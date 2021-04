Smartphones und der Datenschutz – warum Apple eine Vorreiterrolle einnimmt

Es ist eigentlich kaum zu glauben: Der Markt rund um das Sammeln und Vermarkten personenbezogener Daten ist mittlerweile weltweit auf die Umsatzgröße von 227 Milliarden US-Dollar angeschwollen. Pro Jahr! Gerade Smartphones haben dabei geholfen diesen Markt schier explodieren zu lassen und ohne jede Menge Daten, auch oft ohne unser Wissen und vor allem nicht mit unserer Zustimmung, in nahezu allen unserer Lebensbereiche zusammenzutragen. Gerade Apple will dem Entgegenwirken und hat in iOS 14 und iPadOS 14 eine Reihe von (verbesserten) Datenschutzfunktionen eingeführt, die Nutzern dabei helfen sollen, klare Entscheidungen über ihre Daten und deren Weitergabe treffen zu können.

Die große Herausforderung über etwas zu schreiben, was man nicht sehen, hören, spüren oder riechen kann

Bevor ich mit diesem Artikel begonnen habe, fragte ich mich länger selber, in welcher Art ich mich dem Thema nähern solle. Sollte es eine News über Apple und ihre verstärkten Bemühungen in Sachen Datenschutz beziehungsweise Privacy werden, die in Kürze mit der Aktualisierung von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 kommen? Oder erzähle ich die Geschichte von John und seiner Tochter Emma, zwei fiktiven Personen, die Apple in der Geschichte „Ein Tag im Leben Deiner Daten“ nutzt, um zu zeigen, wieviele Daten bei unserer täglichen Smartphone-Nutzung anfallen? Übrigens: Wer sich noch nicht gut mit dem Thema Datentracking auskennt, wird in dieser Apple-Geschichte schnell, einfach und dennoch informativ abgeholt und mit Basics versorgt.

Apple beschreibt bei " Im Leben Deiner Daten" sehr anschaulich und dennoch kurz, wie Daten gesammelt werden und was sich damit anstellen lässt. / © Apple

Ich habe mich am Ende für eine Art Kommentar mit News-Elementen entschieden. Ich selbst bin kein Spezialist für den Datenschutz und habe auch noch nie ein vollständiges Datenprofil eines Datenbrokers gesehen. Allerdings bin ich seit nunmehr über zwei Jahrzehnten beruflich tief mit dem Internet und seinen Möglichkeiten verbunden. Ich habe selber schon Marketing-Kampagnen geplant, bei denen mir beim Bewusstsein der Möglichkeiten, Menschen gezielt anzusprechen fast schwindelig wurde. Und ich weiß als Geschäftsführer eines Online-Publishers wie herausfordernd Datenschutz mitunter sein kann.

Datenschutz ist die Radioaktivität des Internets. Nur völlig unterschätzt.

Es mag martialisch klingen. Aber für mich hat das Datensammeln im Netz vieles mit der Radioaktivität gemein. Es ist geräusch- und geruchlos und man merkt auch sonst nichts davon. Aber es ist existent, man hat davon gehört und man weiß irgendwie, dass es nicht so gut ist. Wer aber würde sich freiwillig in ein radioaktiv verstrahltes Gebiet ohne ausreichende Schutzausrüstung begeben?

Im Netz tun wir das tagtäglich. Laut Apple hat jede iOS- und Android-App durchschnittlich sechs Tracker integriert, die unsere Daten sammelt und dann an Datenbroker weiterverkauft. Die Datenbroker können diese dann zusammenführen und so ein umfassendes Bild über quasi jeden von uns zeichnen.

Das Problem dabei ist, dass uns dieses Vorgehen eigentlich nicht bewusst ist. Wir geben über lange, teils schwer verständliche Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen unser Einverständnis für dieses Tun, ohne echte Transparenz. Ich glaube, nein, ich bin mir sicher: Wüssten wir, wieviele Daten wir genau an Unbekannte abgeben und was sich mit diesen anstellen lässt – wir wären ähnlich alarmiert, wie wenn wir direkt neben einem Atomkraftwerk leben und arbeiten müssten.

Apple will Transparenz für Nutzer schaffen

Genau hier, nämlich bei der Unwissenheit von uns Nutzern, setzt Apple an und verlautbarte bereits im vergangenen Jahr, App-Entwickler verpflichten zu wollen, das Einverständnis von NutzerInnen für das Sammeln von Daten einzuholen. Auf der einen Seite kann man direkt bei der Installation einer App sehen, auf welche persönlichen Informationen das Programm zugreift und außerdem mit welchen Daten das Profil verknüpft wird.

Apple führt mit iOS 14.5 neue Möglichkeiten für den Datenschutz ein. / © Screenshot: Apple; Montage: NextPit

So kann man sich im Vorfeld in Ruhe überlegen, welche persönlichen Informationen ein App-Entwickler von einem bekommt und welche Notwendigkeit beziehungsweise Konsequenzen dies unter Umständen hätte.

Ähnliche Informationen, wenn auch nicht so detailliert, bekommen die Nutzer von Android vor der Installation neuer Apps ebenso. Allerdings setzt Apple jetzt noch deutlich eins drauf und gibt dem Nutzer die Möglichkeit zu verhindern, dass der App-Entwickler selbst nach der Installation der Software Daten trackt. Über ein Menü kann man seine Zustimmung für das Datensammeln gegebenenfalls wieder entziehen, ohne dabei die Grundfunktionalität der App an sich zu verändern.

Apple hat hierfür ein ganzes Ecosystem gebaut, um App-Entwicklern die Möglichkeiten zu bieten, wichtige Statistiken über Installation und Nutzung zu erhalten, ohne aber Rückschlüsse auf den Einzelnen zuzulassen.

Die vier Säulen der Datenschutzrichtlinien von Apple / © Apple

Es könnte der Umbruch für eine ganze Branche sein

Was sich eigentlich so selbstverständlich liest, ist im Grunde aber so etwas wie eine Revolution, die eine ganze Branche erschüttern könnte. Wie eingangs schon geschrieben: Mit dem Sammeln von Daten, der Aufbereitung dieser und der daraus resultierenden kommerziellen Nutzung lässt sich ein unvorstellbarer Haufen Geld verdienen.

Gerade Google und Facebook verdienen mit personalisierter Werbung Milliarden. Facebook ist dafür bekannt über seine Apps, wie Instagram und WhatsApp, auf eine Menge persönlicher Daten zuzugreifen und daraus außergewöhnlich akkurate Profile für seine Kunden zur Verfügung zu stellen. Und Google hat sich schon früh den Spitznamen „Datenkrake“ erarbeitet, lange schon bevor das Unternehmen mit Android auf Milliarden von Smartphones mit ihren Nutzern Zugriff hatte.

Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO / GDPR) der EU blies den Datensammlern und -verwertern das erste Mal kalte Luft ins Gesicht. Auch uns als Online-Publisher natürlich. Auch wenn man über die Art und Umsetzung der EU-Datenschutzrichtlinie diskutieren kann – sie war und ist richtig. Es kann und darf nicht sein, dass Werbenetzwerke und Datenbroker Profile ungefragt von uns anlegen und dies für Erwachsene und Kinder gleichermaßen tun.

Dass Apple den Entwicklern und großen Ad-Netzwerken die Stirn bietet und diese zu einem transparenten Handeln gegenüber uns – den Nutzern – zwingt, ist beachtlich und mutig. Und es ist im Grunde überfällig.

Der Datenschutz ist nicht nur aus ethischen Gründen wichtig. Wir brauchen ihn im Grunde auch zum Schutz unserer Demokratien.

Es ist eine recht steile These, die ich hier aufstelle: Soziale Netzwerke, Filterblasen und am Ende auch das Targeting und die Ansprache von Menschen, die für gewisse Themen affin sind, haben in den vergangenen Jahren auch unseren politischen Systeme angreifbar gemacht. Mit Geld und den richtigen Daten lassen sich Desinformationskampagnen und das Streuen populistischer Propaganda perfekt steuern.

Als News getarnte Banner sind mittlerweile zuhauf unter vielen Artikeln im Netz zu finden. Das Fatale ist, dass die Menschen, die man gerade durch genaueste zielgerichtete Werbung anspricht, dies meist gar nicht merken. Sie wundern sich vielleicht, warum gerade überall Kreta-Urlaub-Banner zu sehen sind, da man sich doch gerade noch am Reisebüro die neuesten Prospekte angesehen hat. Aber sie können nicht die Brücke dazu schlagen, dass eine App genau das registriert hat: Den Besuch des Reisebüros und die Dauer darin, der sich über die GPS-Daten auslesen lässt.

Hat man dann erstmal eine Art Autokratie beziehungsweise ein Regime, das bereit ist seine Macht auszunutzen, können Kritiker selbst bei riesigen Menschenansammlungen sehr schnell über ihre Smartphones identifiziert und verfolgt werden. Die New York Times hat aufgezeigt, wie unentbehrlich das Thema Datenschutz für funktionierende Demokratien sind und dass das Zeitfenster für Änderungen klein ist.

Nein, Du hast nichts zu verbergen. Aber Du willst trotzdem nicht, dass man all das über Dich weiß.

„Ich habe doch nichts zu verbergen“, ist seit Jahren das Totschlagargument, das einem diejenigen entgegnen, die man mit einem leichtfertigen Umgang ihrer Daten konfrontiert.

Es ist menschlich verständlich so zu argumentieren. Schließlich hört, riecht, spürt man nichts von den Auswirkungen. Ja, man bekommt diese ja im Endeffekt nicht mal zu spüren. Personalisierte Werbung empfinden manche sogar als eine Art Service.

Ich konnte und kann dieser Argumentation sogar teilweise folgen. Mir kommt es auch sinniger vor, ich bekomme Banner angezeigt, die ein neues Bike anpreisen, als Damenunterwäsche. Der technische Fortschritt schreitet aber schnellen Schrittes voran und wir Menschen können diesem kognitiv nicht mehr folgen. Ich glaube nicht, dass sich die allermeisten Menschen Gedanken darüber machen, ob es Konsequenzen haben könnte, wenn man zufällig im Hintergrund auf einem Bild einer Demonstration erscheint. Die Software, um alle frei zugänglichen Bilder im Netz nach einem Gesicht der eigenen Wahl zu durchsuchen, gibt es.

Stell Dir vor, Du willst in die USA einreisen, aber am Computer blinkt beim Scannen Deines Reisepasses eine rote Warnlampe auf, und der Border Customs Agent weist Dich ab. Warum? Weiß der Beamte hinter der Plastikscheibe selbst nicht. Ähnlich ahnungslos sitzt womöglich ein Bankangestellter vor seinem Computer, der Dir gerade den Kredit verweigert. Klangst Du vielleicht bei der Bedienung Deines Sprachassistenten jüngst zu depressiv? Bewegst Du Dich zu wenig? Hast Du die falschen Facebook-Freunde? Warst Du zur falschen Zeit am falschen Ort, vielleicht einfach zufällig?

Selbst (ehemalige) US-Präsidenten sind vor Datentracking nicht sicher

Dass Datenschutz auch – oder vielleicht sogar gerade für die exponiertesten Menschen unseres Planeten besonders wichtig ist, zeigt sich am Beispiel Donald Trump und der New York Times, die sich in einer umfassenden Reportage zum Thema Datenschutz (das ist ein echter Must-Read für alle Interessierten) am Beispiel des Ex-US-Präsidenten angesehen hat, wie leicht man mit freien Daten trackbar ist. Der Zeitung gelang es aussagekräftige Bewegungsprofile vom Präsidenten und wichtigen Beratern zu erstellen.

Die New York Times hat in einer Reportage Bewegungsprofile von Donald Trump und Mitarbeitern mit frei erhältlichen Daten erstellen können. / © New York Times

Wenn es einem Medienhaus mit begrenzten Mitteln schon gelingt, den ehemaligen US-Präsidenten so auszuspähen – was können dann Menschen mit unbegrenzten Mitteln tun?

Apples Engagement muss auch auf von anderen Unternehmen aufgegriffen werden

Dass Apple den Weg der Datensicherheit geht, ist nicht neu. Schon vorher war das Unternehmen aus Cupertino der Konkurrenz bei diesem Thema voraus. Der Schritt, den man aber mit iOS / iPadOS 14.5 geht, zwingt offenbar auch die ganz Großen zu reagieren.

Während sich Zuckerberg angeblich unternehmensintern mit martialischen Worten („Wir müssen Apple Schmerzen zufügen“) äußerte, scheint Google die Zeichen der Zeit und den Willen der Leute zu verstehen. In einem Blogpost veröffentlichte Google Anfang März 2021, dass man vom kommenden Jahr an auf personalisierte Werbung verzichten wolle.

Ob dies bei Google nun auch als eine Reaktion auf den Apple-Vorstoß in Sachen Datenschutz verstanden werden kann, bleibt unklar. Für uns Nutzer ist es aber eine gute Nachricht: Es gibt Schritte in die richtige Richtung.

Aber es ist noch ein langer Weg, der zu gehen bleibt.