Vivo X60 Pro 5G im Test: Hier ist nicht nur die Kamera stabil!

Neben der HDR-10+-Zertifizierung für das Display führt Vivo auf seiner Homepage auch ein Audio-Zertifikat für auf. Leider zeigt der Mono-Speaker im Vivo X60 Pro, wie einfach Hersteller wohl an diese Zertifikate kommen können. Denn der einzelne Lautsprecher an der Unterseite ist nicht nur schlecht positioniert, er klingt auch noch miserabel.

Beim Durchscrollen von Listen oder beim Browsen reguliert das Handy die Bilder pro Sekunde auf 60 herunter. Dadurch wirken die Bewegungen auf dem Bildschirm nicht so butterweich, wie man es von einem 120-Hertz-Panel erwartet. Ich habe die Bildwiederholrate dann auf 120 Hertz festgesetzt. Die Anzeige wird zudem von einer ziemlich kleinen Punch-Hole-Notch, Vivo gibt ihren Durchmesser mit 3,96 Millimetern an, durchbrochen.

Beim Display setzt Vivo auf ein sehr helles AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Wie bei den meisten Flaggschiffen im Jahr 2021 ist diese adaptiv, wird also je nach Nicht-Bedarf heruntergeregelt. Das erfolgt leider viel zu aggressiv, wie ich nach dem Anschalten der FPS in den Entwicklereinstellungen feststellen musste.

Weniger gefällt mir da schon der Blick auf die kompatiblen Funkstandards. Wi-Fi 6 sollte in einem Flaggschiff aus 2021 vorhanden sein und auch Features wie UWB fehlen im Datenblatt. Und auch wenn der Speicher mit 256 Gigabyte recht üppig ist, fehlt die Möglichkeit zur Speichererweiterung per Micro-SD-Karte ebenfalls.

In der Praxis schlägt sich die Hardware des Vivo X60 Pro ebenfalls sehr gut. Ladezeiten in Apps gibt es de facto nicht und selbst PUGB Mobile lädt schnell. Im Mobile Game selbst könnt Ihr dann die Grafikeinstellungen ganz ohne Bedenken nach oben schrauben und zockt anschließend in Ultra-HD bei flüssigen 60 Bildern pro Sekunde.

Im Stresstest von 3D Marks Wild Life-Benchmark konnte das Leistungsniveau dabei durchgehend beibehalten werden. Während das Zenfone 8 in Antoines Test die Leistung also beim 20. Durchlauf soweit drosseln musste, dass nur noch ein Ergebnis von 3.707 erreicht werden konnte, schafft das X60 Pro 5G im letzten Durchlauf noch immer 4.208 Punkte.

Denn der Verwacklungsschutz korrigiert neben der X-Achse (Links ↔ Rechts) und der Y-Achse (Oben ↔ Unten) auch Rotationen auf der Z-Achse. Haltet Ihr das Handy also nicht ganz grade, bleibt der Horizont ein wenig gerader. Wie gut das ganze funktioniert, habe ich mit dem Berliner Skater Kaiyatheo Ubolpithak ausprobiert. Dabei bin ich ihm auf einem zweiten Skateboard hinterhergefahren und so können wir gut sehen, wie stabil die Handykamera geblieben ist. Aber seht selbst:

Optische Bildstabilisatoren in Smartphones, wie sie beispielsweise im Galaxy A72 oder im Galaxy A52 5G zu finden sind, arbeiten im Grunde genommen genau anders herum. Hier wird der Sensor minimal in vier Richtungen bewegt, um Zittern und kleinere Bewegungen ausgleichen zu können. Im Vergleich ist Vivos System nicht nur effektiver, es gleich zudem eine Achse mehr aus.

Vivo selbst hebt bei der Vermarktung des Vivo X60 Pro drei Kamera-Features hervor: Die Kooperation mit Zeiss, die Offenblende von f/1.48 und die neuste Version der Gimbal-Kamera. Zeiss, ein bekannter Hersteller für optische Systeme und Kameraobjektive aus Deutschland, hat in der zweiten Version der Gimbal-Kamera mitgeholfen. Aber was ist eigentlich eine Gimbal-Kamera?

Die Aufnahmen der Gimbal-Kamera sind bei Bewegungen sehr ruhig und so smooth, wie man sich es von einem Gimbal wünscht. Filmt Ihr allerdings stille Objekte, wirkt das Bild ein wenig zu künstlich. Das Ganze wird noch schlimmer, wenn Vivo versucht, auch die Ultraweitwinkelkamera stabil zu halten oder Ihr den "Super-Verwacklungsschutz" aktiviert. Wenn Vivo noch digital nachhilft, stottert das Video, es gibt komische Sprünge und das ganze sieht viel zu künstlich und unnatürlich aus.

Fotos mit dem Vivo X60 Pro 5G

Die Gimbal-Kamera ist aber nicht nur bei Videoaufnahmen hilfreich. Denn die Stabilisierung arbeitet auch dann, wenn Ihr Bilder mit dem Handy aufnehmt. Nachfolgend gehen wir mal zusammen durch die gängigsten Szenarien bei der Smartphone-Fotografie. Auf geht's!

Knips the Sunshine in

Es ist immer wieder erstaunlich, was für Bilder Smartphones im Sonnenschein aufnehmen können. In unserem Kamera-Blindtest seht Ihr ganz gut, wie nah die Bildqualität aktueller Top-Smartphones sogar an Profi-DSLRs reicht. Aber kommen wir mal zum Vivo X60 Pro 5G, dessen Bildqualität mich im Sonnenschein nicht immer überzeugt hat.

Vivos Farben sind nicht zu knallig – mir gefällt's! / © NextPit

Ganz grundsätzlich gefallen mir die Bilder, die das Vivo X60 Pro 5G aufnimmt. Interessant ist, dass wir dank der großen Offenblende ein ganz schönes natürliches Bokeh bekommen. Die Bildgestaltung mit der Mauer im Vordergrund wirkt dadurch echt schön. Während die Farben überzeugen, ist die Schärfe aber nicht optimal.

Die Software ist eine Schwäche der Vivo-Kamera. / © NextPit

Als Übeltäter hinter diesen Schärfeproblemen vermute ich die Kamera-Software, die bei Vivo nicht ganz ausgereift ist. Beim Zoomen wirken Bilder künstlich verwaschen und zwischendurch konnte ich sogar Totalaussetzer wie diese sichtbare Maske um das Blatt finden. Eigentlich ein schönes Foto, das dadurch komplett versaut wurde.

Auch hier lassen sich Software-Fehler finden. / © NextPit

In schwierigen Situationen wie auf diesem Bild mit starkem Gegenlicht macht die Software ebenfalls Probleme. Die HDR-Bearbeitung am eingerahmten Baum ist unsauber und die Blätter wirken sehr unnatürlich. Auch erkennbar sind Flecken am Himmel und ein Kreis, der sich weit um die Sonne zieht. Die Aufnahme wirkt unnatürlich.

Die Ultraweitwinkelkamera ist insgesamt deutlich unschärfer. / © NextPit

Bevor wir zum Porträt-Feature des Vivo X60 Pro 5G kommen, noch ein Bild der Ultraweitwinkelkamera. Diese löst mit 13 Megapixeln zwar ausreichend auf, das Objektiv scheint aber zu unscharf zu sein. Gerade die Ränder sind unscharf, insgesamt fehlt es aber dem ganzen Bild am nötigen Pepp.

Porträtmodus und Selfies

Neben dem natürlichen Bokeh, das wir auf dem ersten Bild bei Tageslicht sehen konnten, bietet das Vivo X60 Pro 5G auch einen Porträtmodus. Hier werden Objekte digital freigestellt und der Unscharf anschließend weichgezeichnet. Das Ganze überzeugt mich insgesamt eher weniger.

Der Porträtmodus sorgt nicht für das schönste digitale Bokeh. / © NextPit

Denn selbst bei Objekten, die sich recht einfach freistellen lassen, sehen wir einen störenden Rand um das Bild. Darüber hinaus ist das digitale Bokeh selbst unschön. Das weichgezeichnete Gitter im Hintergrund sieht sehr künstlich aus und lenkt den Blick vom eigentlich Motiv, dem Schild im Vordergrund, ab.

Bei Selfies solltet Ihr darauf achten, die Beauty-Filter auszuschalten! / © NextPit

Bei Menschen und ihren schwer freizustellenden Haaren wirken Porträts ein wenig zu grob ausgeschnitten. Die Haare sehen dann wie im linken Bild aus wie eine Platte und im rechten Bild seht Ihr diesen Effekt noch ein wenig stärker. Typisch für einen China-Hersteller sind zudem zahlreiche Schönheitsfilter voreingestellt, die Ihr am besten ausschaltet.

Nachtmodus: Sehr effektiv dank Gimbal und Offenblende

Technisch beeindruckend ist der Nachtmodus des Vivo X60 Pro 5G. Selbst in Situationen, in denen ich gar nichts mehr erkennen konnte, zaubert das Smartphone Details und Farben aus der Dunkelheit. Hier habe ich ein Bild mal mit meinem ollen Google Pixel 3 XL verglichen:

Das Bild des Vivo X60 Pro ist deutlich detailreicher und zumindest in der Mitte sehr scharf. / © NextPit

Beim Vivo X60 Pro sind Nachaufnahmen schön rauscharm und das Handy holt viele Farben aus dem Nichts. Darüber hinaus sind einzelne Grashalme im scharfen Bereich ein wenig besser zu erkennen, als beim Pixel. Lediglich die Unschärfe am Bildrand stört mich bei der Aufnahme gewaltig. Aufhängen würde ich mir das Foto allerdings eher nicht.

Der Nachtmodus in helleren Umgebungen / © NextPit

Dieser Eindruck zieht sich bei mir so durch, wenn ich die Nachtbilder des Vivo X60 Pro am Computer anschaue. Die Bilder sind zwar deutlich aufgehellt, bilden die Farbstimmungen in den Abendstimmen aber nicht wirklich ab. Und genau das will ich ja Abends festhalten, und nicht jeden einzelnen Grashalm zählen.

tl;dr: Der ziemlich guten Kamera im Vivo X60 Pro 5G steht vor allem die Software im Weg. Denn hier gibt es nicht nur Bildfehler, Features wie dem Porträtmodus oder dem Nachtmodus fehlt es an der nötigen Feinabstimmung. Nachts ist das Vivo X60 Pro technisch beeindruckend, Bilder sehen aber nicht wirklich schön aus.