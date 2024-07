Aqara Smart Lock U200 im Test: Elektronisches Türschloss mit Fingerabdruckerkennung

Falls es bei Euch zu Komplikationen kommt, oder Ihr einfach nicht mehr vorankommt, empfehlen wir Euch einen Blick in die wirklich ausführliche Bedienungsanleitung zu werfen. In der Aqara-Home-App müsst Ihr Euch zudem mit Eurer E-Mail-Adresse registrieren. Zu guter Letzt müsst Ihr noch einen Platz für das Keypad finden. Das Keypad hat eine klebrige Rückseite, sobald Ihr den Papierstreifen abzieht. Für den Praxistest haben wir das Keypad an eine Hausflurwand angebracht. Wir hatten zu keiner Zeit die Befürchtung, dass das Keypad nicht hält und herunterfällt. Beachtet zudem, dass das Schloss und Keypad nicht mehr als zwei Meter voneinander entfernt sein dürfen.

Die Installation des smarten Türschlosses ist simpel. Als Erstes befestigt Ihr die Fixplatte mithilfe der Schrauben und dem kleinen Innensechskantschlüssel. Danach schraubt Ihr das smarte Türschloss an die Fixierplatte fest. Wir haben dafür drei der schwarzen Schrauben verwendet. Jetzt noch den Akku einsetzen, den QR-Code in der Aqara-Home-App einscannen und die Abdeckung draufsetzen.

App und Bedienung

Die Aqara-Home-App gefällt mit vielen, umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten. In der App könnt Ihr bis zu 50 Nutzer mit jeweils fünf Fingerabdrücken, zwei Passwörtern und zwei NFC-Karten speichern.

Gefällt:

Fingerabdrucksensor funktioniert makellos

Mehrere Möglichkeiten, das smarte Türschloss zu öffnen

Gefällt nicht:

Schloss öffnet langsam, wenn es per Fingerabdruck geöffnet wird

Ohne, dass wir überhaupt etwas in der App ausgewählt haben, bietet die App an, das Aqara Smart Lock U200 hinzuzufügen. Da wir im Test keinen Aqara M3 Hub genutzt haben, wird das smarte Türschloss in der App grau hinterlegt und somit fälschlicherweise als offline angezeigt. Allerdings ist dieser Bug Aqara bekannt und sie arbeiten bereits an einer Lösung.

Im Hauptmenü des Türschlosses legt Ihr ein Einmal-Passwort für Gäste fest oder fügt im Nutzer-Menü Profile an. Hier gebt Ihr den Namen ein, fügt einen Fingerabdruck der Person hinzu und könnt zusätzlich ein NFC-Gerät eintragen, um die Haustür zu öffnen. Um einen Apple Home Key in Apple Home hinzuzufügen, braucht Ihr allerdings einen sogenannten Thread Border Router von Apple.

Wie bei Tasten alter iPhone-Modelle, legt Ihr mehrmals Euren Finger an den Fingerabdruckscanner, bis das Gerät gefühlt jede einzelne Hautzelle Eures Fingers speichert. Die Fingerabdruckerkennung klappt im Alltag erschreckend gut. Jeder gespeicherte Finger wird vom Keypad auf Anhieb erkannt. Um ehrlich zu sein, hielten wir die Einrichtung eines Passworts oder das Hinzufügen einer Aqara-NFC-Karte für fast schon überflüssig, weil die Fingerabdruckerkennung so gut funktionierte.

Die Einrichtung des Aqara Smart Lock U200 klappt wunderbar. Nachdem Ihr einen Fingerabdruck gespeichert habt, legt Ihr fest, welchen Ihr eingescannt habt. © nextpit In der Aqara-Home-App gibt es zahlreiche Einstellungen für den Alarm und wie der Öffnungsmechanismus funktionieren soll. Kurz zusammengefasst – eine wirklich übersichtliche und funktionsreiche Software. © nextpit Wenn Ihr Gäste für einen gewissen Zeitraum habt, könnt Ihr temporäre Passwörter erstellen. Hier legt konkret den Zeitraum, die Tage und die Uhrzeiten fest an denen das erstellte Passwort Zugang gewährt. © nextpit

Das Prinzip des smarten Türschlosses ist ganz einfach. Zuallererst drückt Ihr eine beliebige Taste am Keypad, damit das Keypad aus dem Winterschlaf erwacht. Im Anschluss haltet Ihr Euren gespeicherten Finger an den Fingerabdruckleser und drückt schließlich die Haken-Taste, um die Tür zu öffnen. In der App stellt Ihr ein, für wie viele Sekunden die Türfalle eingezogen bleiben soll.

Den Sicherheitsaspekt hat Aqara ebenfalls nicht vernachlässigt. Sollten zehn "falsche“ Finger erkannt oder falsche Passwörter eingegeben worden sein, ist das Öffnen der Tür per Fingerabdruck, Passwort oder NFC-Karte gesperrt. Dann kommt Ihr nur mit Eurem Hausschlüssel rein. In der App legt Ihr fest, für wie lange das Schloss "gesperrt" bleiben soll. Von 0 bis 30 Minuten seid Ihr bei Eurer Wahl sehr flexibel.

Besonders praktisch für Betreiber eines Airbnb's ist die Option, ein temporäres Passwort zu erstellen. Hier legt Ihr den Zeitraum, Tage und Uhrzeiten für die gewählten Tage fest, an denen Leute, welchen Ihr das erstellte Passwort übermittelt, in die Wohnung kommen. Auf Wunsch könnt Ihr ein sechs- bis zehnstelliges Passwort automatisch generieren.

Laut Aqara beträgt die Akkulaufzeit ganze sechs Monate bei acht Öffnungen pro Tag mit dem Fingerabdruck. Der Zugang mit einer Aqara-NFC-Karte klappt nur, wenn Ihr zuvor das smarte Türschloss in Apple Home hinzugefügt habt. Stichwort Kompatibilität – das Aqara Smart Lock U200 unterstützt neben Apple Home, noch Alexa und Google Home via Matter.