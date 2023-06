Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: Welches Foldable ist das richtige?

Natürlich werden wir die beiden faltbaren Smartphones schnellstmöglich für Euch testen. Bis dahin stützt sich unser Vergleich allerdings auf die Datenblätter des Motorola Razr 40 und Razr 40 Ultra. Sobald wir die beiden Smartphones getestet haben, aktualisieren wir diesen Artikel.

Lest auch unsere Auswahl der besten faltbaren Smartphones, die Ihr 2023 wählen könnt.

Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: technische Daten im Vergleich

Das günstige Foldable Das faltbare Premium-Flaggschiff Produkt Motorola Razr 40 Motorola Razr 40 Ultra Abbildung Internes Display 6,9 Zoll pOLED, FHD+

2640 × 1080 px (413 dpi)

144 Hz Bildwiederholrate 6,9 Zoll pOLED, FHD+

2640 × 1080 px (413 dpi)

165 Hz Bildwiederholrate Cover-Display 1,5-Zoll-OLED

194 × 368 px (282 dpi).

Bildwiederholrate von 120 Hz 3,6-Zoll-OLED

1066 × 1056 px (413 dpi)

Bildwiederholrate von 120 Hz (360 Hz im Gaming-Modus). SoC Snapdragon 7 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 GB LPDDR5-RAM 8/12 GB LPDDR5-RAM Speicher 128/ 256 GB UFS-2.2-Speicher 256 / 512 GB UFS-3.1-Speicher microSD ❌ OS Android 13 Fotomodul Hauptkamera: 64 MP (f/1.7, 0.7μm) | OIS | Laser Autofokus

Ultraweitwinkel-/Makrokamera: 13 MP (f/2.2, 1.12μm) | 120° FOV Hauptkamera: 12 MP (f/1.5, 1.4μm) | OIS | Laser-Autofokus

Ultraweitwinkel-/Makrokamera: 13 MP (f/2.2, 1.12μm) | FOV 108°. Selfie-Objektiv 32 MP (f/2.4, 0.7 μm) Akku 4200 mAh 3800 mAh Aufladen Kabelgebundenes Aufladen: 30 W (Turbo Power)

Kabelloses Aufladen: 5 W Konnektivität 5G | Wi-Fi 6e | Bluetooth 5.3 | NFC IP-Zertifizierung IP52 Abmessungen Geöffnet: 73,95 × 170,82 × 7,35 mm

Geschlossen: 73,95 × 88,24 × 15,8 mm Geöffnet: 73,95 × 170,83 × 6,99 mm

Geschlossen: 73,95 × 88,42 × 15,1 mm Gewicht 188,6 g 188,5 g (für die Farben Infinite Black, Glacier Blue)

184,5 g für die Farbe Viva Magenta. Farben Sage Green, Vanilla Cream, Summer Lilac Infinite Black, Glacier Blue, Viva Magenta Bewertung Noch nicht getestet Noch nicht getestet

Inhalt:

Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: Design und Display

Das Motorola Razr 40 und 40 Ultra sehen sich sehr ähnlich. Der auffälligste Unterschied ist das viel größere Cover-Display des Razr 40 Ultra. Insgesamt übernehmen beide Smartphones das Design des Razr 2022 (Test). Es handelt sich also bei beiden um recht kompakte und gut verarbeitete Smartphones.

Schaut Euch auch unsere Auswahl der besten kompakten Smartphones im Jahr 2023 an.

Beim Razr 40 gibt es ein 6,9" großes pOLED-Hauptdisplay mit FHD+-Auflösung (2640 × 1080 Pixel) bei 413 dpi, einer Bildwiederholrate von 144 Hz und einem Seitenverhältnis von 22:9. Das Cover-Display verwendet ein 1,5-Zoll-OLED-Panel mit einer Auflösung von 194 × 368 Pixeln (282 dpi) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Das Razr 40 Ultra hat das gleiche innere Display – mit dem Unterschied, dass es eine Bildwiederholrate von 165 Hz hat. Es kommt mit 3,6-Zoll-OLED-Cover-Display mit einer Auflösung von 1066 × 1056 Pixeln (413 dpi) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz, die im Gaming-Modus auf 360 Hz ansteigen kann. Das Cover-Display des Razr 40 Ultra nimmt fast die gesamte Hälfte der Rückseite ein.

Die beiden Hauptbildschirme setzen auf LTPO-Technologie und sind HDR10+-zertifiziert. Sie decken auch den DCI-P3-Farbraum ab und haben eine Farbtiefe von 10 Bit. In beiden Fällen liegt die maximale Helligkeit bei 1.400 Nits in der Spitze und die Touch-Abtastrate bei 240 Hz (360 Hz im Gaming-Modus).

AMOLED, LCD, LTPO & Co.? Lest unseren Leitfaden zu Bildschirmtechnologien für Smartphones.

Kann Euch das Razr 40 optisch in der Farbe Lila überzeugen? Oder eher durch die Lederoptik? / © Motorola

Das Razr 40 Ultra besitzt einen Aluminiumrahmen und Gorilla Glass Victus auf der Vorder- und Rückseite, während das robuste Glas beim Razr 40 nur auf dem äußeren Display zu finden ist. Beide Smartphones sind nach IP52 zertifiziert. Das Razr 40 präsentiert sich mit Kunstleder-Finish, während das Razr 40 Ultra aus Glas besteht. Einzige Ausnahme: Die Ausführung in der Farbe Viva Magenta, die ebenfalls auf ein veganes Leder-Finish setzt.

Das Razr 40 Pro ist in den Farben Sage Green, Vanilla Cream und Summer Lilac erhältlich, während das Razr 40 Ultra in den Farben Infinite Black, Glacier Blue und Viva Magenta ins Rennen geht.

Schließlich ist das Razr 40 etwas weniger breit, hoch und dick als das Razr 40 Ultra.

Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: Leistung

Auch wenn das Design sehr ähnlich ist, hat Motorola seine neuen faltbaren Smartphones in Sachen Leistung deutlich voneinander unterschieden. Das Razr 40 ist mit dem Snapdragon 7 Gen 1 ausgestattet, einem Mittelklasse-SoC, während das Razr 40 Ultra mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 in der Oberliga mitspielt.

Im Basismodell findet Ihr 8 GB LPDDR5 RAM und 128 oder 256 GB USF 2.2-Speicher. Das Razr 40 Ultra geht mit 8 bzw. 12 GB LPDDR5-RAM, aber vor allem mit 256 GB oder 512 GB UFS-3.1-Speicher noch einen Schritt weiter. Damit ist ziemlich klar, dass das Razr 40 Ultra viel leistungsfähiger als das Razr 40 ist. Das bedeutet aber nicht, dass das Razr 40 deswegen schlecht sein muss. Denn auch der Snapdragon 7 Gen 1 ist immer noch ein ziemlich starkes SoC.

Schaut Euch auch unseren umfassenden Leitfaden zu SoCs für Smartphones an.

Beide Smartphones sind 5G-kompatibel, und in Sachen Konnektivität gibt es dazu noch Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 und NFC. Außerdem mit an Bord: Stereo-Lautsprecher, die mit Dolby Atmos und Spatial Audio kompatibel sind.

Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: Kamera

Auch wenn die Kamerasysteme auf den ersten Blick identisch aussehen, haben das Razr 40 und das 40 Ultra nicht die gleiche Konfiguration. Das Basismodell bietet eine Dual-Cam mit einer 64-MP-Hauptkamera und einer 13-MP-Ultraweitwinkel-Cam mit einem Sichtfeld von 120°. Das Razr 40 Ultra hat ebenfalls eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP, aber das Sichtfeld beträgt 108°. Die Hauptkamera begnügt sich hier allerdings mit 12 MP.

Bei der Qualität der Kameras hebt sich das Ultra-Modell deutlich vom Razr 40 ab. / © Motorola

In beiden Fällen ist das Ultraweitwinkelobjektiv auch für Makroaufnahmen geeignet. Auch die Selfie-Cam mit 32 MP teilen sich das Razr 40 und das Razr 40 Ultra.

Werft auch einen Blick auf unsere Auswahl der besten Kamera-Smartphones im Jahr 2023.

Das Razr 40 Ultra kann bis zu 4K mit 60 fps filmen, während das Razr 40 auf 30 fps beschränkt ist. Auch hier ist es schwierig, über die Fotoqualität zu sprechen, ohne die Smartphones getestet zu haben. Wir werden daher auch diesen Abschnitt aktualisieren, sobald beide Tests vorliegen.

Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: Software

Das Razr 40 und das Razr 40 Ultra laufen beide unter Android 13 mit der hauseigenen Oberfläche My UX. Die Motorola-Oberfläche ist bekannt dafür, einfach zu verstehen und sauber zu sein, ohne übertriebene Bloatware. Beide Smartphones sollten genau die gleiche Softwareerfahrung bieten.

Motorola bietet einige interessante Funktionen wie den Ready-For-Modus und sogar spezielle Funktionen für faltbare Smartphones. Als Beispiel sei hier die praktische Geste "Swipe to split" genannt, mit der Ihr den Bildschirm bequem teilen könnt, um zwei Apps gleichzeitig anzuzeigen.

Was die Update-Politik angeht, könnt Ihr Euch auf zwei große Android-Updates und drei Jahre Sicherheitspatches freuen.

Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Die Akkus wurden beim Razr 40 und 40 Ultra gegenüber den Vorgängern verbessert. Motorola entschied sich für Akkus mit einer Kapazität von 4200 bzw. 3800 mAh. Da das Razr 2022 mit seinem 3500-mAh-Akku bereits den Tag überstehen konnte, ist zu hoffen, dass die größere Kapazität zu einer noch längeren Akkulaufzeit führen wird. Erst die vollständigen Tests werden zeigen, wie es wirklich um das Durchhaltevermögen dieser faltbaren Boliden bestellt ist.

Beide Smartphones bieten kabelgebundenes Schnellladen mit 30 W mittels proprietärer TurboPower-Technologie und kabelloses Laden mit 5 W an. Es gibt also keinen Unterschied. Positiv hervorzuheben ist, dass das Ladegerät in der Verpackung enthalten ist.

Motorola Razr 40 vs. Razr 40 Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Der andere große Unterschied zwischen dem Razr 40 und dem 40 Ultra liegt im Preis. Die Datenblätter zeigen deutlich die unterschiedliche Positionierung der beiden Smartphones. Das Razr 40 Ultra wird für 1.199,99 Euro erhältlich sein. Für das Razr 40 hingegen werden für ein Foldable äußerst schlanke 899,99 Euro aufgerufen. Während es das Ultra bereits ab sofort in den Farben Viva Magenta, Infinite Black und Glacier Blue zu haben ist, müssen sich Fans des kleinen Bruders noch gedulden: Das Razr 40 in den Farben Sage Green, Vanilla Cream und Summer Lilac bekommt Ihr erst ab Mitte Juli zu kaufen.

Wer sich für das Razr 40 Ultra entscheidet, bekommt unter anderem die Farbe Magenta angeboten. / © Motorola

Erste Eindrücke

Alles in allem sind das Motorola Razr 40 und 40 Ultra zwei faltbare Smartphones mit ziemlich vielversprechenden technischen Daten. In Anbetracht der Tatsache, dass das Razr 40 Ultra der echte Nachfolger des Razr 2022 ist, muss ich anerkennen, dass es einige schöne Veränderungen mit sich bringt. Insbesondere das Cover-Display und der Akku sind hier hervorzuheben. Aber es stagniert auch in einigen Punkten, wie dem SoC, das gleich geblieben ist.

Das Razr 40 ist ein neues Modell und seine Mission scheint es zu sein, faltbare Smartphones zu einem vernünftigen Preis zu demokratisieren. Ich bin sogar versucht zu sagen, dass es das erste faltbare Smartphone ist, das so konzipiert wurde, dass es "erschwinglich" ist. Wenn es sich in einem umfassenden Test als überzeugend erweist, könnte es ein echter Foldable-Gamechanger sein.

Wie auch immer: Im direkten Vergleich ist klar, dass das Razr 40 Ultra das bessere der beiden Smartphones sein wird. Aber das Datenblatt ist nicht alles, und das Razr 40 könnte sich als eine positive Überraschung erweisen. Ich empfehle Euch daher, auf unsere ausführlichen Tests zu warten. Dort erfahrt Ihr dann, ob das Razr 40 Ultra in die Hall of Fame der besten faltbaren Smartphones einzieht und ob das Razr 40 es endlich schafft, faltbare Smartphones populär zu machen.