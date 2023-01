Rückkehrerprogramme: Habt Ihr schon von Returnships gehört?

Mehr Europäer als je zuvor kündigen ihren Job. Das geht aus einem neuen Bericht von McKinsey hervor, in dem festgestellt wird, dass mehr als ein Drittel der europäischen Arbeitnehmer/innen bereit ist, ihren derzeitigen Arbeitsplatz in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 freiwillig zu verlassen.

Dieser Trend knüpft an die hohen Fluktuationsraten des Jahres 2022 an. Jüngste Daten von Gallup haben ergeben, dass 14 % der deutschen Arbeitnehmer aktiv nach einem neuen Job suchen und dass Personalverantwortliche durchschnittlich 122 Tage brauchen, um eine freie Stelle mit einem qualifizierten Mitarbeiter zu besetzen.

Ein aktiver Arbeitsmarkt ist zwar insgesamt eine gute Nachricht für Arbeitssuchende, aber für viele hochqualifizierte und erfahrene Menschen ist der Wiedereinstieg in das Berufsleben mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden, und hier kommen die "Returnships" ins Spiel.

Im Grunde handelt es sich dabei um ein Praktikum für jemanden mit umfangreicher Erfahrung, der zwei Jahre oder länger nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt tätig war.

Zurück zur Arbeit

Abgesehen von der Behebung von Personalengpässen kann ein Returnship aus mehreren Gründen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer/innen von Vorteil sein. Diejenigen, die eine neue Stelle suchen, können noch vorhandene Lücken in ihrem Lebenslauf schließen und gleichzeitig die Chance nutzen, sich in Bezug auf neue technische Entwicklungen weiterzubilden. Ein weiterer Pluspunkt ist die Auffrischung von Soft Skills, die während der selbst auferlegten Auszeit wahrscheinlich in Vergessenheit geraten sind, die aber am Arbeitsplatz unerlässlich sind.

Auf der Arbeitgeberseite bieten Rückkehrer/innen den Unternehmen die Möglichkeit, auf einen Talentpool von sehr erfahrenen Personen zurückzugreifen, die eine neue Perspektive einbringen können. Sie ermöglichen es den Unternehmen auch, aktiv gegen das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern und der Vielfalt vorzugehen und mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, in Zukunft in Führungspositionen aufzusteigen.

Den Weg vorgeben

Einige der bekanntesten Unternehmen der Welt sind mit ihren Rückkehrerprogrammen bereits Vorreiter. Dazu gehören Goldman Sachs (das seit 2008 Returnships anbietet), Accenture, Amazon, Klarna und Citi, die alle Return-to-Work-Programme anbieten, um Talente zu gewinnen.

Der einzige Nachteil eines Rückkehrprogramms ist, dass die Beschäftigung am Ende der Laufzeit nicht garantiert ist, auch wenn ein Unternehmen eine erfahrene Fachkraft mit Potenzial in der Regel nicht gehen lassen möchte.

