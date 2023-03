Welock Touch41 mini im Kurz-Test: smartes Türschloss mit Fingerabdruck-Leser

Welock bietet mit dem Touch41 mini ein smartes Türschloss mit der Möglichkeit, Türen per Fingerabdruck, den mitgelieferten RFID-Karten oder der Welock-App zu öffnen. Welchen Eindruck das smarte Türschloss hinterlässt und ob NextPit Euch das Welock Touch41 mini empfiehlt, erfahrt Ihr in unserem Kurz-Test.

Besonders wichtig ist die Schloss-ID. Diese befindet sich am Zylinder und ist für die Registrierung notwendig. Daher empfehle ich Euch, die Registrierung in der Welock-App zuerst vorzunehmen, bevor Ihr das smarte Türschloss einbaut.

App und Bedienung

Fingerabdrücke und die RFID-Karten lassen sich problemlos dem Schloss hinzufügen. Der Fingerabdrucksensor ist zuverlässig, und mit den RFID-Karten kann man das smarte Türschloss einfach bedienen. In der Welock-App fügt Ihr RFID-Karten hinzu und löscht Fingerabdrücke.

Gefällt mir:

Zuverlässiger Fingerabdrucksensor

Gute RFID-Kartenerkennung

Türschloss ist auch ohne App problemlos verwendbar

Gefällt mir nicht:

–

Wenn Ihr das smarte Türschloss angebracht habt, steht die Registrierung in der Welock-App an. Das geht ganz zügig: Ihr scannt den QR-Code am smarten Türschloss und gebt im Anschluss die Schloss-ID ein. Habt Ihr die Registrierung abgeschlossen, stehen Euch zahlreiche Einstellungen in der Welock-App zur Verfügung. Ihr könnt registrierte Fingerabdrücke entfernen, RFID-Karten hinzufügen und eine Bluetooth-PIN erstellen.

In der Welock-App könnt Ihr RFID-Karten hinzufügen, Fingerabdrücke löschen oder eine Bluetooth-PIN erstellen. / © NextPit

Das smarte Türschloss lässt sich auch ohne die Welock-App bedienen. Das ist in meinen Augen eine tolle Eigenschaft, weil Ihr so nicht gezwungen seid, permanent Euer Smartphone bei Euch zu haben. Auch wenn Ihr mal Eure Schlüssel vergessen solltet, kommt Ihr trotzdem ohne Hindernisse in Eure Wohnung – und das nur mit Eurem registrierten Fingerabdruck.

Das Welock Touch41 mini hat neben einem Fingerabdrucksensor noch einen Knopf und ein kleines Display. / © NextPit

Fingerabdrücke könnt Ihr ausschließlich manuell am Schloss hinzufügen. Der Vorgang geht nicht nur zügig, sondern ist auch unkompliziert. Um in die Systemkonfiguration zu kommen, haltet Ihr den Knopf am Schloss fünf Sekunden lang gedrückt. Anschließend kommt Ihr durch mehrfaches Drücken der Taste in die jeweiligen Menüs. Die Gebrauchsanleitung gibt Euch Auskunft, wie oft Ihr die Taste drücken müsst, um in welches Menü zu gelangen.

Im Test war die Bedienung im Menü mit dem Knopf gelegentlich etwas mühsam. Wenn Ihr nicht schnell genug seid, werdet Ihr aus der Systemkonfiguration geworfen und müsst den Vorgang von vorn beginnen. Ihr könnt drei Admin-Fingerabdrücke und bis zu 97 Benutzer-Fingerabdrücke hinzufügen. Nur Admins sind in der Lage, Einstellungen in der Systemkonfiguration vorzunehmen. Das Hinzufügen der RFID-Karten am Schloss funktioniert nach demselben Prinzip und funktioniert im Test hervorragend.

Im Lieferumfang sind drei RFID-Karten enthalten, mit denen Ihr das smarte Türschloss bedienen könnt. / © NextPit

Schließlich könnt Ihr am kleinen Display den Akkustand ablesen. Für den Fall, dass die Batterien unerwartet den Geist aufgeben sollten, hat das smarte Türschloss einen Micro-USB-Port, damit Ihr dem Türschloss neue Energie geben könnt.