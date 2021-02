Xiaomi Mi Band 5 im Test: Der Meister seiner Klasse

Das Xiaomi Mi Band 5 richtet sich also an preisbewusste Freizeit-Sportler, die einen günstigen Tracker mit einem Haufen Funktionen ihr Eigen nennen wollen. Für den professionellen, passionierten Sportler ist das Mi Band 5 vielleicht weniger geeignet, was auch daran liegt, dass kein GPS-Tracker integriert ist und Ihr beim Sport stets auch Euer Smartphone dabei haben müsst.

Was mir am Xiaomi Mi Band 5 gefällt

Das Mi Band 4 war schon klasse – das Mi Band 5 bietet sogar noch mehr für knapp 30 Euro. Dieser Preis macht den Tracker zu einem absoluten "No-Brainer", also zu einem Kauf, über den Ihr kaum nachdenken müsst. Schon nach sehr kurzer Tragezeit habe ich das Teil im Alltag vergessen mit seinen 24 Gramm Gewicht. Das Design ist schlicht und zweckmäßig, das Silikonarmband fällt nicht unangenehm auf beim Tragen, auch wenn ich sonst Armbänder gerne durch hochwertigere ersetze.

Was ein wirklicher 24-Stunden-Tracker ist, das will natürlich auch dann am Arm bleiben, wenn man duscht, schwitzt oder durch den Regen rennt. Dank ATM 5 ist das mit dem Mi Band möglich, aber Achtung: Fürs Schwimmen wird ATM 10 empfohlen, also nehmt das Band nicht mit ins Schwimmbecken!

Toller Akku

Der Verschluss ist ein kleines bisschen fummelig, aber da die Akkulaufzeit nicht oft von Euch verlangt, dass Ihr das Mi Band ablegt, ist auch das zu vernachlässigen. Wenn wir schon beim Akku und fummeliger Bedienung sind: Auch hier punktet das Armband gegenüber dem Vorgänger. Zwar ist der Akku minimal geschrumpft, hält aber dennoch gefühlt ewig. Bis zu zwei Wochen am Stück kann man das Teil nach Aussage Xiaomis tragen, ohne dass Ihr Euch eine Steckdose zum Laden suchen müsst. Wenn Ihr alles an Optionen aktiviert von Tracking-Möglichkeiten bis Benachrichtigungsoptionen, verringert sich der Zeitraum natürlich. Zehn Tage sollten aber auch dann immer drin sein. Wie viel Saft noch auf dem Akku ist, seht ihr übrigens sowohl auf dem Display als auch innerhalb der “Mi Fit”-App.

Mithilfe optischer Sensoren wird der Puls präzise ermittelt/ © NextPit

Ich selbst habe den Vorgänger nicht getestet, aber ich habe von einigen Nutzern das Gemecker vernommen, wenn das Mi Band 4 geladen werden musste. Man muss dort nämlich das Gerät aus dem Armband fummeln, das ist nun nicht mehr vonnöten. Stattdessen nehmt ihr den Tracker einfach ab und verbindet ihn mit dem magnetisch einrastenden Charger. Der Ladevorgang nimmt etwas mehr als eineinhalb Stunden in Anspruch, damit ist das Mi Band 5 also auch relativ schnell wieder zurück an meinem (noch) speckigen Arm.

Angenehm helles Display

Ebenfalls verändert ist das Display. Zum Beispiel ist das farbige AMOLED-Display größer geworden – von 0,95 Zoll beim Mi Band 4 wuchs es auf nun 1,1 Zoll Bildschirmdiagonale. Die Farbtiefe wurde von 24 auf 16 Bit gedrosselt, zudem ist die Helligkeit erhöht und ist nun mit 450 nits (vorher 400) auch in der Sonne gut ablesbar.

Hell, knackig und somit gut ablesbar – Das Display des Mi Band 5 / © NextPit

“Gut ablesbar” ist allerdings nicht nur von der Helligkeit des Displays abhängig. Das fällt auf, wenn man – wie ich – augentechnisch zunehmend mehr in der Maulwurfs-Abteilung unterwegs ist. Da fällt es zumindest mir manches mal schwer, Benachrichtigungen zu lesen, während ich in Bewegung bin. Der Grund dafür ist die doch sehr kleine Schrift auf dem Screen. Aber Leute mit ordnungsgemäß funktionierenden Glubschern dürften keine Probleme haben.

Sehr intuitive Bedienung

Die Bedienung der Uhr bzw. des Trackers ist auch für Leute wie mich, die in der Verpackung beigelegte Anleitungen per se gekonnt ignorieren, recht einfach. Ihr koppelt den Tracker mit der “Mi Fit”-App auf Eurem Smartphone und habt ab da jedes Training, jede Schlafphase usw. stets im Blick. Was den Funktionsumfang angeht, liefert Xiaomi fett (Pun intended hihi) ab. Tracken könnt Ihr gleich elf verschiedene sportliche Aktivitäten: Dazu gehören natürlich Running (Outdoor und Laufband), Wandern, Radfahren und Schwimmen, aber auch Seilspringen und selbst Yoga.

Bei meinen nächtlichen Latsch-Runden durch die Gemeinde hat der Tracker auch stets souverän und mit geringer Verzögerung registriert, dass ich anhalte bzw. weiter marschiere. Im Gegensatz zu meiner Tracking-App auf dem Smartphone, wo ich an jeder Ampel auf "Pause" und auf "Weiterlatschen" ballern muss, ist das doch sehr angenehm.

Weiter mag ich sehr, dass Trainings auch automatisch erkannt werden. Ein kurzes Vibrieren am Arm weist Euch drauf hin und dann könnt Ihr entscheiden, ob die Aktivität getrackt werden soll oder eben nicht.

Der Touch-Button unterhalb des Displays aktiviert das Display oder lässt Euch zum Homescreen zurückkehren. Alternativ könnt Ihr natürlich auch wieder aktivieren, dass das Display in seinen schönsten, AMOLEDigen Farben erstrahlt, sobald Ihr den Arm anhebt.

Viel Funktion für wenig Kohle

Der Funktionsumfang bietet ziemlich exakt das, was man sich auch von günstigen Fitness-Armbändern erwarten darf und wir von Xiaomi auch bereits durch die Vorgänger gewohnt sind. Ihr könnt also nicht nur sportliche Aktivitäten tracken, sondern auch einen Blick aufs Wetter werfen, die Musik auf dem Smartphone steuern, einen Wecker stellen, Benachrichtigungen anderer Apps aktivieren und einiges mehr.

Neu dazugekommene Funktionen sind die Fernbedienung Eurer Smartphone-Kamera via Mi Band und die Stressüberwachung, die Euch sogar direkt die passenden Atemübungen vorschlägt. Weiter wird jetzt auch ein PAI-Wert ermittelt (Personal Activity Intelligence), der sich aus Alter, Geschlecht, Gewicht, Ruhepuls und Puls der letzten sieben Tage zusammensetzt. Diesen, für Euch persönlich berechneten Wert sollt Ihr möglichst auf über 100 bringen. Auf diese Weise will Euch das Mi Band zu mehr Aktivität anstacheln.

Auch den PAI-Wert habt Ihr mit dem Mi Band 5 im Blick / © NextPit

Ebenfalls neu dabei ist die sogenannte “Frauen-Gesundheit”, mit der das Menstruationszyklus-Tracking inklusive Vorhersage gemeint ist. Dabei profitiert Ihr von der Regelmäßigkeit der Angaben: Je häufiger das Mi Band die Daten erfasst, desto präziser werden dann auch die Vorhersagen. Sowohl bei den Vorhersagen der fruchtbaren Tage als auch generell bei den Funktionen des Trackers gilt, dass die Informationen natürlich nicht auf medizinisch genauem Niveau erfolgen. Ein vom MI Band ermittelter, bedenklicher Ruhepuls kann also ein Indiz sein, für fundierte Auskünfte zu Eurem Gesundheitszustand befragt aber bitte auch weiterhin Euren Doc.

I <3 präzise Herzfrequenzmessung

Brav, mein Herz. Schön, dass wenigstens einer von uns arbeitet. / © NextPit

Apropos Puls: Natürlich habe ich auch meine Herzfrequenz gemessen und bin einigermaßen happy darüber, dass meine Schweineschnitzel-gestählte Pumpe augenscheinlich noch mitspielt. Mir fehlt hier aber der Vergleich, wie präzise das Mi Band misst. Erfreulicherweise kann da Kollege Stefan weiterhelfen, der das Mi Band 5 auch schon austesten konnte. Er kann mit Vergleichswerten aufwarten:

Fitbit Surge: Durchschnittspuls 156, Maximalpuls 173

Xiaomi Mi Band 5: Durchschnittspuls 156, Maximalpuls 174

Sigma-Brustgurtsystem: Durchschnittspuls 157, Maximalpuls 175

Daran erkennt Ihr, dass das Mi Band perfekt ist, um Euren Puls beim Laufen zu ermitteln, da es äußerst präzise misst. Ich nutze diesen Punkt jetzt mal für einen schnellen Vergleich der Apps von FitBit und Xiaomi, damit Ihr seht, wie Xiaomi die Daten erfasst und aufbereitet. Jeweils rechts im Bild seht ihr die Mi Fit App mit Mi Band 5, links die FitBit App mit FitBit Surge:

FitBit vs Xiaomi: Laufen / © NextPit

FitBit vs Xiaomi: Training/ © NextPit

FitBit vs Xiaomi: Schlafen / © NextPit

Ebenfalls präzise ist die Ermittlung der zurückgelegten Schritte – zumindest, solange Ihr per Bluetooth mit dem GPS Eures Smartphones verbunden seid. Es geht zwar auch ohne, aber dann passen die ermittelten Zahlen hinten und vorne nicht und können allenfalls eine ganz grobe Orientierungshilfe bieten. Auch hier werden nicht nur jede Menge Daten gesammelt – sie werden auch hier wieder ausführlich aufbereitet. So sieht der Spaß dann in der App aus:

So sieht das in Daten aus, wenn der fette Drees nachts durch Dortmund streift / © NextPit

Eher neutral möchte ich Euch folgende Info zum Schlaf-Tracking an die Hand geben. Hier wird mir nämlich zwar die richtige Einschlaf- und Aufwach-Zeit genannt, dazwischen sind das Mi Band 5 und ich uns noch nicht ganz einig, was ich da wohl getrieben haben könnte. Letzte Nacht soll ich demnach eineinhalb Stunden wach gewesen sein, was zumindest in meiner Erinnerung nicht so war. Umgekehrt hat mir die Uhr ein “Nickerchen” am Sonntag attestiert von etwa 18.20 Uhr bis 19.20 Uhr, als ich zwar recht erschlagen auf der Couch lag und meinen Fernseher hypnotisierte, aber eben keinesfalls katatonisch war in diesem Zeitfenster.