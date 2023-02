Der Apple Homepod Mini 2 hat es nicht eilig

Letzten Monat hat Apple den längst überfälligen Apple HomePod 2 präsentiert. Überraschenderweise wurde nur der große Lautsprecher vorgestellt und nicht der Nachfolgers des in die Jahre gekommenen Home Pod Mini. Durch einen Medienbericht, mit Quellen aus den Zuliefererkreisen, konnten wir nun erfahren wann Apple den Nachfolger des kleineren smarten Lautsprechers vorstellen will. So viel vorweg: Dieses Jahr wird es mit dem HomePod Mini 2 nichts mehr.

Gerüchten zufolge wird Apple den HomePod Mini 2 Ende 2024 auf den Markt bringen.

Er wird zusammen mit den AirPods Max 2 und den preisgünstigen AirPods SE erscheinen.

Die Funktionen und der Preis des Mini-Lautsprechers der nächsten Generation sind noch nicht bekannt.