Alternativen zum Apple Pencil: Die besten iPad-Bedienstifte 2022

Ist Euch der originale Bedienstift für Euer iPad zu teuer? Dann findet Ihr in diesem Artikel Alternativen zum Apple Pencil, die günstiger sind oder sogar Vorteile bieten. Dabei haben wir uns im Netz nach iPad-Bedienstiften umgesehen, um Euch eine Marktübersicht für das Jahr 2022 zu bieten.

Nutzt Ihr ein iPad und wollt die Eingaben auf dem Bildschirm präziser oder einfacher gestalten? Dann seid Ihr mit einem Bedienstift sehr gut beraten. Apple selbst bietet mit den zwei Generationen des Apple Pencil eigene Hardware an, die auf alle Vorteile des jeweiligen iPad-Modells zurückgreift. Beispielsweise lädt der Apple Pencil 2. Generation kabellos an allen iPad-Modellen, ausgenommen dem iPad 9. Generation.

Apple Pencil 1. Generation für 91,99 €

Apple Pencil 2. Generation für 167,53 €

Je nach Alternative müsst Ihr also mit Umständen oder Umwegen leben, welche die Nutzung oder das Aufladen das Apple-Pencil-Alternative betreffen. Als Vorteile erwarten Euch allerdings geringere Kosten, mehr Funktionen oder ein für Eure Hände ergonomischeres Design. Eine bebilderte Übersicht findet Ihr schon einmal in dieser Tabelle:

Jeden Stift beschreiben wir nachfolgend noch einmal ausführlich. Selbst ausprobiert und getestet haben wir allerdings keines der Modelle. Für die Einschätzung der Qualität verlassen wir uns also auf Nutzerrezensionen oder andere Erfahrungsberichte.

Inhaltsverzeichnis:

Kaufberatung: Worauf solltet Ihr beim Kauf eines Stylus für das iPad achten?

Wenn Ihr schon einmal einen Apple Pencil genutzt habt, wisst Ihr sicher, wie natürlich und angenehm das Schreibgefühl auf dem iPad sein kann. Bei den Alternativen kommen Eigenschaften wie die Kompatibilität, die Ergonomie, die Akkulaufzeit und viel mehr hinzu. Daher gibt's nachfolgend eine kleine Kaufberatung, auf der auch meine Auswahl basiert.

Kompatibilität: Bevor Ihr Euch für eine Alternative zum Apple Pencil entscheidet, solltet Ihr schauen, welches iPad-Modell Ihr nutzt. Schaut dazu einfach auf die Rückseite Eures Tablets. Das ist wichtig, denn sowohl der Stift als auch das iPad müssen eine bestimmte Hardware bieten, damit sie miteinander funktionieren.

Bevor Ihr Euch für eine Alternative zum Apple Pencil entscheidet, solltet Ihr schauen, welches iPad-Modell Ihr nutzt. Schaut dazu einfach auf die Rückseite Eures Tablets. Das ist wichtig, denn sowohl der Stift als auch das iPad müssen eine bestimmte Hardware bieten, damit sie miteinander funktionieren. Griffigkeit: Wie gut der Stift in der Hand liegt, hängt direkt mit der Form und den Materialien zusammen, aus denen das Gadget gefertigt ist. Achtet also auf die Form des Stifts, um die für Euch optimale Passform zu nehmen. Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder Silikon, die für den Stift verwendet werden, können ebenfalls die Griffigkeit des Stifts beeinflussen.

Wie gut der Stift in der Hand liegt, hängt direkt mit der Form und den Materialien zusammen, aus denen das Gadget gefertigt ist. Achtet also auf die Form des Stifts, um die für Euch optimale Passform zu nehmen. Materialien wie Aluminium, Kunststoff oder Silikon, die für den Stift verwendet werden, können ebenfalls die Griffigkeit des Stifts beeinflussen. Zusätzliche Spitzen: Eingabestifte sind mit einer widerstandsfähigen Spitze ausgestattet, die ein präzises Schreiben ohne Abdrücke oder Kratzer ermöglicht. Die Spitzen nutzen sich jedoch mit der Zeit ab. Achtet daher darauf, ob dem Produkt zusätzliche Spitzen beiliegen – vor allem, wenn der Preis sehr günstig ist.

Eingabestifte sind mit einer widerstandsfähigen Spitze ausgestattet, die ein präzises Schreiben ohne Abdrücke oder Kratzer ermöglicht. Die Spitzen nutzen sich jedoch mit der Zeit ab. Achtet daher darauf, ob dem Produkt zusätzliche Spitzen beiliegen – vor allem, wenn der Preis sehr günstig ist. Genauigkeit und Kontrolle: Leider haben wir die in dieser Liste vorgeschlagenen Modelle noch nicht getestet, aber wenn eine der Alternativen in dieser Liste Eure Aufmerksamkeit erregt, empfehle ich Euch, nach Produktbewertungen auf YouTube zu suchen, um die Schreibgenauigkeit auf dem iPad zu checken.

Leider haben wir die in dieser Liste vorgeschlagenen Modelle noch nicht getestet, aber wenn eine der Alternativen in dieser Liste Eure Aufmerksamkeit erregt, empfehle ich Euch, nach Produktbewertungen auf YouTube zu suchen, um die Schreibgenauigkeit auf dem iPad zu checken. Druck und Empfindlichkeit: Einige Hersteller geben die Empfindlichkeitsstufen in den technischen Daten des jeweiligen Produkts an. Das ist wichtig, denn so könnt Ihr Eure Handschrift oder Eure Gemälde nachahmen und unterschiedliche Linienstärken mit einem einzigen Strich erzeugen.

Einige Hersteller geben die Empfindlichkeitsstufen in den technischen Daten des jeweiligen Produkts an. Das ist wichtig, denn so könnt Ihr Eure Handschrift oder Eure Gemälde nachahmen und unterschiedliche Linienstärken mit einem einzigen Strich erzeugen. Verzögerung: Die Reaktionszeit ist ebenfalls eine Eigenschaft, die bei der Auswahl eines iPad-Stifts berücksichtigt werden sollte. Denn sie ist der Schlüssel zu einem guten Produkterlebnis. Es sei daran erinnert, dass selbst der Apple Pencil beim digitalen Schreiben eine minimale Verzögerung aufweist. Weniger ist in diesem Fall also mehr!

Die Reaktionszeit ist ebenfalls eine Eigenschaft, die bei der Auswahl eines iPad-Stifts berücksichtigt werden sollte. Denn sie ist der Schlüssel zu einem guten Produkterlebnis. Es sei daran erinnert, dass selbst der Apple Pencil beim digitalen Schreiben eine minimale Verzögerung aufweist. Weniger ist in diesem Fall also mehr! Magnetische Befestigung: Ein Merkmal des Apple Pencil der 2. Generation ist die magnetische Befestigung am iPad. Das macht die Aufbewahrung des Stifts bequemer und schützt vor Verlust.

Ein Merkmal des Apple Pencil der 2. Generation ist die magnetische Befestigung am iPad. Das macht die Aufbewahrung des Stifts bequemer und schützt vor Verlust. Akku : Batterielebensdauer und Ladezeit sind entscheidende Punkte bei der Wahl eines iPad-Stifts, da sie sich direkt auf die Produktivität auswirken. Außerdem ist das im Lieferumfang enthaltene Zubehör wie ein passendes Ladekabel ein Pluspunkt.

: Batterielebensdauer und Ladezeit sind entscheidende Punkte bei der Wahl eines iPad-Stifts, da sie sich direkt auf die Produktivität auswirken. Außerdem ist das im Lieferumfang enthaltene Zubehör wie ein passendes Ladekabel ein Pluspunkt. Kosten: Eine günstige Option bedeutet nicht immer eine schlechte Qualität. Außerdem bieten einige sehr teure Modelle unnötige Funktionen, die nicht jeder braucht. Bevor Ihr Euch also für ein Produkt entscheidet oder es kauft, solltet Ihr Euch sicher sein, dass Ihr es auch im Alltag verwenden könnt. Wenn es nur für Notizen geht, braucht Ihr keinen Pencil mit verschiedenen Druck- und Empfindlichkeitsstufen.

Die besten Apple Pencil Alternativen im Jahr 2022

Der Beliebteste: Logitech Bluetooth Digital Crayon

Schnapp dir den Crayon! / © Logitech

Zunächst einmal ist der Logitech Crayon für das iPad der einzige Stift, der von Apple in seinem offiziellen Store als Alternative zum Apple Pencil empfohlen wird. Das allein sagt schon eine Menge über dieses Modell aus. Und im Gegensatz zum Apple Pencil funktioniert der Logitech Crayon mit praktisch allen iPads und kostet knapp die Hälfte vom Original.

Auch das Design des Logitech Crayon unterscheidet sich deutlich von den Apple-Stiften, denn er ist dreieckig. Das hat den Vorteil, dass die Gefahr des Herunterfallens geringer ist, da der Stift nicht so leicht vom Tisch rollt. Der Stift verfügt über eine Ein-/Ausschalttaste, und das Aufladen erfolgt über ein USB-C-/Lightningkabel.

Der Akku braucht 50 Minuten zum Aufladen und hält 8 Stunden. Zu den Schwächen im Vergleich zum Apple Pencil gehört das Fehlen von Instant Pairing oder das fehlende Aufladen. Funktionen wie Tintenfluss und Stiftverzögerung sind sehr nah an dem, was wir im ursprünglichen Apple Pencil finden. Unter den Stiftbewertungen ist jedoch die Druckempfindlichkeit ein kritischer Punkt für Zeichnungen. Was Ersatzfedern angeht, so kostet das Dreierpack 15 Euro zusätzlich.

Logitech Crayon für 89,88 € kaufen

Die günstigste Wahl: Jamjake Stylus Pen für iPad

Schön, hübsch und günstig! / © NextPit

Der Jamjake Stylus Pen für das iPad ist eine angenehme Überraschung! Der Grund dafür ist die Qualität und der supergünstige Preis. Er ist eine Alternative zum Apple Pencil, die man als Backup haben kann. Was die Form angeht, erinnert der Stylus sehr an den Apple Pencil, wird mit drei abnehmbaren Spitzen in der Box geliefert, kann ein- und ausgeschaltet werden, wird über USB-C aufgeladen und verbindet sich sogar magnetisch mit dem iPad.

Der Akku ist in etwa 1 Stunde aufgeladen und bietet bis zu 10 Stunden Nutzungsdauer. Der Stift verfügt auch über eine Doppeltipp-Funktion zum Einschalten und ich muss sagen, dass in allen Demos, die ich vom Jamjake Stylus gesehen habe, der Tintenfluss und die Stiftverzögerung denen des Logitech Crayon und bald auch des Apple Pencil sehr nahe kamen. Allerdings ist die Druckempfindlichkeit auch hier ein Schwachpunkt.

Durch den geringen Preis sind die Materialien nicht allzu hochwertig. Beim Runterfallen läuft der Jamjake Stylus Pen also eher Gefahr, kaputtzugehen.

Jamjake Stylus Pen für 33,99 € kaufen

Für die Produktivität: Adonit Note 2

Dieser Stylus ist wirklich stylisch und in verschiedenen Farben erhältlich / © Adonit

Der Adonit Note 2 hat ein schlankes Design, bietet bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit im Standby und ist laut Hersteller nach IP65 staub- und wasserabweisend. Hier haben wir einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, und beim Stromfressen könnt Ihr den Pencil sogar benutzen.

Wir haben hier Funktionen wie eine Handflächenerkennung, eine perfekte Pixelgenauigkeit, die es Euch ermöglicht, super kleine Texte zu schreiben oder winzige Bilder zu malen. Der Adonit Note Stylus funktioniert mit einer Vielzahl von Anwendungen und ermöglicht es Euch, die Notizen-Anwendung schnell zu öffnen, um Erinnerungen hinzuzufügen.

Hier ist keine Bluetooth-Verbindung erforderlich, es genügt ein Klick auf die Einschalttaste, und das Gerät ist bereit zum Schreiben. Der Adonit Note verwendet eine Spiralspitze, die leicht ausgetauscht werden kann.

Adonit Note 2 für 53,20 € kaufen

Premium-Option: Adonit Pixel Active

Eine hochwertige Alternative zum Apple Pencil / © Adonit

Ein weiteres Modell von Adonit, das sich in diese Liste der Alternativen zum Apple Pencil einreiht. Der Adonit Pixel gilt dabei als Premium-Option. Neben einem schlanken Design ist eines der Highlights die Druckempfindlichkeit, denn diese funktioniert mit 2.048 Stufen. Der Stift verfügt über zwei integrierte Tasten, die mit den Lieblingswerkzeugen des Benutzers belegt werden können. Ein großartiges Feature für das Zeichnen!

Was den Akku angeht, haben wir eine Akkulaufzeit von 15 Stunden pro voller Ladung, die ein USB-C-Gerät verwendet. Der Adonit Pixel verbindet sich mit Eurem iPad via Bluetooth, was laut Hersteller die Verwendung mit älteren iPads gewährleistet, die nicht mit dem Apple Pencil kompatibel sind. Darüber hinaus ist die Verwendung mit verschiedenen Arten von Apps auf Apples Tablets möglich.

Adonit Pixel für 82,49 € bei Amazon kaufen

Beste Kompatibilität: Zagg Pro Stylus

Zylindrisches Design und lässt sich magnetisch mit dem iPad Pro verbinden / © Zagg

Der Zagg Pro Stylus ist ebenfalls schlank und lässt sich magnetisch mit dem iPad Pro 11 und 12.9 verbinden. Er kann in Verbindung mit allen aktuellen iPads verwendet werden und verfügt über eine Neigungssensibilität sowie eine Handballenerkennung.

Der Zagg Stylus lädt über USB-C in 1,5 Stunden auf. Hier haben wir eine normale kapazitive Spitze am anderen Ende für die Verwendung mit Eurem iPhone und anderen Geräten. Klingt erst einmal nicht so sinnvoll, ist aber praktisch, wenn Ihr den Pencil nicht aus der Hand legen wollt.

Der Zagg Pro Stylus ist auch mit dem Logitech Crayon Stylus vergleichbar, ist aber eine bessere Option für professionelle Kreative, da er glatte und präzise Linien für Notizen, Zeichnungen und Skizzen ermöglicht.

Zagg Pro Stylus kaufen

Wie findet Ihr unsere Liste der besten Apple-Pencil-Alternativen im Jahr 2022? Habt Ihr Erfahrungen mit einem der genannten Pencils? Teilt's mir in den Komemntaren mit!