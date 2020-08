Garmin Venu im Test: Die perfekte Sport-Uhr für Fitness-Freaks

Ihr sucht die perfekte Multisport-Uhr oder Laufuhr, die auch noch einigermaßen kompakt und schick aussieht? Dann seid Ihr womöglich am Ziel angekommen: Die Garmin Venu überzeugt auf ganzer Linie. Der Funktionsumfang ist großartig, das Design für eine Sportuhr sehr dezent, und das Ökosystem von Garmin ist nahezu unschlagbar. Hier kommt unser Test.

An der Garmin Venu gefällt mir...

…das Design und die Verarbeitung

Die Venu ist Garmins erste Uhr mit AMOLED-Display, und sie zeigt dies auch stolz mit einer bunten Farbwolke auf dem Standard-Watchface. Während Garmin selbst nur eine Handvoll Watchfaces mitliefert, gibt es im Connect IQ Store des Herstellers tausende verschiedener Designs. Der Bildschirm ist mit 390 x 390 Pixeln gestochen scharf. Nicht zuletzt Dank des Umgebungslichtsensors lässt er sich unter allen Lichtverhältnissen optimal ablesen und sieht einfach schick aus.

Die Uhr selbst macht einen grundsoliden Eindruck. Das Display ist von Gorilla Glass 3 geschützt, die Lünette besteht aus Edelstahl. Der Rest des Gehäuses besteht aus Polymer-Kunststoff. Die Armbänder lassen sich dank 20mm-Schnellverschluss unkompliziert austauschen. Rechts am Gehäuse sitzen zwei Buttons für Menü und Zurück, was gemeinsam mit dem Touchscreen für eine gelungene Bedienung am Handgelenk sorgt.

Das mitgelieferte Silicon-Armband fällt in die Kategorie "sportlich". Austauschen ist aber kein Problem. / © NextPit

Hervorragend umgesetzt ist übrigens auch die Garmin-Connect-App, die für Android und iOS erhältlich ist. Trotz des wirklich enormen Funktionsumfangs schafft es der Hersteller, die Anwendung übersichtlich zu gestalten. Und wer mit dem Layout nicht zufrieden ist, findet etliche Möglichkeiten zur Anpassung. Insbesondere der Homescreen lässt sich nach Belieben zusammenstellen.

…die Smartwatch-Funktionalität

Natürlich: in erster Linie ist die Garmin Venu eine Multisport-Uhr. Allerdings führt sie auch ein Doppelleben als Smartwatch. Im Garmin Connect IQ Store genannten App-Store gibt es eine Unzahl von Widgets und Watchfaces sowie zahlreiche Anwendungen. Zu letzteren gehören Pflichtprogramme wie Spotify oder Deezer, eine breite Fülle von Karten- und Workout-Apps oder kleine Tools, mit denen Ihr die Smartphone-Kamera fernbedienen oder Euer Nuki-Türschloss öffnen könnt. Einziger Wermutstropfen für mich: Meine Lieblings-Tourenapp komoot gibt es zwar im Connect IQ Store, aber nicht für die Venu.

Ansonsten gibt es natürlich die üblichen Notification-Alerts vom Smartphone ans Handgelenk. Direkt auf Nachrichten antworten könnt Ihr von dort leider nicht. Aber immerhin ist es sehr einfach, unliebsame Benachrichtigungen zu blockieren. So hat man schnell das Notifications-Chaos am Handgelenk im Griff.

Weiter könnt Ihr dank integriertem NFC auch mit der Garmin Venu bezahlen – dazu müsst Ihr Eure Bankdaten in Garmin Pay hinterlegen. Ebenfalls an Bord ist eine Sturzerkennung, die bis zu drei hinterlegte Notfallkontakte benachrichtigen kann.

Dank der zahlreichen Apps kann die Garmin Venu auch Türen öffnen, beispielsweise mit Nuki-Schlössern. / © NextPit

…die umfassende Sensorik

Auch wenn das Design auch zum Business-Anzug passt: Die Garmin Venu ist eine waschechte Multi-Sportuhr. Entsprechend lässt der Hersteller hier auch überhaupt nichts anbrennen, was die Sensorien angeht.

Der integrierte optische Pulssensor arbeitet sehr genau, wobei bei mir mit heller Haut und wenig Behaarung an den Armen die Voraussetzungen auch günstig sind. Im direkten Vergleich mit einem Sigma-Brustgurt wich der optische Sensor am Handgelenk um gerade mal einen bpm ab. Bei einem Waldlauf wurde die durchschnittliche Herzfrequenz mit 156 beziehungsweise 157 bpm gemessen, der Maximalpuls mit 176 respektive 177.

Etwas anders sieht es bei Sportarten aus, die die Handgelenke stark involvieren. Bei Crossfit mit Burpees & Co. erfasst die Garmin Venu – wie im übrigen alle mir bekannten Sportuhren mit Handgelenksensor – weniger präzise Werte. Bei einem Oberkörpertraining mit Fokus auf Brust und Schultern beispielsweise erfasst die Venu einen Maximalpuls von 143 und einen Durchschnittspuls von 108. Mit einem Brustgurtsystem messe ich parallel 150 respektive 104 Schläge pro Minute. Wer hier wirklich präzise Ergebnisse braucht, sollte einen Brustgurt verwenden.

Bei Aktivitäten, die die Handgelenke nicht stark mit einbeziehen, ist der Pulssensor extrem genau. / © NextPit

Apropos Brustgurt: Die Garmin Venu unterstützt leider nicht die Running-Dynamics-Funktionen. Wer also beim Laufen auch die vertikale Bewegung oder die Bodenkontaktzeit erfassen möchte, braucht eine der hier aufgeführten Uhren, beispielsweise aus der Fenix-Serie.

Toll für Läufer oder andere Outdoor-Sportler ist auch das integrierte GPS, das nach einer einmalig längeren Ortungszeit (App am Smartphone öffnen hilft) tatsächlich schnelle eine Position findet. Die Messung ist hinreichend genau, Probleme mit abgekürzten Ecken oder dergleichen konnten wir nicht feststellen. Die Navigation durch vordefinierte Strecken unterstützt die Venu übrigens nicht – auch dafür ist eine Uhr einer höheren Kategorie erforderlich.

Was misst die Garmin Venu noch? Beispielsweise den Schlaf inklusive verschiedener Schlafphasen oder die Blutsauerstoffsättigung. Mangels Schlaflabor und Pulsoximeter konnten wir leider die Genauigkeit im Test nicht nachvollziehen. Wer gerade in diesen Zeiten unter Atemnot leidet, sollte aber in jedem Fall lieber einen Arzt konsultieren.

Weiter erfasst die Garmin Venu noch die Atemfrequenz und bringt dazu passend auch Atemübungen mit. Auch der Stress wird gemessen und über die “Body Battery” der aktuelle Energiestand. Ich kann aus den letzten Wochen nur sagen: Die Stress-Warnungen der Garmin Venu kamen tatsächlich zu den stressigsten Zeiten im Büro. Da hilft dann etwas Yoga oder Pilates – für beides gibt es nun animierte Anleitungen am Handgelenk.

Die Garmin-App hält die erfassten Werte übersichtlich bereit. Neben Standards wie "Schlaf" erfasst die Uhr sogar die Übungen beim Krafttraining automatisch. Die rechts im Training abgebildeten Übungen wurden inklusive der Wiederholungszahl korrekt erfasst. Nur bei Set 1 waren es 3x10 verschiedene Liegestütze zum Aufwärmen. / © NextPit

Schließlich könnt Ihr bei Fitness-Training mit Gewichten auch die Wiederholungen automatisch zählen lassen. Die Garmin Venu will sogar die Übungen anhand des Bewegungsmusters erkennen. Bei so Klassikern wie Liegestütze oder Bankdrücken funktioniert das ganz passabel, bei exotischeren Übungen oder Übungen ohne oder mit nur einseitiger Armbeteiligung muss die Venu jedoch passen.

…das Ökosystem

Einerseits besteht das Ökosystem von Garmin aus ausgezeichnetem Content, der sich über alle Devices zieht. Für anspruchsvollere Sportler und vor allem diejenigen, die es werden wollen, bietet die Venu verschiedenste Trainingspläne an. Wer beispielsweise seinen ersten 10-Kilometer-Lauf absolvieren möchte, findet dafür gleich mehrere verschiedene Trainingspläne, die jeweils der Philosophie verschiedener Laufgurus folgen. Dazu hat Garmin auch nette Videos produziert, in denen besagte Experten ihr Konzept vorstellen.

Hat sich der Nutzer dann für einen Trainingsplan und optional diverse Trainingsziele sowie seine präferierten Trainingstage entschieden, folgt ein Einstufungslauf. Auf Basis der Ergebnisse bekommt der Nutzer dann einen kompletten Trainingsplan vorgesetzt, auf Wunsch auch auf das Erreichen einer bestimmten Bestzeit hin.

Garmin bietet in seiner App verschiedene Coaches an, die Euch beim Lauftraining zum Erfolg verhelfen sollen. / © NextPit

Der einzige kleine Wermutstropfen an dieser Stelle ist, dass Garmin selbst keine Möglichkeiten bietet, die Ernährung zu erfassen. Wer den geschätzten Kalorienverbrauch mit seiner Kalorienaufnahme gegenrechnen möchte, muss dafür MyFitnessPal nutzen. Immerhin: Die Integration ist beiderseits gut gelungen. Das Übertragen der Daten zwischen Garmin-Connect-App und MFP funktioniert einwandfrei. Aber: Es gibt eben keine Trainingspläne, die auch ein Konzept für die Ernährung abdecken.

Auf der anderen Seite schließlich hat Garmin auch ein umfassendes Portfolio an Zubehör für seine Sportuhren. Wahlweise über ANT+ oder Bluetooth verbindet sich die Garmin Venu mit diversen Brustgurten, Geschwindigkeits- und Kadenzsensoren fürs Fahrrad oder Temperatursensoren an.