Kein Fan von Apple Mail? iOS-18.5-Beta bringt diesen wichtigen Fix

Im Gegensatz zum iOS-18.4-Beta-Programm, das zahlreiche Iterationen und Funktionserweiterungen enthielt, startet iOS 18.5 mit weniger Änderungen. Das ist typisch, denn spätere iOS-Updates konzentrieren sich in der Regel mehr auf Optimierungen und Fehlerbehebungen für iPhones und iPads.

Mail-App erhält Kontaktfoto-Toggle

Nichtsdestotrotz bietet iOS 18.5 immer noch erwähnenswerte Änderungen. Eine davon ist die Hinzufügung eines nützlichen Schalters zum Ein- und Ausblenden von Kontaktfotos in der Mail-App. Diese auf Barrierefreiheit ausgerichtete Funktion sollte Nutzern helfen, die eine schlankere Art der E-Mail-Anzeige bevorzugen oder sich eine aufgeräumte Oberfläche wünschen. Sie kommt nach einer kürzlichen Überarbeitung der Mail-App und ist daher eine willkommene Neuerung.

Der neue Schalter für Kontaktfotos wurde in den Einstellungen der Mail-App hinzugefügt. / © nextpit

Der Schalter befindet sich im Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke der Mail-App. Er befindet sich unter der KI-gesteuerten Option "Priorität anzeigen". Die Funktion ist standardmäßig aktiviert, aber wenn Ihr sie ausschaltet, wird eine textbasierte Ansicht der Mails angezeigt.

Andere Neuerungen in iOS-18.5-Beta

Neben der neuen Funktion für Kontaktfotos verbessert iOS-18.5-Beta auch die Anzeige von AppleCare-Informationen in der Einstellungen-App. Die AppleCare-Details sind jetzt deutlicher zu sehen, mit einem zusätzlichen AppleCare-Logo und klareren Informationen zum Versicherungsschutz.

Apple arbeitet auch weiter an der Verbesserung der Schaltflächen "Wiederherstellen" und "Löschen" im Album "Kürzlich gelöscht" in Fotos. Diese waren bereits in der iOS-18.5-Beta-2 für Entwickler enthalten, fehlen aber noch in der ersten iOS-18.5-Beta für die Öffentlichkeit. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass diese Tools in späteren Betas wieder auftauchen werden.

Das Changelog enthält außerdem Fehlerbehebungen für die Writing Tools, die Vision Pro App und Apples StoreKit. Insgesamt können sich die Nutzer/innen auf weitere Leistungsoptimierungen in iPhones freuen, wenn wir uns der Vorschau auf iOS 19 auf der WWDC im Juni nähern. Wie üblich sind weitere Betas zu erwarten, die zusätzliche Funktionen und Änderungen enthalten können. Die öffentliche Veröffentlichung von iOS 18.5 wird derzeit für Mai oder Juni erwartet.