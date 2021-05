Casa Casi, Folge 3: Ist die Menschheit auf dem Weg in die Unsterblichkeit?

Genau dieser Tim Draper investiert eben auch in das Thema Unsterblichkeit, das sich in dem Vortrag nochmal gliedert in Gen-Analyse, Gen-Reparatur, Ersatzteil-Organe, Medical Food und KI/Brain-Upload. Es geht also nicht um einen abstrakten Menschheitstraum und Science Fiction, sondern darum, diese ersten Steps in diese Richtung bereits heute zu unternehmen. Falls Ihr Interesse an dem Vortrag habt, hier ist das Video eingebunden:

Vor einigen Monaten habe ich mir einen Vortrag von Sven Gabor Janszky angeschaut. Bei diesem Event vor zwei Jahren sprach der Zukunftsforscher eigentlich zum Thema "So leben und arbeiten wir im Jahr 2030". Mir besonders im Gedächtnis geblieben ist dabei der Teil, in dem er davon spricht, wie eifrig bereits heute schon in Unsterblichkeit investiert wird. Sein Beispiel dafür war der Investor Tim Draper aus dem Silicon Valley, der bereits sehr früh in Twitch, Baidu, Skype, Tesla, SpaceX und viele mehr investierte und damit bewies, dass er augenscheinlich einen guten Riecher besitzt.

Ja, manchmal treffen Fabi und ich in der "Casa Casi" aufeinander – unserem schnuckeligen Podcast-Restaurant – und drehen das ganz große Themenrad. Während wir alle noch knietief in der Pandemie stecken und über Inzidenzen und R-Werte diskutieren, schauen wir bereits ein bisschen weiter und stellen uns eben diese Fragen des medizinisch Machbaren in 20, 50 oder noch mehr Jahren.

Was, wenn wir ewig leben könnten? Oder wenn wir zumindest deutlich älter werden könnten? Ist das nicht ein absoluter Menschheitstraum? Oder doch eher eine Dystopie, bei der es zu hoffen gilt, dass es niemals so weit kommen möge?

Dieser Vortrag beziehungsweise das Wissen darum, wie konkret Unternehmen wie Google, Neuralink und viele, viele mehr, heute längst daran arbeiten, unsere Lebenserwartung in ganz erstaunliche Sphären zu bringen, hat mich nachhaltig beschäftigt. Nachhaltig genug, dass ich neulich davon geträumt habe. Ein Traum, von dem ich Fabi jetzt in der Casa Casi im Rahmen unserer neusten Podcast-Episode berichtete.

Wo stehen wir medizinisch?

Wir sprechen beim Essen nicht nur über dieses so unendlich weit weg scheinende Wort "Unsterblichkeit", sondern auch darüber, was zwischen dem heutigen Status Quo und dieser Unsterblichkeit liegt. Also beispielsweise, wann wir damit rechnen dürfen, dass der durchschnittliche Mensch – sagen wir mal – 150 oder 200 Jahre alt wird. Die Wege dahin sind ja unterschiedliche und bieten uns Raum, noch viele Male darüber zu sprechen oder zu berichten. Seit Jahren schon hilft Big Data und KI dabei, medizinische Prognosen zu treffen und liegt heute schon vielfach deutlich über der Quote, die ein Arzt aus Fleisch und Blut erreichen kann.

Im Endeffekt wird es aber nicht darum gehen, dass wir dank Technologie Krankheiten besser heilen können – sondern bestenfalls von unserem Körper signalisiert bekommen, dass wir eine Krankheit bekommen, falls wir nicht entsprechende Schritte einleiten. Also Prävention statt Heilen. Ein weiterer Ansatz ist die Entschlüsselung unserer DNA. Für die Gen-Schere CRISPR gab es im letzten Jahr den Nobelpreis. Wenn wir unsere Gene vollends entschlüsseln und bestimmte DNA-Bausteine editieren können, können wir auch Schäden im Körper reparieren und das eben denkbar präzise.

Werden also irgendwann Nano-Roboter durch unsere Körper strolchen, wir uns unsere eigenen Organe in einem Ersatzteillager züchten lassen und bionische Prothesen tragen? Ja, werden wir und all das wird uns dabei helfen, den Körper vor seinem natürlichen Verfall zu schützen und dadurch die Zeit, die uns auf Erden vergönnt ist, verlängern helfen.

... und wo gesellschaftlich?

Aber bekommen wir das auch gesellschaftlich gewuppt? Die Menschheit ist ja offenkundig schon mit Social Media überfordert. Wie sollen wir das dann wegstecken, wenn plötzlich Menschen 200 Jahre oder älter werden können? Welchen Impact hat das auf die Weltbevölkerung, wenn wir einfach immer länger leben? Soll heißen: Wo leben all diese Menschen dann und wie bekommen wir sie satt? Und wenn wir merken, dass der Planet an seine Kapazitätsgrenzen stößt: Wie regulieren wir das? Verbieten wir Leuten, älter als 200 Jahre zu werden? Bestrafen wir Verbrecher vielleicht nicht nur mit Gefängnisstrafen, sondern vielleicht mit abgezogenen Lebensjahren? Oder können sich Menschen vielleicht dann einfach Lebensjahre erkaufen?

Apropos Kaufen: Wer kann sich diese kommenden Technologien eigentlich leisten? Es dürfte ja nicht davon auszugehen sein, dass jedermann seinen Körper so pimpen kann, dass er seine Lebenszeit signifikant verlängert. Bleibt der Traum vom langen Leben also nur den Reichen vorbehalten? Oder findet die Gesellschaft einen anderen Weg? Vermutlich kann man sich zu der Thematik hunderte spannende Fragen stellen, Fabi und ich haben nur wenige davon beim Essen ansprechen können und noch weniger davon beantwortet. Aber ich verspreche Euch, dass wir das Thema nicht zum letzten Mal behandelt haben.

Allein zu der Frage, ob wir vielleicht irgendwann unser komplettes Gehirn auslagern können und all unsere Erfahrungen, Erinnerungen und Empfindungen irgendwann mal in eine Cloud geladen werden und was dort dann damit geschieht, könnten wir sicher noch stundenlang quatschen.

