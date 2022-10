Fitbit Sense 2 vs Versa 4 vs Pixel Watch: Welche Smartwatch für wen?

Fitbit Sense 2 oder Fitbit Versa 4 – oder doch gleich die Google Pixel Watch: Welche dieser drei Uhren ist die bessere Fitness-Smartwatch für mich? Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht, denn die Modelle bieten alle ihre eigenen Vor- und Nachteile. In diesem Artikel zeigt Euch NextPit einen detaillierten Vergleich von Fitbit Sense 2 vs Fitbit Versa 4 vs Google Pixel Watch – mit allen Stärken und Schwächen der jeweiligen Uhren.