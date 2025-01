Wer kennt es nicht: Da flitzt man mit dem E-Scooter oder Fahrrad durch die Stadt, vorbei am Stau und fühlt sich richtig befreit dabei. Aber mal ganz ehrlich: Halten wir uns eigentlich alle an die geltenden Regeln? Wir alle haben schon im Kindergarten gelernt, dass man bei Rot an der Ampel stehen bleibt. Aber irgendwie scheint das bei vielen im Straßenverkehr in Vergessenheit geraten zu sein. Vor allem E-Scooter-Fahrer scheinen da ein bisschen übereifrig zu sein und Rotsignale zu missachten.

ADAC-Test zeigt: E-Scooter-Fahrer ignorieren rote Ampeln besonders häufig

Eine aktuelle Studie hat das jetzt mal genauer unter die Lupe genommen. Und was soll ich sagen? Die Ergebnisse sind echt erschreckend! Denn: E-Scooter-Fahrer überfahren im prozentualen Vergleich laut eines Tests des ADAC in fünf deutschen Großstädten am häufigsten rote Ampeln. Deutlich vor Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Stellt Euch mal vor, Ihr fahrt mit dem E-Scooter über eine Kreuzung, weil Ihr einfach keine Lust habt zu warten. Und dann? Genau, es kracht! Nicht nur, dass Ihr Euch selbst wehtun werdet, Ihr gefährdet auch andere Verkehrsteilnehmer. Und das kann richtig üble Folgen haben.

Warum Fahrer von E-Scootern so oft rote Ampeln missachten? Ein Grund könnte sein, dass sie bei der Anmietung eines Leih-E-Scooters an jeder Ampel für das Stehen weiter zur Kasse gebeten werden. Minute für Minute kommt so besonders in Großstädten der eine oder andere Euro zusammen. Vielleicht denken einige Nutzer von E-Scootern auch, dass die Regeln für sie nicht ganz so streng gelten. Fakt ist aber: Auch beim Fahren auf einem E-Scooter gelten die Straßenverkehrsregeln, und die müssen eingehalten werden.

Mit dem E-Scooter über die rote Ampel fahren? Das kann teuer werden!

Aber welche Strafe droht eigentlich bei einem Rotlichtverstoß? Wenn Ihr mit Eurem E-Scooter beim Überqueren einer roten Ampel erwischt werdet, müsst Ihr richtig tief in die Tasche greifen. Denn bis zu 208,50 Euro Bußgeld kann das kosten und zusätzlich gibt es noch einen Punkt in Flensburg, wenn ihr einen Führerschein habt. Autsch! Fußgänger kommen im Vergleich übrigens deutlich günstiger weg. Wenn Ihr bei Rot über die Straße geht, müsst Ihr nur ein vergleichsweise kleines Bußgeld zahlen. Zwischen 5 und 10 Euro stehen im Bußgeldkatalog.

Also Leute, lasst uns alle ein bisschen mehr Rücksicht nehmen und uns an die Regeln halten. Denn nur so können wir den Straßenverkehr sicherer machen.