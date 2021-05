Wie sicher sind AirTags? Was Ihr über Tracking, Hacks & Phishing wissen müsst

Kurz nach der anfänglichen Euphorie um die Apple AirTags folgten Meldungen über Hacking-Angriffe, Phishing und Co. Gleichzeitig stellt Ihr Euch in den Kommentaren die Frage, ob man nicht auch Personen über die Mini-Devices tracken könnte. NextPit beantwortet daher alle wichtigen Sicherheitsbedenken rund um Apples Gegenstands-Tracker.

In unseren Artikeln rund um Apples AirTags kam immer wieder ein Frage auf: Kann mir jemand die winzigen Tracker nicht einfach unterjubeln und mich damit verfolgen? Eine berechtigte Frage, denn schließlich könnt Ihr den Standort verlorener Gegenstände über das "Wo ist?"-Netzwerk ja auch auf einige Meter genau einsehen.

Zusätzlich zu diesen Bedenken berichteten Magazine kurze Zeit nach dem Release der AirTags über Hacking-Attacken, Phishing und geknackte NFC-Codes. Daher möchten wir nachfolgend auch auf diese Themen eingehen, um bei Euch für ein ruhiges Gewissen nach dem Kauf der Apple AirTags. Aber starten wir mal mit dem Offensichtlichen.

Kann man Personen mit den AirTags verfolgen?

Die AirTags sind ungefähr so groß wie ein 1-Euro-Stück. Daher haben viele von Euch die Befürchtung geäußert, dass man Euch die Tracker einfach in den Rucksack werfen könnte. Über das "Wo ist?"-Netzwerk und die unzähligen Apple-Geräte, die auf aller Welt herumfunken, könnte man Euch samt Tracker so theoretisch auf einige Meter genau aufspüren.

Wie Apple gegenüber dem YouTuber Rene Ritchie verriet, gibt es dagegen zwei grundlegende Schutzmechanismen. Der erste greift, wenn Ihr selbst ein iPhone benutzt. Denn befindet sich ein AirTag in Reichweite eines iPhones, mit dem dieses nicht direkt verknüpft ist, erhaltet Ihr eine Benachrichtigung. Einen heimlich untergeschobenen AirTag könntet Ihr dann zum Piepen bringen und einfach die Batterie rausnehmen.