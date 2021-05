iPhone-Datenschutz: So aktiviert Ihr die App Tracking Transparenz (ATT)

Aber fangen wir von vorne an: Was ist die Tracking-Transparenz für Apps und warum ist das überhaupt wichtig? "ATT" zwingt App-Entwickler dazu, Euch um Erlaubnis zu fragen, wenn sie Nutzerdaten verfolgen und an Websites oder andere Apps weitergeben möchten.

Wie Ihr sicher wisst, sammeln viele Apps Daten, die Ihr bei der täglichen Nutzung von Handys, Notebooks und Tablets generiert. Dadurch können sie beispielsweise personalisierte Werbung schalten oder Eure Daten an Datenbroker verkaufen. Wenn Ihr also die Erlaubnis erteilt, Eure Aktivitäten zu verfolgen, kann eine App Informationen über Eure Person oder Euer Gerät mit anderen Diensten teilen. Diese Informationen reichen von Eurer Nutzer-ID über Euren Namen und Eure E-Mail-Adresse bis hin zu Eurem Standort.

Mit der neuen App Tracking Transparenz gibt Apple Euch jetzt aber die Möglichkeit zu wählen, mit wem Ihr Eure Aktivitäten teilen wollt. Dazu müsst Ihr jedoch die Tracking-Funktion aktivieren, da iOS 14.5 standardmäßig keiner App mehr erlaubt, die Aktivitäten über Apps und Websites hinweg zu verfolgen. Durch die Einstellung "Apps erlauben, Tracking anzufordern" wisst Ihr stets, welche Anwendungen Eure Daten mit anderen Apps oder Diensten teilt.