Die besten kostenlosen Schrittzähler-Apps für Android und iOS

Jeden Tag kämpfe ich einen einsamen Kampf: Den gegen den eigenen, inneren Schweinehund. Das gelingt mir deutlich besser, seit es Schrittzähler-Apps wie Pacer und Samsung Health gibt. 10.000 Schritte werden empfohlen für einen gesunden Lebenswandel, wenngleich in vielen Apps 6.000 tägliche Schritte voreingestellt sind. Mittlerweile gibt es Apps zum Schritte-Zählen wie Sand am Meer und daher wollen wir Euch diejenigen vorstellen und empfehlen, die uns besonders gut gefallen.

Einige der Anwendungen zum Erfassen der Schritte pro Tag können kostenpflichtig im Funktionsumfang aufgebohrt werden, was von umfangreicheren Statistiken und Features bis zu auf Euch abgestimmten Trainingsprogrammen geht. Wir konzentrieren uns hier aber nur auf die Schrittzähl-Funktion und die ist in all unseren Empfehlungen kostenlos.

Ganz wichtig, bevor Ihr Euch jetzt durch unsere Empfehlungen hangelt und Euch für eine – oder mehrere – App-Downloads entscheidet: All diese Anwendungen messen nicht hundertprozentig präzise. Wie überall bei Gesundheitsanwendungen sind auch die gemessenen Schritte kein absolut zuverlässiger Wert, sondern allenfalls eine bessere Richtlinie.

Es macht beim Messen ja schon einen Unterschied, ob Ihr das Smartphone in der Hosentasche tragt oder vielleicht in der Hand haltet, ob Ihr die Schritte ausschließlich auf dem Smartphone messt, oder auch einen Fitness-Tracker am Handgelenk tragt. Eure Bewegungen müssen von den Sensoren ja überhaupt erst einmal als Schritte erkannt und dann eben auch zuverlässig gezählt werden. Mal müssen die besagten Sensoren dazu ausreichen, mal wird auch das GPS-Signal mit berücksichtigt.

Bevor Ihr also einen Schrittzähler installiert, seid Euch dessen bewusst, dass angezeigte 10.000 Schritte nicht wirklich auch 10.000 gegangenen Schritten entsprechen müssen, sondern vielleicht eher 9.800 oder 10.200 Schritten. Als Richtlinie reicht das allemal, so dass Ihr definitiv mittels dieser Schrittzähler festhalten könnt, ob Ihr fleißig Schritte gemacht habt – oder nur faul auf der Couch rumgelungert habt.

Umfangreiche Fitness-Funktionen bieten diese hier gelisteten Apps zumeist nicht. Wer sich für ausführliche Statistiken interessiert, wird in unserer Übersicht über Fitness-Apps fündig. Diese haben üblicherweise natürlich ebenfalls einen Schrittzähler integriert.

Schrittzähler-App: Pedometer und Kalorienzähler

Wer eine Schrittzähler-App verwendet, sammelt eine Menge Daten über sich. Oftmals geht es nicht nur um die Anzahl der Schritte, sondern es fallen auch Positionsdaten an. Die Schrittzähler-App von der Leap Fitness Group hingegen sichert zu, dass keine personenbezogenen Daten gesammelt würden und es gebe auch keinen Verkauf an Dritte. Die App verzichtet nämlich auf GPS-Tracking und erfasst Eure Schritte lediglich mittels der Sensoren im Smartphone.

Neben den zurückgelegten Schritten habt Ihr auch stets die verbrannten Kalorien im Blick / © NextPit

Unseren 100-Schritte-Test absolvierte die App mit Bravour und zählte 101 Schritte. Außerdem – zusätzlich motivierend – werden auch die verbrannten Kalorien angezeigt. Und apropos Motivation: Wer auch mit seinem inneren Schweinehund zu kämpfen hat, um auf die notwendigen Schritte zu kommen, bekommt hier diverse Gamification-Elemente geboten in Form von Abzeichen oder auch Benachrichtigungen, dass einem jetzt nur noch X Schritte bis zum gewünschten Tagesziel fehlen.

Die App "Schrittzähler - Gratis Pedometer & Kalorienzähler" ist derzeit auch Empfehlung der Google-Play-Redaktion und mit 4,8 Sternen sehr gut bewertet. Gegen Geld könnt Ihr noch zusätzliche Features, Fitnesspläne etc freischalten lassen, aber die Schritte-Funktion ist komplett kostenlos.

Pedometer & Kalorienzähler für iOS im Apple App Store

Samsung Health: Nicht nur für Samsung-Fans

Viele Smartphone-Hersteller haben eine eigene Software fürs Thema Gesundheit und das gilt auch für Samsung. Samsung Health ist dabei eben die Gesundheits-Suite der Koreaner und bietet damit mehr als nur das Erfassen von Schritten. Das jedoch tut sie recht zuverlässig: Beim 100-abgezählte-Schritte-durch-die-Fußgängerzone-Stapfen zählte die Anwendung 102 Schritte, was absolut im Rahmen ist.

Samsung Health motiviert auch durch Challenges / © NextPit

Wer mag, kann also auch Fitnessübungen mit ins Programm aufnehmen, in diesem Beitrag geht es aber halt lediglich um die Schritte und die werden optisch schön aufbereitet. Die App ist natürlich nicht nur für Nutzer von Samsung-Devices, sondern kann auch für jedes andere Smartphone genutzt werden.

Besonders schön finde ich bei Samsung Health, dass man auch Freunde adden und sich mit denen in Challenges messen kann. Ihr könnt dabei an globalen Challenges teilnehmen, oder Euch eben im direkten Duell mit einem Freund auseinandersetzen und herausfinden, wer von Euch zuerst bis zu 100.000 Schritten absolviert. Man munkelt, dass sich Casi und Mobilegeeks-Gründer Sascha Pallenberg um drei Uhr morgens schon erbitterte Wettkämpfe in Dortmunds Straßen geliefert haben sollen.

Samsung Health für iOS im Apple App Store

Pacer: Schrittzähler-Pedometer & Kalorienzähler

Bei der Schrittzähler-App Pacer: Schrittzähler & Kalorienzähler ist der Name Programm. Die App zeigt Euch an, wie viele Schritte Ihr schon zurückgelegt habt und wie Euer aktueller Laufdurchschnitt ist. Auch könnt Ihr bei der optisch sehr ansprechenden App eingeben, wie viel Ihr derzeit wiegt und welche Ziele Ihr verfolgt. Außerdem will die App von Euch die Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate wissen. Ihr könnt Pacer auch mit der App MyFitnessPal synchronisieren, so dass Eure absolvierten Schritte direkt auf Euer Kalorienkonto aufgeschlagen werden.

Pacer bietet Euch auch Strecken in Eurer Gegend an / © NextPit

Diese große Auswahl an Einstellungsmöglichkeiten ist es, was diese Schrittzähler-App auszeichnet. Schnell hat der Nutzer seine Daten eingetragen und kann sich ganz einfach neue Ziele setzen oder sich mit anderen App-Nutzern austauschen. Die App bietet außerdem Trainingsprogramme und erweiterte Analysen, die aber kostenpflichtig sind. Hier zahlt man im Monat 3,99 Euro oder jährlich knapp 20 Euro.

Pacer Schrittzähler & Lauf für iOS im Apple App Store

Accupedo: Hilft beim Verbrauch überschüssiger Kalorien

Die App macht genau das, was sie verspricht: Sie zählt gewissenhaft Eure Schritte. Dazu stellt man sein Geschlecht, Alter, Körpergröße und Gewicht ein und die App errechnet die individuelle Schrittzahl, die man pro Tag erreichen sollte. In den Statistiken kann man die Entwicklung der gelaufenen Schritte im Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresverlauf anzeigen lassen. Sie tut also im Wesentlichen das, was sie soll und was andere Schrittzähler-Apps auch tun und wird dafür von der Android-Community im Play Store mit 4,3 Sternen bewertet.