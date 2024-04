Wir entführen Euch heute wieder ins wundervolle Reich der MediaMarkt-Tarifwelten. Wer günstig zwei Samsung Galaxy S24 (Test) abstauben will, muss aber flott sein: Der Doppelkarten-Deal mit o2-Tarif gilt nur noch bis morgen! Lest aber vorher gerne noch flott, wie das Angebot in unserem Deal-Check abschneidet.

Lasst uns schnell machen, denn der Deal läuft nicht mehr lange: im Rahmen der Doppelkarten-Aktion könnt Ihr Euch via MediaMarkt den "o2 Mobile M Boost"-Tarif mit gleich zwei Smartphones an Land ziehen. In diesem Fall geht es darum, dass Ihr Euch zum Tarif zweimal das Galaxy S24 anschafft, wobei ein Gerätepreis von 99 Euro anfällt. Reicht Euch diese Info bereits, klickt direkt mal auf unseren Link und schlagt zu:

Affiliate Angebot Samsung Galaxy A24 Mit 2x Mobile M Boost | 50 GB Datenvolumen | 24 Monate Laufzeit | 5G | max. 300 MBit/s

Das Galaxy S24 besitzt ein überragendes Display und ist mit seinen 6,2 Zoll Bildschirmdiagonale das kompakteste Modell der aktuellen Galaxy-S24-Reihe. Ebenso wie bei den anderen beiden Varianten ist auch hier One UI 6 auf Basis von Android 14 sowie Samsungs neue KI-Plattform Galaxy AI am Start. Die Triple-Cam inklusive Tele-Sensor ist wirklich ordentlich, ohne sich aber gegenüber dem Vorgänger wirklich verbessert zu haben. Der Akku lädt mit 25 W zwar nicht sonderlich flott, ist mit 4.000 mAh aber größer als beim 2023er-Modell.

Da auch das Design, die Materialwahl und die Verarbeitungsqualität über jeden Zweifel erhaben sind und Ihr von Samsung sieben Jahre lang mit Updates versorgt werdet, könnt Ihr hier bedenkenlos zuschlagen – gerade, wenn Ihr plant, die Geräte länger als zwei Jahre zu nutzen.

Lohnt sich das MediaMarkt-Angebot zu den beiden Galaxy S24?

Ihr schließt hier via MediaMarkt einen Handyvertrag mit o2 ab, oder genauer genommen dank der Doppelkarten-Aktion zwei Mobilfunktarife zum Preis von einem. Dabei handelt es sich um den o2 Mobile M Boost des Anbieters, der inklusive Allnet-Flat und EU-Roaming kommt. Dazu gibt es 50 GB Datenvolumen, das sich jedes Jahr sogar noch um weitere 5 GB erhöht, und das Ihr per 5G mit einer Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s verballern könnt. Der Spaß läuft mindestens 24 Monate und es werden einmalig 99 Euro für die Hardware, 39,99 Euro für den Anschluss und dann 34,98 monatlich berechnet.

Klingt unübersichtlich? Dann schaut Euch das doch nochmal flott in der Tabelle an:

Samsung-Doppelkarten-Deal Produkt 2 x Samsung Galaxy S24 Tarif o2 Mobile M Boost Datenvolumen 50 GB

jedes Jahr 5 GB mtl. mehr Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G/LTE Sonstiges Allnet- und SMS-Flat

Connect Option: Auf bis zu 10 SIM-Karten gleichzeitig nutzbar

Inklusive EU-Roaming Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,98 € Einmalige Gerätekosten 99,00 € Anschlusskosten 39,99 € Versandkosten – Gesamtkosten 978,51 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S24: 2 x 949,90 € – 1.299,80 € Effektive monatliche Ersparnis 1.409,99 € Zum Angebot*

Die beiden Galaxy S24 erreichen Euch sogar versandkostenfrei. In 24 Monaten kostet Euch das Angebot alles in allem 978,51 Euro. Wer sich derzeit ein neues Galaxy S24 sichern will, zahlt dabei laut Preisvergleichsplattformen derzeit 649 Euro (wenn Euch nicht stört, die Kiste via Ebay Marktplatz zu schießen). Ohne die Doppelkarten-Aktion würdet Ihr also etwa 70 Euro monatlich für den Tarif zahlen sowie knapp 1.300 Euro für die beiden Handys + knapp 80 Euro Anschlusspreis. Macht eine Summe von 2.388,50 Euro, sodass abzüglich der hier aufzuwendenden knapp 980 Euro eine Ersparnis von über 1.400 Euro steht.

Das ist noch nicht einmal das beste Angebot, dass es jemals zum S24 gegeben hat, aber dennoch werdet Ihr mir hoffentlich zustimmen, dass man das zu diesem Preis durchaus machen kann – vor allem, wenn in der Familie oder Freundeskreis noch jemand auf der Suche nach einem Tarif plus Top-Smartphone ist.

Da das Angebot morgen ausläuft, überlege ich gerade, wieso Ihr immer noch lest, statt schleunigst auf den Link zum Deal zu klicken. Ab dafür:

Ist dieser Deal was für Euch oder gibt es echte Gründe für Euch, lieber auf ein anderes Angebot zu warten? Schreibt es uns in die Comments!