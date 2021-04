Yeedi 2 Hybrid im Test: Was taugt der Wisch- und Saugroboter für 300 Euro?

Für den Yeedi 2 Hybrid zahlt Ihr bei Amazon gerade einmal 300 Euro! Damit prescht das in Deutschland noch ziemlich unbekannte Unternehmen in den Budget-Markt der Saugroboter vor. Doch lohnt sich der Kauf des Smart-Home-Devices ohne Lasermessung überhaupt? Zum Test durfte der Yeedi-Ritter samt Wischfunktion durch meine Bude fahren.

Schade ist allerdings, dass es in der App keine manuelle Fernsteuerung gibt. Und da die gezielten Reinigungszonen immer mindestens 1x1 Meter betragen müssen, sind kleine Ecken in Eurer Wohnung nur über die automatische Reinigung anzusteuern.

Im Vorfeld des Tests hatte ich ein paar Bedenken, da es sich bei Yeedi um ein recht neues Unternehmen handelt. In meiner Erfahrung sind es gerade die Apps, die bei neuen Produkten hinter der Konkurrenz hinterherhinken aber Übersetzungsfehler, komplizierte Menüs oder weitere Patzer konnte ich in der Yeedi-App nicht finden. Damit punktet der Saugroboter schon einmal!

In dieser digitalen Schaltzentrale startet oder automatisiert Ihr Reinigungsvorgänge, stellt die Saugleistung des Roboters ein und informiert Euch sogar über den Abnutzungsgrad der Filter und Sammelfühler, die alle Staubkörner aus Ecken in den Schlund des Reinigungsmonsters führen.

Ganz cool fand ich die mit 56 Dezibel recht geringe Lautstärke, die so ziemlich gleichauf mit anderen Modellen in der Preisklasse liegt. In der Praxis hört man Saugroboter zwar durchaus, ich würde den "Krach" aber nicht als störend bezeichnen. Mit einer App zum Lautstärkemessen konnte ich im Standardmodus 50,4 Dezibel mit 10 Zentimetern Abstand und unter voller Leistung 61,6 Dezibel messen. Angenehm!

Ein wenig kleiner sind im Vergleich zu aktuellen Topmodellen allerdings der Wassertank (300 ml beim S7) und auch der Staubbehälter fast 40 Milliliter weniger Staub. Das ist ja schon fast … okay, ich glaube nicht, dass das am Ende viel ausmacht.

Was man allerdings vermisst, ist eine automatische Erkennung von Untergründen. Den Durchlass für Wischwasser und die Saugkraft müsst Ihr also manuell in der übersichtlichen App anpassen. À propos!

Denn der Hersteller Yeedi teilt sich einige Komponenten, darunter Bürste und Ladestation, mit dem Hersteller Ecovacs. Wenn damit auch ein wenig DNA der Deebot-Modelle Ecovacs mit in den Saugroboter geflossen sind, ist das durchaus vielversprechend. Allerdings ist Ecovacs in puncto Navigationssystem schon ein ganzes Stück weiter.

Reinigung: Saugen und Wischen nach dem Zufallsprinzip

Schauen wir uns die Saugleistung einmal auf zwei verschiedenen Böden an. In meiner Wohnung liegt durchgehend PVC, das irgendein Vormieter in genialem Erfindergeist einfach auf den Betonboden gelegt hat. “Manuelles” Saugen ist daher ein Problem, da man den Gummiboden immer ein wenig anzieht.

An der Unterseite sitzt die Staubsauger-Einheit, die mit maximal 2.500 Pascal arbeitet. / © NextPit

Als einziger Teppich liegt in meinem Wohnzimmer ein Langflorteppich von IKEA. Da habe ich den Saugroboter natürlich auch drauf gesetzt. Jeweils habe ich als Schmutzteufel fünf große Flecken verursacht, bestehend aus:

Haferflocken

Kaffeepulver

Mehl

Chipskrümeln

Reis

Schauen wir mal, wie gut der Yeedi 2 Hybrid mit meinen Flecken klargekommen ist.

Auf PVC

Auf dem glatten PVC-Boden muss ich die Saugleistung mit fünf von fünf Sternen beurteilen. Der Yeedi 2 Hybrid hat alle Schmutzzonen ohne Probleme sauber gesaugt, brauchte dafür allerdings mehrere Versuche. Der Grund: Die sich drehenden Bürsten an der Unterseite.

Auf PVB-Boden ist die Reinigungsleistung bei fast nahezu allen Test-Flecken top! / © NextPit

Wie bei einer Kehrmaschine sollen diese in die Ecken kommen und Staub in Richtung Bürste schieben. Das klappt auch, allerdings flogen gerade die leichten Haferflocken gerne mal durch die Bude. Da der Yeedi aber nach und nach jeden Fleck meines Wohnzimmers abfuhr, konnte er seine eigene Sauerei wieder aufräumen.

Das Ergebnis ist ein sehr sauberer PVC-Boden. Sauberer wird’s nur beim Wischen, doch dazu später mehr.

Auf Teppich (Langflor)

Denn die Saugleistung auf dem Teppichboden war nicht wirklich zufriedenstellend. Ich glaube allerdings, dass die Fransen meines Teppichs ein wenig zu lang sind, denn irgendwie wollte der Yeedi 2 Hybrid keine gerade Linie fahren. Ärgerlich, da ja eigentlich auch Kanten von 2 Zentimetern ohne Probleme überwunden werden sollen.

Was folgte, war eine Tortur, den Saugroboter irgendwie in Richtung Flecken zu lenken. Gut, dass ich das Mehl noch schön in den Teppich reingerieben habe, oder? Der feine Staub machte dem Yeedi 2 Hybrid zudem auch zu schaffen. Denn irgendwann waren die Sturzsensoren an der Unterseite beschmutzt.

Auf dem Teppich war die Reinigung auch ganz gut, allerdings fuhr der Yeedi 2 Hybrid dabei nicht weiter. / © NextPit

Die kurze Meldung, die ich dank einer bebilderten Anleitung in der App dann auch zu interpretieren wusste, wies mich dazu an, eine kleine Bürste vom Saugroboter zu entnehmen und die Sensoren zu reinigen. Anschließend fuhr der Yeedi weiter, bis das Problem noch zwei weitere Male auftrat.

Nützt ja nichts, dachte ich mir und ich setzte den Saugroboter vom noch immer dreckigen Teppich herunter. Da ich mein Wohnzimmer für den Test umstellen musste, hat er beim Rückfahren zur Ladestation dann noch ein Haferflocken-Chaos veranstaltet. Böser Sauger, böse!

Wischleistung auf PVC und Fliesen

Die Wischleistung des Yeedi 2 Hybrid liegt irgendwo zwischen der PVC-Absaugung und dem Langflor-Debakel. An der Unterseite des Saug- und Wischroboters befindet sich ein Wischer, der über einen Mechanismus von zwei Pumpen mit Wasser aus dem Wassertank angefeuchtet wird.

Während der Fahrt zieht der Yeedi 2 Hybrid diesen Wischer dann hinter sich her und hinterlässt eine Schneckenspur aus Wasser. Das funktioniert durchaus, ist aber nicht ganz so genau. Da der Wischer zudem ein wenig schmaler ist als das Gehäuse des Saugroboters, kommt die Nassreinigung nicht ganz in die Ecken.

Beim Wischen kommt der autonome Roboter nicht ganz an den Rand, sodass ein recht breiter Streifen ungeputzt bleibt. / © NextPit

Auf dem Foto seht Ihr, dass der Yeedi 2 Hybrid im Schlafzimmer einen recht breiten Streifen am Rand frei lässt. Zusammenfassend würde ich sagen, das Wischen ist ein nettes Extra, das ein bisschen mehr Sauberkeit bringt. Hartnäckige Flecken müsst Ihr aber von Hand wegwischen.