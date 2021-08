Motorola Edge 20 Pro im Test: Das Comeback des Jahres!

Der dedizierte Knopf für den Google Assistant an der linken Seite ist dann so deplatziert, dass er sich selbst seiner Funktion beraubt. Ich habe für den Sprachassistenten stattdessen auf die Gesten von Android 11 gesetzt.

Ebenfalls wichtig ist mir ein gescheites Handling, was beim Edge 20 Pro nicht immer garantiert ist. Denn Motorola hat die Knöpfe an der rechten Seite ein wenig zu hoch positioniert. Somit liegt der Daumen nicht automatisch auf dem Fingerabdrucksensor wie beispielsweise beim Sony Xperia 1 III. Ihr müsst ihn zur Entsperrung ein wenig ausstrecken und zum Leiser- und Lauter-Schalten sogar ein wenig umgreifen.

So ganz schafft es das Motorola Edge 20 Pro nicht, an das gewisse Premium-Feeling von Herstellern wie Samsung oder Apple heranzukommen. Das bedeutet aber nicht, dass Motorolas Handy nicht gut verarbeitet ist. Das Gehäuse ist aus bruchsicherem Gorilla Glas 5 gefertigt und wirkt sehr solide zusammengeschraubt. Doch es sind vor allem die recht dicken Displayränder und der dicke schwarze Rand um die Punch-Hole-Notch, die Motorolas Preisbewusstsein durchscheinen lassen.

Da High-End-Smartphones ohnehin mit einem Überschuss an Leistung kommen, die von aktuellen Apps nicht wirklich ausgenutzt werden, tausche ich dieses Quäntchen Power gerne gegen eine stabile Performance. Und diese zeigt sich in Benchmarks mal wieder grundsolide.

Im Edge 20 Pro werkelt wie im Vivo X60 Pro 5G ein 5G-fähiger Snapdragon 870. Dieser bietet viel Leistung, während er es schafft, die Hitzeprobleme des Snapdragon 888 auszubessern. Mit üppigen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte internem Speicher ergibt sich ein hohes Leistungsniveau. Dieses macht nicht nur in Mobile Games , sondern auch in der Nutzung als Desktop-Ersatz Spaß.

Experiment: Edge 20 Pro eine Woche als Notebook

Seid Ihr regelmäßig auf NextPit unterwegs, habt Ihr sicher von meinem Experiment mit dem Edge 20 Pro gelesen. Denn Motorolas Desktop-Modus "Ready For" sah auf einem Presseevent so vielversprechend aus, dass ich das Handy eine Woche lang als Notebook-Ersatz nutzen wollte. Dabei habe ich das Handy mit dem mitgelieferten USB-C-Adapter an meinen Monitor im Home-Office und an meine Bluetooth-Peripherie angeklemmt.

Der Ready-For-Modus ist tief ins Betriebssystem integriert. Daher ist die Bedienung echt easy. / © NextPit

Im Laufe der Woche habe ich dann noch einen USB-C-Touchscreen von Lenovo, einen USB-C-Hub und einen Xbox-Controller aus dem Büro geholt, um ein wenig mehr zu testen. Dabei kann ich resümieren, dass Motorolas Desktop-Modus erstaunlich intuitiv und leistungsstark ist. Lasst es mich Euch an ein paar Szenarien veranschaulichen!

Edge 20 Pro im beruflichen Einsatz

Mein Arbeits-Notebook habe ich in der Woche mit dem Edge 20 Pro nur aus zwei Gründen eingesetzt. Zum einen habe ich ein gespeichertes Passwort partout nicht wieder in den Kopf bekommen und zum anderen hatte ich manchmal keine Zeit, um mir Umwege mit dem Edge 20 Pro zu suchen. Denn auch wenn ich so ziemlich alle Aufgaben mit dem Handy meistern konnte, war ein wenig Kreativität gefragt.

Grundlegend verhält sich Motorolas "Ready For" wie eine Mischung aus Chromebook und Tablet. Denn viele Apps, wie zum Beispiel Adobe Lightroom CC, werden im Tablet-Modus geöffnet, was mit Maus und Tastatur echt Spaß macht. Die Performance war dabei tadellos – Apps öffnen in wenigen Sekunden und auch bei vielen Chrome-Tabs ging der Snapdragon 870 nicht in die Knie.

Eine Woche lang hatte ich das Edge 20 Pro als Notebook-Ersatz am Start. / © NextPit

Google Chrome wiederum kann es nicht lassen, Seiten in der mobilen Ansicht zu laden. Ihr müsst Euch also daran gewöhnen, den Haken für den Desktop-Modus häufig selbst zu setzen.

Das größere Problem mit Chrome war allerdings, dass Ihr nur eine Instanz des Browsers öffnen könnt. Zum Übertragen eines Datenblatts mal eben zwei Chrome-Tabs nebeneinander zu sehen, ist so einfach nicht möglich. Als Umweg habe ich mir die Links im Messenger Slack selbst geschickt und dort eine In-App-Version des Browsers eröffnet. Das funktionierte zwar gut, ist auf Dauer aber schon ein wenig nervig.

Erstaunt war ich beim Arbeiten von der Leistung des Edge 20 Pro. So konnte ich in Videocalls mit krasser Bildqualität glänzen und sogar mit Stefan den Content für diese Woche planen. Dabei habe ich den Bildschirminhalt des angeschlossenen USB-C-Monitors über Google Meet geteilt, während ich in der Multi-Tasking-Angesicht Googles Jamboard-App und Google Sheets geöffnet hatte. Zusätzlich musste das Handy noch meine Stimme über Bluetooth-Kopfhörer übertragen und über den kabellosen Standard auch noch Maus und Tastatur handeln.

Im Desktop-Modus könnt Ihr bequem mehrere Fenster nebeneinander anordnen. / © NextPit

Das ist für ein Handy schon eine Meisterleistung, finde ich. Wirklich beeindruckt war ich allerdings, als ich die knapp 30 Megabyte großen RAW-Daten meiner Sony Alpha 7 II mit dem Handy bearbeitet habe. Adobe Lightroom lief flüssiger als auf meinem Arbeits-Notebook und der Workflow der Mobile-App war im Tablet-Modus echt gut.

Edge 20 Pro als Spielekonsole und Media-Center

Im Dashboard von Motorolas Ready-For-Modus gibt es auch Einträge für Videokonferenzen, Film-Streaming und Mobile Games. Dabei bereitet das Handy Mobile Games und entsprechende Apps in übersichtlichen Ansichten auf. Dadurch habt Ihr beispielsweise die Möglichkeit, mi einem angeschlossenen Xbox-Controller ohne Blick aufs Handydisplay Spiele zu starten und in andere Mobile Games zu wechseln.

Das Rennspiel Asphalt 9 wirkt an einem Full-HD-Monitor dadurch so, als hättet Ihr eine Spielekonsole an den Fernseher angeklemmt. Mit höchsten Grafikeinstellungen sieht das Rennspiel echt hübsch aus und die Bedienung funktioniert dank nativer Controller-Unterstützung sehr gut. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass Euer liebstes Mobile-Game eine solche Unterstützung mitbringt.

All Eure Spiele werden im Game-Modus in einer Übersicht angezeigt. / © NextPit

Eine Sache noch zum Ready-For-Modus: Mit dem Edge 20 Pro und dem Edge 20 könnt Ihr diesen auch kabellos nutzen, wenn Euer Fernseher oder Monitor Miracast unterstützt. Ein Versuch mit dem Redaktions-Fernseher zeigte, dass das Ganze ziemlich latenzfrei funktioniert. Was für gemütliche Mobile Games und Netflix super praktisch ist, würde ich zum Arbeiten und für schnelle Spiele aber nicht nutzen.

tl;dr: Motorolas Desktop-Modus "Ready For" ist nicht nur ein nettes Extra, sondern hat es faustdick hinter den Ohren. Mein Ergebnis aus einer Woche Experiment: Das Edge 20 zeigte sich bei Office-Aufgaben und sogar für Bildbearbeitung und Mobile Games sehr gut als Desktop-Ersatz. Allerdings hat wohl niemand einen Desktop-Monitor, wenn er nicht auch einen Computer hat. Und für erweiterte Desktop-Aufgaben oder Spezialanwendungen reicht Android am Ende leider doch nicht aus.