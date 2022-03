OnePlus 10 Pro im Hands-on: Ein starker erster Eindruck

OnePlus hat sein Flaggschiff für 2022 zunächst nur für den chinesischen Markt angekündigt. Das bedeutet aber nicht, dass das OnePlus 10 Pro nicht dennoch die Welt erobern wird. Während wir auf die globale Version warten, konnten wir das Gerät beim MWC 2022 immerhin schon mal antesten. In diesem Hands-On liefern wir Euch unsere ersten Eindrücke.

Laut OnePlus soll das Gerät bald in Europa erscheinen. Bis dahin schauen wir erst einmal auf die chinesischen Preise:

OnePlus war bei seinen High-End-Smartphones stets sehr konsequent. Mit dem OnePlus 10 Pro ist das nicht anders. Das Gerät besitzt ein originelles Design und liegt gut in der Hand. Im Vergleich zum Google Pixel 6 Pro und dem Apple iPhone 13 Pro Max zeichnet sich dieses Flaggschiff durch seine Kompaktheit aus.

Originelles Design und gebogenes Display

Das erste, was einem auffällt, wenn man das OnePlus 10 Pro in den Händen hält, ist die SandStone-Textur auf der Rückseite. Vorne schützt Gorilla Glass Victus das Display und auch auf der Rückseite kommt Glas von Corning zum Einsatz. Auffällig ist auch das geringe Gewicht des Smartphones. Und ohne Übertreibung kann ich behaupten, dass das OnePlus 10 Pro das griffigste Handy ist, das ich dieses Jahr getestet habe.

Bei ausgeschaltetem Bildschirm fallen das Kameramodul und die Hasselblad-Signatur auf. Die Zusammenarbeit betrifft aber erneut nur die Entwicklung der Kamerasoftware. In unserem Hands-on kam die Variante in der Farbe Emerald Forest zum Einsatz. Die ist auch wirklich schön, zudem gibt es das Phone aber auch in der Farbe Volcanic Black.

Das Kameramodul des OnePlus 10 Pro sticht in der smaragdgrünen Variante besonders hervor / © NextPit

Beim Design nutzt OnePlus geht das Kameramodul in den Rand über, was aber keine Kompatibilitätsprobleme mit Schutzhüllen verursachen sollte. Die Tasten sind leicht zu erreichen, der "Alert Slider"-Klick ist knackig und bietet drei Optionen: lautlos, vibrieren und klingeln.

Was die Widerstandsfähigkeit des Geräts angeht: Schön, dass es IP68-zertifiziert ist, aber die glorreichen Sieben das Pro neigt zum Biegen. Soll heißen, es gibt ein Bendgate-Comeback mit einem zu leicht zu verbiegenden OnePlus 10 Pro.

Schließlich verfügt das OnePlus 10 Pro über ein 6,7 Zoll großes Fluid-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Das Panel variiert die Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hertz mithilfe der LTPO 2.0-Technologie. Laut OnePlus soll dies dazu beitragen, die Akkulaufzeit zu verlängern. Beim Hands-on fielen mir die lebendigen Farben und die maximale Helligkeit von 1300 Nits positiv auf.