Apple AirTag im Test: Das können die neuen Tracker von Apple

Apple hat sich für seinen neuen Tracker AirTag Zeit gelassen. Seit rund zwei Jahren geisterte bereits das Gerücht, dass man in Cupertino an einem Produkt arbeiten könnte, mit dessen Hilfe man Schlüssel, Geldbeutel und vieles mehr über ein iOS-Gerät wiederfinden kann. Nun ist es soweit – und wir haben die Apple AirTags für Euch getestet. Was Apple AirTag kann, welche Reichweite sie haben, wo Ihr sie kaufen könnt und was die AirTags kosten und vor allem, wie man die Batterie wechselt – all das klären wir für Euch in unserem Test.