich eine iOS-Nutzerin bin. Das Betriebssystem, das mich zum Wechseln bringt, muss erst noch geschrieben werden.

Doch ich kann mir gut vorstellen, dass Android-Nutzer, die das System auch gerne mögen, mit dem Galaxy Z Flip ihren Spaß haben werden. Es läuft so flüssig und ich mag auch das lange schlanke Design. Das Smartphone schmiegt sich so schön weich an meine Haut an, ist mit einer Hand unglaublich gut zu bedienen. Es ist so zart und butterweich, ich wünschte, mein iPhone könnte mir diese sinnliche Nerd-Erfahrung auch geben.

Die Falte in der Mitte ist nach kurzer Zeit der Nutzung fast vergessen. / © NextPit

Es klappt und klappt und klappt ...

Das Display des Galaxy Z Flip fühlt sich ähnlich elegant gut an – trotz des spürbaren Knicks in der Mitte, an den man sich erstaunlicherweise richtig schnell gewöhnt. Ich finde, dass Samsung mit dem Display des Galaxy Z Flip ein großer Wurf gelungen ist, und auch nach mutmaßlichen Tausenden Faltvorgängen kann ich keine Abnutzungsspuren im Bereich der Falte oder des Scharniers entdecken.

Dieser Schatz, diese Königin der Öffentlichkeit, zieht die Blicke auf sich und betört Smartphone-Fans durch einen eleganten Formfaktor und zuverlässiger Hardware im Inneren. Das Galaxy Z Flip ist nichts für Schüchterne. Hier findet Ihr unseren umfangreichen Test des Samsung Galaxy Z Flip von David.