Apple startet ein neues Serviceprogramm für das iPhone 14 Plus, um ein Kameraproblem zu beheben, bei dem die Rückkamera keine Vorschau anzeigt. Im Rahmen dieser Initiative bietet Apple kostenlose Reparaturen und Rückerstattungen für frühere Reparaturen an. Auf einer speziellen Online-Seite könnt Ihr überprüfen, ob Euer Gerät betroffen ist.

Auf der Programmseite weist Apple darauf hin, dass Einheiten des iPhone 14 Plus (Test), die zwischen dem 10. April 2023 und dem 28. April 2024 hergestellt wurden, von diesem Hardwareproblem betroffen sein können. Obwohl in diesem Zeitraum Millionen von Geräten produziert wurden, berichtet Apple, dass nur ein "sehr kleiner Prozentsatz" von dem Vorschauproblem betroffen sei.

Das iPhone 14 Plus wurde im September 2022 zusammen mit dem iPhone 14 und dem iPhone 14 Pro (Test) auf den Markt gebracht. Dieses Problem betrifft nicht die iPhone-14-Plus-Modelle, die im Jahr 2022 oder in den ersten Monaten des Jahres 2023 gekauft wurden. Außerdem ist nur das iPhone 14 Plus betroffen; das Standard-iPhone 14 ist nicht in diesem Programm enthalten.

So überprüft Ihr, ob Euer iPhone 14 Plus betroffen ist

Wenn Ihr vermutet, dass Euer iPhone 14 Plus von diesem Kameraproblem betroffen ist, besucht die Seite des Apple-Support-Service-Programms und gebt die Seriennummer Eures Geräts ein. So findet ihr die Seriennummer:

Entsperrt Euer iPhone. Öffnet die Einstellungen. Tippt auf Allgemein und dann auf Über. Scrollt nach unten, um die Seriennummer zu finden. Gebt sie auf der Support-Seite von Apple ein.

Wählt "Einstellungen“ und dann "Allgemein“. © nextpit Wählt nun Info aus. © nextpit Hier könnt Ihr nun die Seriennummer sehen und kopieren. © nextpit

Wird Euer iPhone als betroffen aufgeführt, vereinbart einen Termin mit einem autorisierten Apple-Service-Center zur Überprüfung und Reparatur. Beachtet, dass möglicherweise zuerst andere Probleme mit Eurem iPhone 14 Plus behoben werden müssen, wenn beispielsweise ein defektes Display die Reparatur der Kamera behindert. Dabei ist nur die Kamerareparatur im Rahmen dieses Programms kostenlos. Apple bietet auch Kunden, die bereits für eine Kamerareparatur im Zusammenhang mit diesem Problem bezahlt haben, eine Rückerstattung an.

Dieses Serviceprogramm deckt das iPhone 14 Plus für drei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum ab.

Im Jahr 2021 startete Apple ein ähnliches Programm für das iPhone 12, um weit verbreitete Probleme mit der Hörmuschel und dem Lautsprecher zu beheben.

Affiliate Angebot Apple iPhone 16

Besitzt Ihr ein iPhone 14 Plus und seid von diesem Kameraproblem betroffen? Dann verratet es uns gern in den Kommentaren.