Motorola Razr 2022 im Hands-on: Hass oder Liebe?

Das Motorola Razr 2022 ist uns kein Unbekannter mehr. Bereits Mitte August stellte uns die Lenovo-Tochter im Heimatland China ein kraftvolles Trio vor, wo neben dem Moto X30 Pro eben auch unser Klapp-Foldable vorstellig wurde. Und obwohl die 200-MP-Wuchtbrumme (Motorola Edge 30 Ultra) hierzulande verfügbar und auch schon von uns getestet wurde, hat es das Moto RAZR 3, wie es auch gern genannt wird, erst heute an die globale Öffentlichkeit geschafft. Ich konnte bereits schon eine Woche lang ein Leben auf der "Rasierklinge" führen und möchte nun mit Euch meine ersten Erkenntnisse teilen.

Pro Potenter Prozessor

Genialer Formfaktor

Vollwertiges Display (innen)

Universal einsetzbares Außendisplay Contra Fingerprint schlecht positioniert

Keine Speicherwahl bei Kauf

Kein microSD-Card-Support

Schlechte Update-Politik

Kein kabelloses Laden

Scharnier nicht final?

Nur IP52-zertifiziert

Motorola Razr (2022): Preis und Verfügbarkeit Das Motorola Razr 2022 kommt zu unserem Bedauern nur in einer Speicherkonfiguration in unsere Verkaufsregale. Während man das Klapp-Foldable im Heimatland China mit 8/128, 8/256 und 12/512 GB Speicher bekommt, hat man sich bei dem globalen Vertrieb für die goldene Mitte entschieden. Die 8 GB LPDDR5 RAM gemeinsam mit 256 GB internen UFS-3.1-Programmspeicher mögen im Allgemeinen reichen, doch da es an einer microSD-Karten-Unterstützung mangelt, sehe ich die unterschlagene Auswahl schon als Nachteil. Die Lenovo-Tochter hat die globale Einführung des Razr 2022 fast schon ein wenig lieblos vorgetragen. Kein Live-Event, keine große Ankündigung – dafür nur ein unscheinbarer Tweet vor dem Wochenende und eine Pressenachricht. Es wirkt fast so, als wollte man uns das faltbare Smartphone vorenthalten. Und schauen wir auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 1.199 Euro, haben wir auch eine Idee, warum. In China waren es zur Vorstellung Mitte August für die 8/256-GB-Variante 6.499 Yuan – also in etwa 910 Euro. Mit einem Preis von 999 Euro wäre man also auch noch gut gefahren und hätte den Preis von dem Samsung Galaxy Z Flip 4 mit einer UVP von 1.159 Euro noch locker unterbieten können. Affiliate Angebot Motorola Razr (2022) Zur Geräte-Datenbank Das Motorola Razr 2022 gibt es ausschließlich in der Farbe Satin Black. Die Verfügbarkeit scheint ab sofort gegeben zu sein. Eine besondere Verkaufsaktion scheint die Lenovo-Tochter nicht geplant zu haben.

Display & Design Freunde des "Star Trek"-Kommunikators oder des allgemein bekannten Taschenschminkspiegels werden sich vermutlich in das Clamshell-Design des Motorola Razr 2022 direkt verlieben. Selbst Samsung war überrascht, dass sich das Galaxy Z Flip deutlich besser verkauft als das sperrige Galaxy Z Fold. Es könnte an der quadratisch, praktischen Formgebung liegen. Geöffnet ist das neue Razr 16,7 x 8,0 x 0,76 Zentimeter groß. Zusammengefaltet sind es dann nur noch 8,7 x 8,0 x 1,7 Zentimeter. In beiden Fällen wiegt es 200 Gramm – verrückt. Das Motorola Razr 2022 bietet nur beim zocken die 144 Hertz . / © NextPit Innen bietet das Klapp-Foldable ein vollwertiges 6,7 Zoll großes pOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+). Ungewöhnlich bei einem Foldable ist die hohe Bildwiederholrate von 144 Hertz, welche wir so auch schon von dem getesteten Motorola Edge 30 Ultra kennen. Diese kommt aber nur beim Zocken zum Einsatz, ansonsten ist bei 120 Bildern die Sekunde Schluss. Ist das Razr 2022 komplett aufgeklappt, spürt noch sieht man die Falzkante wirklich. Grund könnte das häufig beworbene "überarbeitete Scharnier" sein. Nutzt man aber das Panel im "Flex View"-Mode und wackelt an der Ober- und Unterseite gleichzeitig, dann wirkt das Scharnier irgendwie noch nicht final. Weiterhin vermisse ich auch den Fingerabdrucksensor unter dem Display. Stattdessen ist er unter den beiden Lautstärketasten auf der rechten Seite im Power- und Standby-Button untergebracht. Dieser ist leider nicht intuitiv erreichbar, sodass ich jedes Mal umständlich schauen muss, wo denn nun genau die Position zum Entsperren ist. Die Tasten generell etwas tiefer zu legen (in Richtung Scharnier) und den Power-Button mit Fingerprintscanner haptisch erkennbar zu machen, würde das Problem lösen. Das Scharnier ist im 90-Grad-Flex-Mode etwas instabil. / © NextPit Auf der Außenseite gibt es ein zweites Display mit einer Diagonale von 2,7 Zoll und einer Auflösung von 800 x 573 Pixel (HD+). Motorola nennt es liebevoll "Quick View Display" – dabei ist es soviel mehr. Es lässt sich ebenfalls entsperren, bietet die typische Always-on-Display-Ansicht, die bekannten herunterziehbaren Quick-Settings vom Homescreen und bis zu fünf seitlich slidebare Panels. Hier lassen sich ganz nach eigenen Wünschen installierte Apps starten und sogar auf dem Mini-Bildschirm ausführen – ein echter Mehrwert! Allgemein ist die Verarbeitung des Razr 2022 sehr gut, wenngleich das Außenpanel ein echter Fingerabdruckmagnet ist. Auch verspüre ich bei längerem Halten an der Unterseite einen unangenehmen Druck, welcher durch die "scharfen" Kanten oben und unten resultieren. Die Abschrägungen sollen wohl eine Hommage an die alte RAZR-Form sein. Ebenfalls etwas unglücklich sind die beiden ausladenden "Buckel" des Scharniers, welche deutlich über den allgemeinen Rand gehen (siehe Video). Das Motorola Razr 2022 Außendisplay ist ein echter Fingerabdruckmagnet.. / © NextPit Die verbauten "Dolby Atmos"-fähigen Stereo-Lautsprecher haben gerade im Quermodus regelrecht mit ihrem Klangvolumen überrascht. Auf eine analoge Klinkenbuchse hat Motorola beim IP52-zertifizierten Razr 2022 ebenso verzichtet, wie auch auf kabellosen Laden. Aus Platzgründen, hieß es aus Chicago. Die seitlichen Tasten hätten gern näher zur Mitte positioniert sein dürfen. / © NextPit

Motorola Razr (2022): Software Das Motorola Razr 2022 kommt mit der hauseigenen Benutzeroberfläche My UX auf Basis von Android 12 zum Kunden . Der letzte Google-Sicherheitspatch ist vom 1. August 2022, der interne Schutz "ThinkShield for mobile" läuft in der Version 12.03.000. Bei unserem Vorgespräch mit einem Motorola-Verantwortlichen aus Chicago kam ans Tageslicht, dass die Lenovo-Tochter eine Update-Garantie für zwei System-Updates und drei Jahre lang Sicherheitsupdates gewährt. Das ist für ein ehemaliges Google-Tochter-Unternehmen schlichtweg unwürdig. Angesichts dessen, dass man das Smartphone Ende Oktober/Anfang November noch mit Android 12 anstelle von Android 13 ausliefert, bedeutet: maximal Android 14 für das 1.200 Euro teure Android-Smartphone. Leute – geht´s noch? Ich denke, hier wird noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Ansonsten ist auf den ersten Eindruck keine bis kaum Bloatware auf dem Smartphone zu finden. Man ist nach wie vor sehr stark Google-orientiert. Also im Grunde findet man auf dem Razr 2022 mehr Google-Anwendungen als auf einem Pixel-7-Smartphone. Ob das vorinstallierte Spiel "Astro Odyssey" und das Kurzvideo-Portal TikTok als Bloatware zu bezeichnen ist, überlasse ich euch. Zumindest lassen sie sich beide problemlos deinstallieren.

Motorola Razr (2022): Performance Das Motorola Razr 2022 kommt mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 zum Kunden. Das ist aktuell das Schnellste, was man in den Regalen bei Qualcomm finden kann. Zumindest solange, bis die kalifornische Chip-Schmiede vom 15. bis zum 17. November auf dem Snapdragon Summit auf Hawaii den Snapdragon 8 Gen 2 vorstellt. Bis dahin ist der verbaute Octa-Core-Prozessor noch das Maß aller Dinge. Vier Cortex-A55-Kerne sind mit einem maximalen Takt von 1,8 GHz für besonders Energie-effiziente Arbeiten abgestellt. Sollte mal ordentlich Power benötigt werden, kommen zum einen der Performance-Kern ARM-Cortex-X2 mit maximalen 3,2 GHz sowie die drei Cortex-A78-Kerne mit maximalen 2,5 GHz zum Einsatz. Grafische Aufgaben übernimmt die Adreno-730-GPU. Speichertechnisch hatten wir die verbauten 8 GB LPDDR5 RAM gemeinsam mit 256 GB UFS-3.1-NAND-Flash schon genannt. Das Game-Menü ist äußerst nützlich. / © NextPit Es sollte keine große Überraschung sein: Es ergab sich in unserem kurzen Hands-on kein Szenario, wo das SoC nicht abgeliefert hätte. Natürlich habe ich bereits das ein oder andere Spiel angezockt. In dem Zusammenhang sei auch kurz das dedizierte Game-Menü genannt, welches einige sinnvolle Einstellungen bietet. Dennoch bin ich aber schon jetzt gespannt, was in Sachen Hitzeentwicklung im Extrem-Stresstest so passiert. Doch dazu mehr im finalen Test.

Motorola Razr (2022): Kamera Kleines Smartphone – kleine Kamera? Nicht unbedingt : Es ist zwar nicht die 200-Megapixel-Kamera des Edge 30 Ultra geworden, doch nach den ersten Testfotos scheint es, als brauche sich das Motorola Razr 2022 vor der Konkurrenz nicht zu verstecken. Innen gibt es oben mittig eine 32-Megapixel-Punch-Hole-Kamera mit einer Blende von F2.45. Sie bietet ein Quad-Pixel-Binning, was die Auflösung auf 8 Megapixel reduziert, dafür aber die Pixelgröße auf 1,4 Mikrometer optimiert. Das Motorola Razr 2022 bietet eine durchaus konkurrenzfähige Dual-Hauptkamea. / © NextPit Direkt unter dem Außendisplay befindet sich eine Dual-Kamera mit einem 1/1,55 Zoll großem 50-Megapixel- und einem 13-Megapixel-Bildsensor. Die Primärkamera hat eine optische Bildstabilisierung, eine Blende von F1.8 und eine Pixelgröße von 1,0 Mikrometer. Auch hier ist standardmäßig ein Quad-Pixel-Binning am Werk, welches die Pixelgröße auf 2,0 Mikrometer aufpumpt. Die 13 Megapixel auflösende Kamera wird wahlweise als 121-Grad-Ultraweitwinkel-Kamera oder ab einer Entfernung von 2,8 Zentimetern als Makro-Aufnahme-Werkzeug verwendet. Da werden jetzt einige vermutlich traurig sein, dass es hier keinen dedizierten 2-Megapixel-Shooter als drittes Objektiv gibt...not. Erste Tagesaufnahmen wissen durchaus zu gefallen. Wenngleich sich die Weitwinkelaufnahmen doch farblich zuweilen von dem Ergebnis der Primärkamera abheben. Einen Filter – in dem Fall "Dreamy" – habe ich Euch auch mal zur Veranschaulichung mit in die Galerie gestopft. Portraitaufnahmen machen meiner Meinung nach nur Sinn, wenn das Motiv groß genug ist. Im Beispiel der Statue ging die Tiefenschärfe mal komplett auf Wanderschaft – keine Ahnung, was da los war. Weiterhin habe ich mal ganz frech direkt in die Sonne mit 12 als auch 50 Megapixel reinfotografiert. Welches Foto gefällt Euch besser? Testaufnahme mit der Hauptkamera mit 4:1 Binning © NextPit Testaufnahme mit der Hauptkamera mit 4:1 Binning © NextPit Testaufnahme mit der Hauptkamera mit 4:1 Binning © NextPit Testaufnahme mit der Hauptkamera mit 4:1 Binning © NextPit Testaufnahme mit dem Filter "Dreamy" © NextPit Portraitaufnahme bei dem die Tiefenschärfe auf Klassenfahrt ist. © NextPit So muss eine gute Portraitaufnahme aussehen © NextPit Testaufnahme mit der Hauptkamera mit 4:1 Binning gegen die Sonne © NextPit Testaufnahme mit der Hauptkamera ohne 4:1 Binning (50 MP) gegen die Sonne © NextPit Ultraweitwinkelaufnahme erkennt die Farben etwas anders © NextPit 1x-facher Zoom © NextPit 2-facher Zoom © NextPit Maximaler Zoom (8-fach) © NextPit Testaufnahme mit der Hauptkamera mit 4:1 Binning © NextPit Makro-Aufnahme © NextPit Selfie-Aufnahme mit Gestenfunktion ausgelöst © NextPit Selfie-Aufnahme mit Hauptkamera, via Außendisplay © NextPit Selfie-Aufnahme mit innenliegender Selfie-Kamera © NextPit Nachtaufnahme mit schönem Verlauf von beleuchtet zu dunkel. © NextPit Selfie-Aufnahmen könnten unterschiedlicher gar nicht sein: Komplett blutarm schaue ich in die Punch-Hole-Kamera. Dagegen sind die Aufnahmen mit der Hautkamera dank Außendisplay ein wahrer Segen. Auch prima für Menschen wie mich, die keine Person um sich herum haben, die einen fotografieren wollen: das Feature der Handgeste, welche dann automatisch nach einem Countdown selbstständig fotografiert. Funktioniert übrigens für die Front- sowie auch Haupt-Kamera. Mit 32 MP ist die Punch-Hole-Kamera potent ausgestattet, aber für Selfies nehmen wir beim Razr 2022 die Hauptkamera. / © NextPit

Motorola Razr (2022): Akku Das Razr 2022 von der Lenovo-Tochter Motorola verfügt über einen Akku mit einer Ladekapazität von 3.500 mAh. Damit hat man sich leider von Samsung abhängen lassen, welche dieses Jahr mit einem 3.700 mAh starken Akku im Flip 4 den Fauxpas des Vorgängers ausgemerzt haben. Ob das gelungen ist, lest Ihr in Kürze im ausführlichen Test von Camila. Ich will Euch an dieser Stelle gar nichts vormachen. Ein abschließendes Urteil zum Thema Akkumulator wäre Euch und Motorola gegenüber nach einer Woche Nutzung etwas unfair. Zwar komme ich aktuell mit einer vollen Ladung über den obligatorischen Tag, aber weder ist das Klapp-Foldable komplett eingerichtet, noch nutze ich es im selben Umfang wie meinen Daily-Driver. Weiterhin ist auch noch kein "PC Mark Work 3.0"-Batterietest erfolgt, welcher Euch aber zusteht und auch noch folgt. Was ich aber getestet habe, ist die Ladegeschwindigkeit. Trotz Motorola "TurboCharge" dauert ein Ladevorgang mit 82 Minuten viel zu lang. / © NextPit Motorola packt euch ein 30-Watt-"TurboCharge"-Netzteil mit in den Lieferumfang. Das gibt schon einmal einen Pluspunkt. Geladen wurde aber alles andere als in Turbo-Geschwindigkeit. Nach 5 Minuten gab es 8 Prozent, nach 20 Minuten 28 und nach 30 Minuten 39 Prozent Akkukapazität. Wer die Zellen komplett aufgeladen wünscht, muss stolze 82 Minuten Zeit einplanen. Da würde mich doch einmal interessieren wo das Problem liegt. Meine Vermutung: Der Akku wurde geteilt, und aus Platzmangel ließ sich keine schnellere Technologie verbauen. Das ist jetzt aber einfach ins Blaue geraten.