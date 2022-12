Apple iPhone 14: SOS-Notrufe ab sofort in Deutschland verfügbar!

Nach der Einführung von Emergency SOS in den USA und Kanada ​​hat Apple nun bekannt gegeben, dass SOS-Notrufe über Satellit in weiteren Ländern verfügbar sind. Dazu zählen Großbritannien, Irland, Frankreich und Deutschland. In den ersten zwei Jahren ist diese lebensrettende Funktion für alle Nutzer:innen eines Apple iPhone 14 kostenlos.

