Fitbit Sense im Test: gute Fitness-Smartwatch mit teurem Abo-Modell

Fitbit Sense: Der Name entspringt dem Lateinischen. Sensus steht für Bedeutung, Wahrnehmung, Bewusstsein. Doch nicht nur der Name, auch der Funktionsumfang springt auf den Trend zur "Achtsamkeit" auf. Neben den Standards wie Schlaf- und Aktivitätstracking kann die Fitbit Sense auch Stress messen und bietet diverse Geistesübungen. Hier kommt unser Test.

Teuere Hardware plus teures Premium-Abo

Die Armbänder lassen sich austauschen und sind übrigens kompatibel zu jenen der Fitbit Versa 3. Von Fitbit selbst gibt es ein paar ebenfalls sportliche Alternativen zu moderaten Preisen zwischen 20 und 30 Euro. Auf Amazon & Co. gibt's das übliche Sammelsurium von Third-Party-Anbietern – von sportlich bis Milanaise in Rosé-Gold. Wobei letzteres wirkt, als hätte man Glitzer-Konfetti auf besagte Hantelbank gestreut.

Display und Bedienung ohne Tasten

Das Design komplett ohne mechanische Tasten ist anfangs gewöhnungsbedürftig, aber geht schnell in Fleisch und Blut über. Statt einen Home-Button zu betätigen, quetscht man das Gehäuse der Fitbit Sense einfach zwischen Daumen (links) und Zeigefinger (rechts) zusammen. Durch das gelungene haptische Feedback fühlt es sich dann fast so an, als habe man tatsächlich etwas gedrückt.

Hat mir gefallen

ordentliche Auflösung

Display bei Sonnenlicht gut ablesbar

gelungenes Bedienkonzept

Hat mir nicht gefallen

Bedienung braucht etwas Eingewöhnung

Wer erinnert sich noch an die Prä-China-Ära der Smartphones, als HTC beim U11 mit Edge Sense die Quetsch-Steuerung einführte und später beim U12+ die mechanischen Buttons vom Smartphone verbannte? So ungefähr fühlt sich das an. Als Sensor fürs Drücken (und mehr) dient bei der Fitbit die zweiteilige Edelstahl-Lünette, die rechts und links mittig von einem Kunststoffstreifen unterbrochen ist.

Ansonsten gibt es natürlich noch den responsiven Touchscreen, auf dem es sich fleißig hin- und herwischen und herumtatschen lässt. Die Menüführung unterscheidet sich zwar von Android Wear, ist aber logisch und geht schnell in Fleisch und Blut über .

Der AMOLED-Bildschirm stellt Inhalte scharf und farbenfroh dar. / © NextPit

Das Display selbst setzt auf AMOLED-Technologie, was gerade im Always-On-Betrieb der Akkulaufzeit zu Gute kommt. Die Auflösung des 1,58 Zoll großen Panels ist mit 336 x 336 Pixeln zeitgemäß. Laut Hersteller beträgt die Helligkeit bis zu 1000 nits; ich kann zumindest bestätigen, dass sich der Bildschirm bei allen Lichtverhältnissen gut ablesen lässt.

Fitbit baut seit vielen Jahren Smartwatches und Fitness-Tracker. Entsprechend ist es keine Überraschung, dass Display und Bedienung überzeugen. Für Fitbit-Erstlinge und Wear-OS- oder Tizen-User ist die Bedienung allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.