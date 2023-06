1.200 € günstiger: Mega-Powerstation mit 5 kWh im Angebot

2.703 kWh. So viel Energie verbraucht laut Statistischem Bundesamt der durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland ohne Warmwasserbereitung und Heizung. Die Oukitel P5000 speichert also ausreichend Strom für knapp zwei Tage Standardbetrieb. Wenn Ihr es aufs Energiesparen anlegt, dann kommt Ihr natürlich deutlich weiter. Einen durchschnittlichen 300-l-Kühlschrank könnt Ihr mit der Powerstation beispielsweise schonmal rund zwei Wochen mit Strom versorgen.

Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 2.200 W, es sind sogar eine Sekunde lang kurzzeitige Lastspitzen von 4.000 W möglich. Letzteres ist beispielsweise wichtig, um hohe Anlaufströme von schwerem Werkzeug abfedern zu können. Mit 2.200 W könnt Ihr auf jeden Fall die allermeisten Elektrogeräte in Eurem Haushalt oder Büro mit Energie versorgen – vom Waffeleisen bis zur Mikrowelle. Im USV-Betrieb, also als unterbrechungsfreie Stromversorgung im Falle von Stromausfällen, schafft die P5000 maximal 2.000 W.

Das Aufladen über das 230-V-Netz soll mit maximal 1.800 W innerhalb von drei Stunden klappen, was echt flott ist für eine so große Powerstation. Über den Solar-Eingang schafft die Powerstation bis zu 1.000 W – also maximal 15 A bei 12 bis 120 V. Im Lieferumfang ist ein Adapter für den XT60-Port enthalten, der zwei Standard-MC4-Stecker für Eure Solarpanel bietet. So könnt Ihr die P5000 auch als Speicher für ein großes Balkonkraftwerk nutzen – den Strom müsst Ihr allerdings mangels Einspeisefunktion über die Steckdosen entnehmen.

Neben den vier 230-V-Steckdosen bietet die P5000 noch eine Vielzahl an weiteren Ports, darunter USB-A, USB-C und Zigarettenanzünder. / © Oukitel

Dank LiFePO4-Technologie sollte die Haltbarkeit der Akkuzellen dabei kein Problem darstellen. Laut Oukitel haben die Zellen auch nach 3.500 Ladezyklen noch eine Kapazität von mindestens 80 %. Die Herstellergarantie auf die Powerstation selbst beträgt übrigens zwei Jahre. Und apropos Zeit: Auch wenn man die Marke hierzulande nicht so sehr kennt, so gibt es Oukitel doch bereits seit mehr als zehn Jahren. Im Gespräch mit nextpit verspricht der Hersteller, sich langfristig um eine Kundenzufriedenheit zu bemühen.

Natürlich hat so viel Kapazität auch sein Gewicht: rund 52 kg wiegt die P5000. Für den einfacheren Transport gibt's an der Unterseite zwei Rollen und – direkt gegenüber – einen Teleskopgriff zum Ausziehen. Zumindest auf einigermaßen ebenem Boden könnt Ihr die Powerstation also gut bewegen.

Das günstigste Angebot für die Oukitel P5000 gibt's derzeit im Online-Shop des Herstellers*. Hier spart Ihr gegenüber den ansonsten derzeit besten Angeboten im Preisvergleich mindestens 200 Euro – und gegenüber der UVP des Herstellers eben 1.200 Euro. So günstig gab es die Powerstation bislang noch nie.

