Handy als Webcam nutzen: So geht's kabellos oder per USB

Smartphones verfügen inzwischen über echt gute Kameras, und auch die eingebauten Mikrofone können sich hören lassen. Daher liegt die Überlegung nahe, das Smartphone einfach als Webcam am Laptop oder am PC einzusetzen. Schwirrt Euch genau das im Kopf rum, seid Ihr hier goldrichtig.

Denn in dieser Anleitung verrate ich Euch nachfolgend, wie Ihr Euer Smartphone kabellos oder kabelgebunden am PC als Webcam einsetzen könnt. Jeweils wird dafür der Download einer kostenlosen App nötig. Da dieses Vorhaben sowohl mit Android-Handys als auch unter iOS geht, teile ich diese Anleitung wie folgt auf:

Inhaltsverzeichnis:

Das Ganze ist natürlich besonders praktisch, wenn Ihr Euer Handy fest als Webcam installiert. Ihr habt noch ein altes Smartphone ungenutzt herumliegen? Perfeket! Mehr zum Thema Upcycling alter Smartphones lest Ihr übrigens im verlinkten Artikel.

Android-Handy als Webcam nutzen

Die meiner Meinung nach beste Webcam-App für Android ist "DroidCam – Webcam for PC". Die Anwendung ist kostenlos im Google Play Store erhältlich. Am besten tippt Ihr auf dem Handy einfach folgenden Link zum Download an:

Nach der Installation öffnet die Anwendung direkt einen Installationsassistenten. Falls Ihr nicht weiter wisst, gehen wir die Schritte aber nachfolgend noch einmal zusammen durch. Ach ja, Zugriff auf die Kamera und Euer Mikrofon müsst Ihr der App natürlich noch gewähren. Dann geht's aber schon los.

Kabelgebunden

Installiert Ihr die App, könnt Ihr das Handy im Prinzip erst einmal zur Seite legen. Denn damit Droidcam mit Eurem PC kommunizieren kann, benötigt es noch einen Client. Diesen gibt es kostenlos für die Betriebssysteme Linux und Windows auf der Homepage der Entwickler.

Installiert den Client und wechselt dann erst einmal wieder zurück zu Eurem Handy. Denn damit Droidcam Euer Smartphone als Webcam findet, müsst Ihr noch USB-Debugging in den Entwicklereinstellungen aktivieren. Wisst Ihr nicht, wie Ihr die Entwicklereinstellungen Eures Android-Handys freischaltet, erfahrt Ihr das in der verlinkten Anleitung.

Um Droidcam nutzen zu können, müsst Ihr USB-Debugging auf dem Handy aktivieren. / © Droidcam / Screenshot: NextPit

Anschließend sollte Euer Handy in der Liste an Geräten für Droidcam auftauchen, sofern es per USB mit Eurem PC verbunden ist. Achtet darauf, dass Euer Handy zudem eine aktive Datenfreigabe hat. Falls es nur lädt, müsst Ihr das noch einmal in der Benachrichtigungsleiste anschalten.

Nun sollte Droidcam Euer Handy aber finden – und idealerweise seht Ihr genau jetzt Euren Schreibtisch per Videostream im Programm. Falls nicht, solltet Ihr sichergehen, dass Droidcam sowohl auf dem Handy als auch am PC geöffnet ist. So muss es für die Nutzung in Skype, Google Meet & Co. übrigens auch bleiben.

Den Droidcam-Client könnt Ihr kostenlos im Internet herunterladen. / © Droidcam / Screenshot: NextPit

In den Einstellungen Eures Videochat-Programms unter "Kamera" schaltet Ihr nun zu einem der Droidcam-Einträge um. Und anschließend könnt Ihr schon lostelefonieren.

Kabellos

Wie bereits erwähnt funktioniert das Ganze auch kabellos. Dabei habt Ihr den Vorteil, dass Ihr Euer Handy nicht mit dem Computer verbinden müsst und Euch so flexibler bewegen könnt. Als Nachteil geht natürlich Akku-Power flöten, wenn Ihr Droidcam ohne USB-Kabel nutzt. Die Einrichtung ist aber ebenfalls sehr einfach.

Dank Droidcam könnt Ihr Euer Handy auch kabellos mit dem PC verbinden. / © Droidcam / Screenshot: NextPit

In der Droidcam-App müsst Ihr nämlich lediglich die WiFi-IP Eures Smartphones nachgucken und diese in das entsprechende Feld des PC-Clients tippen. Nun wechselt Ihr wieder zurück zu Eurer Videochat-App und wählt Droidcam dort als Webcam aus. Auch hier klappt das nur, wenn die Software am Smartphone und PC geöffnet ist.

Tipp: Droidcam stellt auch einen Videofeed über die IP-Adresse zur Verfügung, den Ihr über Euren Browser einsehen könnt. So könnt Ihr ein altes Handy auch als Überwachungskamera nutzen oder Ihr schaut vom Schreibtisch aus zu, wie die Pommes im Backofen gar werden. Praktisch!

iPhone als Webcam nutzen

Auf Eurem iPhone ist das Vorgehen so ähnlich wie unter Android. Hier empfiehlt sich die Nutzung der App "EpocCam HD Webcam", die in der kostenlosen Version bereits eine Auflösung von 640 x 480 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde erlaubt. Das sollte für Videotelefonate locker ausreichen. Installiert die App unter folgendem Link:

Wie bei Droidcam müsst Ihr auch hier einen PC-Client herunterladen – und praktischerweise gibt's hier auch eine Version für MacOS. Folgt einfach dem nachfolgenden Link und ladet EpocCam herunter:

Die Verbindung ist ein wenig einfacher als unter Android, denn Ihr müsst kein USB-Debugging aktivieren. Stattdessen synchronisieren sich die beiden Clients von EpocCam einfach von selbst und bauen nach einiger Zeit einen Video-Stream auf. Nun wechselt ihr wieder zu Eurem Videochat-Client und wählt die Software als Webcam aus.

Tipp: Kauft Euch ein Handystativ

Na, hat die Einrichtung Eures Handys als Webcam funktioniert? Dann habe ich noch einen letzten Profi-Tipp für Euch. Kauft Euch ein Handystativ und stellt dieses mit auf den Schreibtisch. So müsst Ihr das Smartphone nicht ständig in der Hand halten und wackelt beim Skypen nicht so viel.

Wie findet Ihr die Lösung, das Handy als Webcam zu nutzen? Werdet Ihr das in zukünftigen Videocalls einsetzen oder findet Ihr es zu umständlich?