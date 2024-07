Heutzutage verfügen Smartphones über hervorragende Kameras, und die eingebauten Mikrofone sind auch mehr als fähig, eine gute Audioqualität zu liefern. Daher ist es durchaus sinnvoll, Euer Smartphone als Webcam am Laptop oder Desktop zu verwenden. Wenn Ihr genau das vorhabt, seid Ihr hier goldrichtig!

Das Ganze ist natürlich besonders praktisch, wenn Ihr Euer Handy fest als Webcam installiert. Ihr habt noch ein altes Smartphone ungenutzt herumliegen? Perfekt! Mehr zum Thema Upcycling alter Smartphones lest Ihr übrigens im verlinkten Artikel.

Android-Handy als Webcam nutzen

Ihr könnt Euer Smartphone entweder kabellos oder über ein Kabel als Webcam verwenden. In jedem Fall müsst Ihr eine kostenlose App auf Euer Smartphone und Euren PC herunterladen.

Installiert die DroidCam-App auf Smartphone und PC

Die beste Webcam-App für Android ist meiner Meinung nach "DroidCam Webcam". Die Anwendung ist kostenlos im Google Play Store und auf der Website des Entwicklers erhältlich. Es gibt eine klassische und eine aktuelle Version der App. Wir empfehlen den Download der letzteren, die unten verlinkt ist:

Installiert die App auf Handy und Computer. Damit die App installiert werden kann, müsst Ihr den Zugriff auf die Kamera und das Mikrofon erlauben. Wenn das erledigt ist, fahrt mit der ersten Methode fort.

Tipp: Droidcam bietet auch einen Video-Feed über die IP-Adresse, den Ihr über Euren Browser ansehen könnt. So könnt Ihr Euer altes Smartphone als Überwachungskamera nutzen oder vom Schreibtisch aus beobachten, wie die Pommes im Ofen backen. Praktisch!

DroidCam-App drahtlos nutzen

Wenn Ihr die App auf Euren Geräten installiert habt, könnt Ihr Euer Smartphone am schnellsten drahtlos mit dem Computer verbinden, wenn Ihr DroidCam benutzt. Vergewissert Euch, dass Euer Handy und Euer PC im selben WLAN angemeldet sind, und befolgt dann die folgenden Schritte.

Öffnet die DroidCam App auf Eurem Handy. Vergewissert Euch, dass Euer Handy und Euer Computer mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind. Öffnet dann den DroidCam-Client auf Eurem Computer. Auf Eurem Computer sollte ein Pop-up-Fenster erscheinen. Klickt auf Gerät aktualisieren, wenn die ID Eures Handys nicht angezeigt wird. Sobald sie sichtbar ist, wählt sie aus und klickt auf Ausgewähltes Gerät hinzufügen. Lasst die mobile App und den Computer-Client geöffnet.

Installiert DroidCam auf Eurem Handy und fügt das Handy dann auf Eurem Computer-Client hinzu. / © nextpit

Wenn Euer Gerät nicht angezeigt wird, könnt Ihr es manuell hinzufügen, indem Ihr seine IP-Adresse kopiert und dann auf dem Laptop oder Desktop-Client eingebt.

Verwendet die DroidCam-App via USB

Die andere Methode, Euer Handy mit dem PC zu verbinden, wenn Ihr DroidCam verwendet, ist eine kabelgebundene Verbindung. Natürlich müsst Ihr ein USB-Kabel bereithalten, um die beiden Geräte zu verbinden.

Sobald Ihr die App und den Client auf dem Handy bzw. dem Computer installiert habt, lest Ihr die folgenden Anweisungen.

Aktiviert die Entwickleroptionen auf Eurem Handy. Sucht und aktiviert das USB-Debugging in den Entwicklereinstellungen. Verbindet Euer Handy und den Computer mit dem USB-Kabel. Vergewissert Euch, dass die USB-Einstellung 'Eures Handys auf Daten- oder Dateifreigabe und nicht auf Laden eingestellt ist. Öffnet den DroidCam-Client auf Eurem Computer. Wählt Euer mit [USB] beschriftetes Gerät aus und klickt auf Ausgewähltes Gerät hinzufügen. Lasst die mobile App und den Computer-Client geöffnet.

Um Droidcam zu nutzen, müsst Ihr das USB-Debugging auf Eurem Smartphone aktivieren. / © Droidcam / Screenshot: nextpit

So sollte der Client auf Eurem Computer aussehen:

Wählt das Gerät mit dem USB-Label aus, wenn Ihr es auf Eurem Computer-Client hinzufügt. / © nextpit

So verwendet Ihr DroidCam für Videokonferenzen

Inzwischen sollte Droidcam Euer Smartphone finden – und im Idealfall könnt Ihr Euren Desktop jetzt per Videostream im Programm sehen. Falls nicht, stellt sicher, dass Droidcam sowohl auf Eurem Smartphone als auch auf Eurem PC läuft. Das ist auch erforderlich, wenn Ihr die App mit Videokonferenz-Apps wie Zoom, Skype, Google Meet, Discord und anderen verwendet.

Wählt Euer Handy über DroidCam als Webcam bei Zoom aus:

Öffnet den Zoom-Client auf Eurem Laptop oder Desktop. Startet eine Videoanruf-Sitzung. Klickt im Menü auf die Schaltfläche Video. Wählt DroidCam Video als Kamera aus.

iPhone als Webcam nutzen

Auf Eurem iPhone ist das Vorgehen so ähnlich wie unter Android. Hier empfiehlt sich die Nutzung der App "EpocCam HD Webcam", die in der kostenlosen Version bereits eine Auflösung von 640 x 480 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde erlaubt. Das sollte für Videotelefonate locker ausreichen. Installiert die App unter folgendem Link:

Wie bei Droidcam müsst Ihr auch hier einen PC-Client herunterladen – und praktischerweise gibt's hier auch eine Version für MacOS. Folgt einfach dem nachfolgenden Link und ladet EpocCam herunter:

Die Verbindung ist ein wenig einfacher als unter Android, denn Ihr müsst kein USB-Debugging aktivieren. Stattdessen synchronisieren sich die beiden Clients von EpocCam einfach von selbst und bauen nach einiger Zeit einen Video-Stream auf. Nun wechselt ihr wieder zu Eurem Videochat-Client und wählt die Software als Webcam aus.

Tipp: Kauft eine Smartphone-Halterung oder ein Stativ

Hat das Einrichten Eures Smartphones als Webcam wie in den obigen Tipps beschrieben funktioniert? Wenn ja, dann habe ich noch einen letzten Profi-Tipp für Euch. Kauft ein Smartphone-Stativ und stellt es auf Euren Schreibtisch. Auf diese Weise müsst Ihr Euer Smartphone nicht ständig in der Hand halten und es wackelt nicht so stark, wenn Ihr an einer Videokonferenz teilnehmt.

Was haltet Ihr von dieser Lösung, Euer Smartphone als Webcam zu benutzen? Werdet Ihr sie für zukünftige Videoanrufe nutzen oder findet Ihr sie zu umständlich? Teilt uns gerne Eure Webcam-Vorschläge in den Kommentaren mit.